Chile: crearán un área costera protegida en el mismo lugar donde se instalaría el proyecto minero de la familia de Sebastián Piñera

El proyecto minero Dominga incluye las instalaciones operativas y un puerto en la zona de La Higuera, en el norte de Chile. La declaración de Área marítima Protegida impide su construcción en la zona.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en La Higuera, Región de Coquimbo, ubicada a 470 kilómetros al norte de Santiago. La iniciativa contempla la zona en la que se ubicaría el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron, que estuvo en la palestra por la millonaria compraventa realizada por la familia del presidente Sebastián Piñera, según revelaron los Pandora Papers. La investigación develó la existencia de una cláusula que condicionaba el pago de una tercera cuota a que no fueran cambiadas las condiciones medioambientales del territorio.

La creación de esta área “busca proteger uno de los diez ecosistemas marinos más importantes del mundo, manteniendo los procesos ecológicos relevantes que ocurren en la zona y resguardando los servicios ecosistémicos que otorga”, indicaron desde el Gobierno. La zona corresponde a un hábitat para diversas especies tales como el delfín nariz de botella, ballenas, chungungo, pingüino de Humboldt, yunco, piquero, albatros, petreles y fardelas.

El ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, explicó que el polígono aprobado considera 223 mil hectáreas, incluida la zona donde se emplazaría el proyecto minero Dominga, el mismo que produjo un juicio político contra el presidente, que finalmente fue rechazado.

“La buena noticia es que el polígono de esta propuesta es de aproximadamente 223 mil hectáreas versus las 136 mil de la primera versión, por lo que es una propuesta real y más ambiciosa en términos de protección del medio ambiente”, señaló el ministro Naranjo.

El área tiene una distribución geográfica que va desde el límite norte de la comuna de La Serena, hasta el límite norte de la región de Coquimbo, incorporando el borde costero de la comuna de La Higuera, que era el lugar en que se emplazaría el proyecto minero Dominga.

En paralelo se llevará a cabo la creación de un plan de manejo del Archipiélago de Humboldt -compuesto por más de 11 islas e islotes en los que existe un rico ecosistema marino y terrestre- , instrumento que definirá las acciones concretas para hacer efectiva la conservación del área.

Para oficializar la protección del área, el siguiente paso es la firma del Decreto Supremo, su revisión por Contraloría y la publicación en el Diario Oficial.

Al respecto, el presidente electo, Gabriel Boric, dijo en su primer discurso tras ser electo que se opondrá a iniciativas mineras que “destruyan” el país, como es el caso del controvertido proyecto minero de hierro, cobre y oro.

“Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro país, que destruyan a las comunidades y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga”, dijo en un discurso.

El proyecto minero Dominga ponía en peligro la biodiversidad de la zona, hogar de diversas especies, entre ellas el pingüino de Humboldt.

Medida con historia

En marzo de 2018, durante los últimos días del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio de Medio Ambiente llevó adelante la propuesta inicial para proteger dicha zona, pero el proyecto no precisaba el área a proteger, que en ese entonces abarcaba 136 mil hectáreas.

Ahora, el polígono aprobado considera 223 mil hectáreas, incluida la zona donde se emplazaría el proyecto minero, según comentó el ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo. El personero reconoció que “fue un largo trabajo, arduo, donde no sólo aprobamos, sino que pasamos de 136 mil hectáreas que nos propuso el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet a 223 mil hectáreas aproximadamente. Esta es una tremenda noticia, pero especialmente para la gente de la zona del archipiélago de Humboldt y especialmente para la biodiversidad, que es tan importante en ese lugar”.

Por su parte el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, valoró la noticia, pero criticó la lentitud con la que ha actuado la administración de Sebastián Piñera en la materia. “Sin duda es un avance, pero demasiado poco y demasiado tarde, para un gobierno que ha hablado de un liderazgo azul cuando a cuatro años de su gestión crea la primera área marítima protegida de dos mil kilómetros cuadrados en contraste con los más de un millón trescientos mil logrados en el gobierno de la presidenta Bachelet”, sostuvo Mena.

Pandora Papers

Un verdadero escándalo sacudió Chile tras conocerse los detalles por la transacción del proyecto minero Dominga, que originalmente pertenecía en gran porcentaje a la familia Piñera Morel. Junto al amigo de infancia del mandatario, Carlos Délano, sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

La transacción se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía el pago en tres cuotas. La última de ellas dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto en el sector de La Higuera, cambios que dependían de decisiones del gobierno del propio Sebastián Piñera.

Por esta acción, se inició una acusación constitucional contra el mandatario basada en que se había usado información privilegiada a favor de los participantes en la transacción de Dominga, la que finalmente fue rechazada en el Senado. Piñera valoró la votación aseverando que estaba basada “en hechos falsos, suposiciones o meras conjeturas; sin ningún fundamento”.

