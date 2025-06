Incendios en el Ártico: cómo funciona el ciclo que contribuye a acelerar el cambio climático

Los incendios forestales en las zonas boreales están alterando los ecosistemas y acelerando el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, el fuego avanza en las regiones más frías del planeta, alterando ecosistemas y liberando grandes cantidades de carbono, lo que intensifica la crisis climática global.

Un reciente análisis publicado en The Conversation se centró en esta situación y alertó sobre el creciente impacto de los incendios forestales y de turba en las regiones boreales y árticas. Este fenómeno afecta a áreas como Canadá, Alaska, Siberia, Escandinavia y Groenlandia, que han experimentado algunas de las temporadas más intensas y largas registradas de estos siniestros en los últimos años.

El calentamiento acelerado del norte

El avance de los incendios en estas regiones está estrechamente vinculado al aumento de las temperaturas globales. Sin embargo, en las zonas boreales y árticas, el calentamiento ocurre a un ritmo mucho más rápido que en el resto del planeta, un fenómeno conocido como “amplificación polar”. Este aumento de la temperatura incrementa la vulnerabilidad de los ecosistemas del norte, como los bosques y las turberas, haciéndolos más propensos a incendiarse.

Las turberas, que ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, almacenan aproximadamente el 25% del carbono global del suelo. Cuando estos ecosistemas se incendian, este gas almacenado se libera, contribuyendo al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia de los incendios forestales comunes, estos siniestros queman capas profundas de suelo orgánico, lo que resulta en emisiones de carbono significativas que pueden persistir durante meses, incluso bajo tierra durante el invierno.

El aumento de las temperaturas en el Ártico favorece la propagación de incendios que afectan la biodiversidad y la salud pública (REUTERS/Stelios Misinas)

Este fenómeno, que puede reavivarse en primavera, agrava aún más el cambio climático al generar un ciclo vicioso: el fuego genera más emisiones, lo que incrementa la temperatura, que a su vez favorece más incendios.

Impacto en la salud y el ambiente

Los incendios en el norte no solo liberan carbono, sino que también emiten aerosoles y partículas que afectan la calidad del aire a grandes distancias. Esto tiene consecuencias graves para la salud, aumentando las enfermedades respiratorias y cardíacas, así como las hospitalizaciones y muertes relacionadas.

Además de los efectos directos de los incendios, el cambio climático en las zonas boreales y árticas también está alterando la distribución y el comportamiento de las especies vegetales. Investigaciones realizadas por la Universidad de Wageningen y el Instituto Botánico de Barcelona han analizado cómo evolucionarán las condiciones climáticas para más de 32.000 especies de árboles hacia el final del siglo XXI.

Según las simulaciones, cerca del 70% de las especies arbóreas experimentarán cambios significativos en parte de su área de distribución. Este impacto será aún más pronunciado si el calentamiento global continúa sin freno, lo que podría cambiar radicalmente la composición de los ecosistemas forestales y, a su vez, incrementar el riesgo de incendios en esas zonas.

El calentamiento acelerado en el norte está aumentando la frecuencia y duración de los incendios en regiones clave del planeta (AP)

Las evacuaciones, la pérdida de viviendas y la constante amenaza de incendios contribuyen al estrés y a problemas de salud mental en las comunidades afectadas.

Los incendios también pueden alterar el clima a corto plazo. Según el estudio citado por The Conversation, el cual fue presentado en la Unión Europea de Geociencias hace más de un año, los incendios en Canadá provocaron una disminución de las temperaturas superficiales en el hemisferio norte, llegando a -5,5 °C en Canadá y a anomalías de hasta -2,5 °C en Europa Oriental y Siberia.

Esto demuestra que los incendios en una región pueden generar efectos climáticos a nivel global, afectando sectores como la agricultura, la pesca y el transporte, y dificultando las predicciones meteorológicas.

A pesar de la importancia de las turberas para el equilibrio del carbono, muchos modelos climáticos actuales no consideran adecuadamente los incendios en estos ecosistemas. Investigadores de la Universidad Técnica de Creta, el Hazelab del Imperial College London y el Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society están llevando a cabo estudios para comprender mejor cómo se comportan estos incendios y su impacto en el cambio climático.

La relación entre los incendios en las altas latitudes y el cambio climático sigue siendo uno de los mayores desafíos para la ciencia. Según The Conversation, abordar este problema no solo requiere soluciones técnicas, sino también una reflexión ética sobre las generaciones presentes y futuras.