Quienes son los científicos ganadores del Premio Fundación Bunge y Born 2024

Alberto Piola, experto en corrientes oceánicas, recibe el principal galardón. Juan Rivera es galardonado por sus estudios sobre cambios climáticos en los Andes centrales

El profesor en Oceanografía Alberto Piola fue galardonado con el Premio Fundación Bunge y Born 2024. Al mismo tiempo, el jurado seleccionó con la distinción Premio Estímulo 2024 al doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos Juan Rivera.

Así lo anunció la Fundación Bunge y Born, a la vez que destacó que la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 9 de septiembre venidero en la Sala Argentina, ubicada en Sarmiento 151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Las Ciencias del Mar y la Atmósfera se ocupan de monitorear y pronosticar el comportamiento de los océanos y la atmósfera, áreas cruciales en la lucha contra el cambio climático y sus efectos adversos. La atmósfera terrestre y los océanos son factores determinantes del clima del planeta, influyen en la vida humana y los ecosistemas naturales, y facilitan la aparición de fenómenos extremos de gran impacto.

De acuerdo con lo dicho por el presidente del jurado, Gustavo Ferreyra, la labor investigadora en el país en estas áreas ha sido y continúa siendo crucial. En sus palabras, “la comunidad científica de Argentina que trabaja en estos temas es reconocida internacionalmente por la profundidad y calidad de sus investigaciones”.

La Fundación Bunge y Born (FBB) es una organización sin fines de lucro, fundada en 1963. Promueve el desarrollo de soluciones novedosas a problemas educativos, culturales, científicos y de salud pública.

Dos importantes científicos serán reconocidos por su impacto en la lucha contra el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los científicos que recibirán el Premio Fundación Bunge y Born 2024

Alberto Piola es profesor en Oceanografía Física y ha concentrado su carrera en el estudio de las corrientes oceánicas y las masas de agua, tanto a nivel regional como global. Uno de sus trabajos más destacados es el análisis de un frente oceánico fundamental en la plataforma del Océano Atlántico Sudoccidental. Este estudio, que empleó información hidrográfica histórica, reveló la conexión entre la circulación de la región costera de Sudamérica y el océano profundo, una contribución sin precedentes en el campo.

La investigación de Piola ha demostrado ser de gran relevancia científica al evidenciar la variabilidad en la distribución de diversas especies marinas y su impacto en la circulación oceánica y el clima regional y global. Entre 2000 y 2022, el científico dirigió y co-dirigió múltiples proyectos internacionales, que lo llevaron a trabajar con investigadores de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay. Esto le dio la posibilidad de generar redes de colaboración inéditas que permitieron campañas oceanográficas de alto nivel.

Además, Piola fue pionero en estudios que abarcan tanto el océano como la atmósfera, como es el caso del Surface Ocean Lower Atmosphere Study (SOLAS). Este programa se centró en las mediciones de los flujos de dióxido de carbono (CO2) entre la atmósfera y el océano en la región, y es el responsable de la base de datos más importante en cuanto a estos flujos, gracias a la cual se han generado numerosas publicaciones y tesis doctorales.

El jurado, al justificar la elección del ganador, resaltó: “Se trata del oceanógrafo físico más reconocido en Argentina y ampliamente reconocido en el mundo”. Destacó, además, su “liderazgo y compromiso con el fortalecimiento de las ciencias del mar” en el país, su capacidad para crear redes de colaboración y su dedicación a la formación de nuevos oceanógrafos en Argentina que actualmente consolidan la masa crítica de oceanógrafos en el país.

Los estudios sobre la conexión de corrientes costeras y oceánicas son un hito en la oceanografía (AP Photo/Alie Skowronski)

La trayectoria profesional del profesor Alberto Piola:

- Se graduó como Licenciado en Oceanografía en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en 1975.

- Es Profesor Emérito en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN/UBA).

- Recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

- Es investigador del Instituto Franco-Argentino sobre Estudios de Clima y sus Impactos, asociado a CONICET-UBA (Argentina) y CNRS-IRD (Francia).

- Ocupó el cargo de Director de Investigaciones del Departamento de Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval y fue Investigador Principal del CONICET.

- Dictó clases en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires de 1983 a 1996 y en la FCEN/UBA desde 1995, donde actualmente sigue impartiendo cursos de posgrado.

- Ha dirigido a 12 investigadores iniciales, a 10 doctores y tiene 2 doctorandos en proceso de finalización, además de 18 tesis entre Maestría y Grado.

- Ha contribuido con 126 publicaciones indexadas en revistas de alto impacto, 15 capítulos de libros, 3 atlas y un libro.

- Ha recibido 6.377 citas según Scopus con un índice h de 43 y más de 11.000 citas en Google Académico.

- Recibió la distinción “Hombre de Mar” de la International Federation of Maritime Associations and Navy Leagues y es Miembro de la Academia del Mar (Argentina).

El año pasado los Premios Fundación Bunge y Born fueron dedicados a la Agrobiotecnología

Premio Estímulo 2024

Juan Rivera es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y fue distinguido con el Premio Estímulo 2024 por su significativa contribución al estudio de la variabilidad climática y el cambio climático, especialmente en la región de los Andes centrales. Los trabajos de este experto han abordado temas como las sequías hidrológicas y su impacto en la disponibilidad de agua en las regiones de Cuyo y el norte de Patagonia, fundamentales para diversas actividades productivas.

Uno de sus estudios recientes reveló que las olas de calor extremas registradas en el verano de 2022-2023 en el centro de Argentina pueden atribuirse en gran parte al cambio climático antropogénico, es decir, generadas por los seres humanos. También destaca su análisis sobre la factibilidad de la siembra de nubes en Mendoza para mitigar los daños causados por el granizo, un tema de crucial interés para la vitivinicultura de la región.

Al destacar la labor de Rivera, el jurado le dedicó las siguientes palabras: “Debido a su destacada labor científica, al impacto regional y local que revisten sus investigaciones, a su capacidad para interactuar con diversos investigadores tanto a nivel nacional como internacional y a su participación activa en varios paneles internacionales, el Premio Estímulo 2024 es para el Dr. Juan A. Rivera”.

La destacada bioquímica Raquel Chan recibió el premio el año pasado

Los siguientes son los datos más destacados de su trayectoria profesional:

- Es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

- Actualmente es Investigador Independiente del CONICET.

- Trabaja en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) de Mendoza.

- Su producción científica abarca 41 artículos en revistas internacionales de alto impacto, 1.033 citas, según Scopus con un Índice h de 16.

- Es editor asociado de la revista Frontiers in Climate, editor asociado invitado en la revista Frontiers in Water.

- Es autor principal del Sexto Informe de Evaluación del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

- Es docente en diversas universidades nacionales: Universidad Nacional de los Comechingones, San Luis (2020-2023); Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza, (2015-2022).

- Fue director de una Tesis de Doctorado en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (UBA), una Tesis de Maestría en Ciencias Agropecuarias (Universidad Nacional de Río Cuarto), tres Tesis de Licenciatura (UBA), una Tesis de Maestría (UBA). Es director y codirector de becas doctorales del CONICET.

El Premio Estímulo resalta investigaciones sobre sequías y olas de calor en Argentina (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Las Ciencias del Mar y la Atmósfera

La atmósfera y los océanos juegan un papel clave en la generación del clima del Planeta Tierra lo que posibilita la vida humana y de todos los ecosistemas naturales. Estos sistemas también promueven fenómenos extremos de gran impacto. Diversas áreas de la ciencia se han dedicado a su estudio por lo que es esencial monitorear y pronosticar su comportamiento para anticipar los impactos negativos y aprovechar sus beneficios.

Las investigaciones en este campo han adoptado un enfoque físico-matemático complejo, ya que integra disciplinas como las ciencias de la computación, la química, la biología, y las ciencias sociales y humanísticas. En las últimas décadas, la investigación sobre el cambio climático ha impulsado enormemente el desarrollo de esta área temática.

El jurado de los Premios Fundación Bunge y Born 2024

El Comité de Selección y el Jurado, ambos cuerpos integrados por científicos de destacada trayectoria en el país y el exterior son los cuerpos que definen quiénes serán los premiados. El Comité elabora una terna de candidatos para cada categoría y luego el jurado escoge a quienes todos sus integrantes consideran que son las personas que se destacan en esa rama científica en el país.

Es importante destacar que, tanto los premiados como el resto de la comunidad científica, desconocen quienes compiten por el premio.

Este año el jurado estuvo conformado por Gustavo Ferreyra (Centro Austral de Investigaciones Científicas - CADIC - CONICET), como presidente y Elie Poulin (Université Montpellier II, Profesor Asociado Universidad de Chile) como vicepresidente.

Los vocales, en tanto, fueron: Carlos Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo, CNEA, CONICET, Premio Fundación Bunge y Born, 2017 en Física); Humberto González (Universidad Austral de Chile, Centro Fondap IDEAL); Gustavo Goñi (División Oceanografía Física, Director, retirado/NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, Miami, FL, USA); Enrique Montes (NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory, U. Miami/Cooperative Institute for Marine & Atmospheric Studies - CIMAS) y María Vernet (Scripps Institution of Oceanography, USA).

El Premio Fundación Bunge y Born se entrega cada año desde 1964. Es un reconocimiento a la trayectoria y a los aportes de destacados científicos argentinos. El Premio Estímulo, en tanto, resalta los aportes de los investigadores jóvenes más prominentes en su disciplina, y se entrega desde 2001.

Entre las figuras que han sido galardonadas se encuentran el Premio Nobel argentino, Luis Federico Leloir (1965, Medicina) e investigadores como Roberto Salvarezza (2012, Química), Gabriel Rabinovich (2014, Medicina Experimental), María Beatriz Aguirre-Urreta (2016, Paleontología), Carlos Balseiro (2017, Física), Víctor Yohai (2018, Matemática), Sandra Díaz (2019, Ecología), Diego de Mendoza (2021, Microbiología), Galo Soler Illia (2022, Nanociencias) y Raquel Chan (2023, Agrobiotecnología).