El agua está bajo amenaza por el cambio climático: consejos para cuidar un recurso escaso

La situación del agua dulce del mundo está bajo una presión sin precedentes debido al rápido aumento de las temperaturas, la población y los patrones de consumo (EFE/Camilo García/Archivo)

El agua dulce del mundo está bajo una presión sin precedentes debido al rápido aumento de las temperaturas, la población y los patrones de consumo.

Si bien el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial, hoy comienza la Semana Mundial del Agua (del 23 de agosto al 1 de septiembre) también con el objetivo de destacar su importancia y alentar a su consumo responsable.

Este año, las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés) ponen el foco de atención en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua).

Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.

La escasez del agua potable es un problema mundial (Andina)

La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos.

“Es por ello que debemos protegerla de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso. Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento”, sostiene un comunicado de la ONU.

Se estima que el cambio climático será responsable de alrededor del 20% del incremento de la escasez global del agua . De acuerdo a los resultados obtenidos en 2021 del Barómetro de Hogares Verdes y Saludables, el estudio realizado por Argentina Green Building Council (AGBC) - ONG líder a nivel regional en el desarrollo y gestión de estrategias que buscan acelerar la sustentabilidad. La ONG destaca que existen 6 atributos que las viviendas tienen que tener para ser consideradas saludables y sustentables: calidad de aire interior, confort térmico y eficiencia energética, iluminación natural, ruido y acústica confortable, conexión con la naturaleza y precisamente, el tipo de consumo de agua y la posibilidad de ahorrarla.

Consumo doméstico

Un hombre recolecta agua potable en unos recipientes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En Argentina, el consumo doméstico per cápita diario promedio de 318 litros es 6 veces más que lo aconsejado por la OMS. Además, la cuarta parte de la población no recibe agua potable, lo que significa que sus capacidades se ven limitadas para mantener su bienestar físico y la dignidad que conlleva el aseo personal. La filtración de agua, tanto física como química, ayuda a conservarla y evitar su desperdicio. Según el estudio de AGBC, el 68% de los 25 mil encuestados, no tiene instalado filtro ni purificador de agua potable en sus hogares.

El agua potable limpia es un requisito para una salud óptima. Más de dos tercios del cuerpo humano, están compuestos de agua, un componente principal de las células y el medio para el transporte de nutrientes y desechos por todo el cuerpo. El Instituto de Medicina (IOM) recomienda que las mujeres consuman aproximadamente 2,7 litros y los hombres 3,7 litros de agua por día, de todas las fuentes, incluida el agua potable, otras bebidas y alimentos. Estas cantidades son las adecuadas para compensar lo que deja el cuerpo a través de la transpiración y la excreción, ayudando a eliminar toxinas y otros desechos. Y en relación a estas recomendaciones, el estudio pudo comprobar que más del 70% de las personas consultadas come menos de 4 porciones diarias de frutas y verduras, que son justamente una de las fuentes de agua más importantes en relación a los alimentos.

La peor sequía en 500 años está causando estragos en casi la mitad de Europa (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

“Nuestro objetivo con este estudio fue indagar sobre la calidad de los hogares en nuestro país y cómo es el cumplimiento de los requisitos necesarios que contribuyen positivamente en la salud”, comentó Paula Altavilla, presidente de AGBC. “Es importante que los edificios y viviendas puedan diseñarse de manera tal que promuevan hábitos alimenticios y bebidas más saludables como instalar filtros para metales disueltos que ocasionan toxicidad, o eliminar elevados niveles de turbidez o hasta diseñar cocinas con espacios para el guardado y refrigeración de frutas y verduras”, recomendó la ejecutiva.

La conservación del agua es fundamental para proteger las reservas de agua existentes, disminuir las crecientes tensiones ambientales, ahorrar energía y liberar recursos para poblaciones sin acceso al agua limpia. La incorporación de sistemas de ahorro de agua como boquillas restrictoras de caudal, anillas automáticas, griferías con sensor electrónico o inodoros de doble descarga en las instalaciones domésticas pueden colaborar a un uso más eficiente de este recurso al disminuir eficientemente el agua utilizada, lo que naturalmente redundará en una mayor cantidad disponible para el consumo.

Alejandra Bettig, ingeniera en recursos hídricos y gerente de rehabilitación del servicio y agua no contabilizada de AYSA, explicó a Infobae como la empresa en la que trabaja está enfocada en la búsqueda de pérdida de agua mediante un innovador sistema satelital.

Los satélites argentinos SAOCOM ayudan a ahorrar agua en el país

AYSA comenzó a utilizar tecnología satelital para aumentar su efectividad en la búsqueda de fugas en sus redes de agua. Tras una exitosa prueba piloto con el Programa NEXUS de Agua-Energía financiada por el BID, la empresa comenzó a utilizar la tecnología satelital israelí UTILIS, en la detección temprana de fugas en sus redes de agua mediante tecnología remota con imágenes aéreas espectrales que proveen los exitosos satélites argentinos SAOCOM 1A y 1B.

“Antes se realizaba la búsqueda de pérdidas a través de métodos acústicos, con las limitaciones que eso tenía. Es un sistema de transmisión de ruidos para detectar la ubicación de una fuga de cañería. Hoy el satélite te dice no vayas a toda la red. Andá a esta zona. Así, uno es ahora más eficiente porque hace el trabajo mejor. Y es eficaz porque se recupera más metros cúbicos de fuga, se reducen las horas/hombre de técnicos especialistas en fugas. Y nos permite evitar que esas fugas nos lleguen por reclamos de usuario por falta de presión del servicio de agua. Salimos a buscarlas nosotros antes”, expresó Bettig.

Consejos para ahorrar el agua

La experta afirmó que cuando uno elimina fugas, se baja el consumo de productos químicos para potabilizar el agua y el consumo de energía para transportarla. “Reducimos costos y contribuimos a la baja en el impacto ambiental. También se reducen los costos por roturas de veredas, caños y terrenos”, destacó.

Actualmente en el mundo 2200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Una realidad que debería cambiar con urgencia. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.

