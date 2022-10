Cuál es la importancia de los animales para combatir el calentamiento global

El pastoreo de animales como las vacas permite estabilizar los niveles de carbono retenido en el suelo

Este lunes 24 de octubre se celebra el Día Internacional Contra el Cambio Climático, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la idea de advertir a todos los habitantes del planeta sobre las nocivas consecuencias de esta situación, entre ellas el calentamiento global. En ese marco, uno de los factores más influyentes en esta triste realidad tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, de la cual forman parte los animales de las más diversas especies. Ellos, a su manera, también aportan para prevenir y para combatir esta problemática.

Recientemente, un estudio científico realizado en la India por investigadores del Centro de Ciencias Ecológicas (CES), del Centro Divecha para el Cambio Climático (DCCC) y del Instituto Indio de Ciencias (IISc), postuló que el pastoreo de animales herbívoros permite estabilizar los niveles de carbono retenido en el suelo, que contiene más cantidades de este compuesto que toda la atmósfera y todas las plantas juntas. Por lo tanto, la extinción o la matanza por cualquier motivo de estas especies puede aumentar o desestabilizar aquellos indicadores. ¿Por qué? Porque la materia orgánica de animales muertos es descompuesta por microbios, algo que posteriormente libera dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. “El suelo es un sumidero y una reserva confiable para atrapar el carbono”, afirmó Sumanta Bagchi, uno de los autores del estudio.

Shamik Roy, colega de Bagchi en este trabajo, añadió: “Debido a que los ecosistemas de pastoreo constituyen aproximadamente el 40% de la superficie terrestre del planeta Tierra, la protección de los herbívoros que mantienen estable el carbono del suelo debería seguir siendo una prioridad clave para mitigar el cambio climático”.

Los elefantes tienen un gran potencial para prevenir el cambio climático interviniendo en la capacidad de las superficies para reflejar la radiación solar y en los regímenes de incendios

En el mismo sentido, otro trabajo científico realizado meses atrás por la Universidad de Oxford destacó tres puntos de contacto ecológico clave donde los animales como los elefantes, los rinocerontes, las jirafas, las ballenas, los bisontes y los alces tienen mayor potencial para prevenir el cambio climático y el calentamiento global: las reservas de carbono, el albedo (la capacidad de las superficies para reflejar la radiación solar o la energía del sol) y los regímenes de incendios.

“Cuando pastan -pastoreo-, los grandes herbívoros dispersan las semillas, despejan la vegetación y fertilizan el suelo, lo que ayuda a construir ecosistemas más complejos y resistentes”, detalló la investigación. Este movimiento de especies puede mantener y aumentar las reservas de carbono en el suelo, así como fortalecer las raíces y las partes aéreas de las plantas, ayudando de esta manera a reducir el CO2 en la atmósfera.

“La protección y la restauración de la vida silvestre de los grandes animales puede ayudarnos a enfrentarnos y a adaptarnos al cambio climático”, aseveró el profesor y autor del trabajo Yadvinder Malhi, quien integra el Instituto de Cambio Medioambiental de la Universidad de Oxford.

La biodiversidad como bandera

Los especialistas consultados por Infobae coincidieron en la importancia de los animales para combatir el cambio climático. Sin embargo, aclararon que esto no implica que el problema esté resuelto y llamaron a ampliar la perspectiva de soluciones. En ese contexto, el activista y biólogo ambientalista Raúl Montenegro explicó: “El principal drama es la pérdida de biodiversidad, que después se relaciona con el cambio climático. Estamos hablando de virus, bacterias, hongos, animales vertebrados y miles de especies que existen en un espacio y eso es la alta biodiversidad. Si vos no la tenés no solamente se libera dióxido de carbono sino que también estás rompiendo la fábrica de suelo, de agua y de estabilidad climática”.

Los incendios forestales producen pérdida de biodiversidad por la muerte en masa de animales y de árboles, entre otras especies

Por su parte, Juan Pessini, coordinador del Área de Forestación y Restauración Ecológica en Eco House, conversó con Infobae y aclaró que la importancia de los animales en este proceso debe proyectarse con prudencia y no con un enfoque “netamente productivista y cortoplacista con tendencia a aumentar la carga animal por unidad de superficie”. ¿Por qué? “Porque sólo genera efectos negativos a nivel ambiental, ecológico, social y económico ya que degrada los suelos y su potencial productivo o de equilibrio ecológico”.

Como vemos, la preocupación por la pérdida de biodiversidad y por el cambio climático debe ir de la mano para interpelar a diferentes actores sociales y políticos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), dependiente de la ONU, alertó oficialmente que el aumento de las olas de calor, de las sequías y de las inundaciones ha superado los umbrales de tolerancia de las plantas y de los animales. Además, esto ha provocado la mortalidad en masa de árboles y de corales. “Estos fenómenos meteorológicos extremos se producen de manera simultánea, lo cual genera impactos en cascada que resulta cada vez más difícil controlar”, detallaron.

Desde la OMM llaman “a tomar urgentemente medidas ambiciosas de adaptación al cambio climático y, a la vez, a lograr reducciones rápidas y pronunciadas de las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de evitar una mayor pérdida de vidas, de biodiversidad y de infraestructura”.

