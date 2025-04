Cómo es la vida de miles de animales en cautiverio que viven en zoológicos y acuarios del mundo

Leo Montero habló sobre los animales en cautiverio en Infobae en Vivo

El periodista y conductor Leo Montero compartió su visión sobre el sufrimiento de los animales en cautiverio, y aseguró que no existe “ninguna belleza en la libertad robada de un ser vivo”. Conocido por su enfoque comprometido con el bienestar animal, participó de Infobae en Vivo de 9 a 12, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet,

Montero cuestionó la existencia de los zoológicos y acuarios, y expuso su desacuerdo con la idea de que estos espacios sean adecuados para la educación o el entretenimiento de los humanos. Según detalló, nacieron como un concepto en Egipto hace más de dos mil años, pero hoy en día, con más de 30.000 zoológicos y 200 acuarios en el mundo, se convirtieron en espacios que no solo explotan la libertad de los animales, sino que los mantienen en condiciones de vida que no responden a sus necesidades naturales.

“Hoy, gracias a las redes sociales, gracias al activismo, los animales tomaron otro valor, y estamos peleando por ellos”, manifestó el periodista, quien consideró que los humanos despojaron a los animales de sus derechos fundamentales.

Montero también relató su propia experiencia en zoológicos cuando era niño, mencionando que, aunque en su momento no entendía el impacto de estar rodeado de animales en cautiverio, ahora comprende que esa situación era una forma de “encierro”.

En ese sentido, enfatizó sobre lo inhumano de limitar el movimiento de otras especies: “Es como si la orca que nada por día más de 140 millas en el océano abierto está en una bañera”, ejemplificó.

El conductor hizo referencia a varios casos emblemáticos, como el de la elefanta Pupy, que a sus 32 años se dirige hacia un santuario en Brasil. Pupy recorrerá más de 2.700 kilómetros para llegar a un lugar de 50 hectáreas donde vivirá en condiciones más cercanas a la naturaleza salvaje. Montero celebró esta noticia como un paso positivo para la reinserción de los animales, pero dejó claro que esta no es la realidad de todos los cautivos.

El debate sobre el uso de animales para el entretenimiento y el consumo humano también estuvo presente. Montero, que se define como vegano, expresó su rechazo a todas las formas de explotación animal, incluyendo las corridas de toros y el uso de animales en circos. “El hombre captura, pone, entretiene”, dijo, señalando que en muchos casos la rehabilitación y la reinserción no son una prioridad, sino que los animales se mantienen en cautiverio para el disfrute humano.

En un giro hacia el futuro, Montero también mencionó las posibilidades que ofrece la biotecnología para sustituir el consumo de carne animal sin recurrir a la matanza. “Dentro de 50 años, se podrían reproducir en laboratorio millones de bifes o hamburguesas, sin criar millones de vacas”, planteó, haciendo una conexión entre el bienestar animal y las nuevas formas de producción alimentaria que podrían reemplazar el modelo actual.

El programa también abordó el cierre del acuario de Mar del Plata, que no fue producto de una decisión de piedad hacia los animales, sino de un conflicto con los propietarios del terreno. Montero reflexionó sobre la situación de los animales del acuario, que no podrían ser liberados al mar después de haber pasado décadas en cautiverio. “Aparentemente, según los biólogos, no pueden volver al mar después de 30 años”, comentó Montero, y destacó lo difícil que es devolver a los animales a su hábitat natural una vez que perdieron todas las habilidades necesarias para sobrevivir en él.

