Medio Ambiente

Un estudio global alertó por la extinción de especies en regiones inesperadas: el impacto del cambio climático

Una investigación publicada en Nature analizó 5.151 especies de plantas y animales en 39.157 sitios y detectó que las desapariciones en áreas puntuales fueron más frecuentes en zonas templadas

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Una rana de piel verde con patas amarillas y grandes ojos negros redondos se posa en una rama cubierta de musgo con gotas de agua y hojas verdes.
Si bien muchas especies tropicales, como esta rana arborícola asiática, están amenazadas por el cambio climático, las especies de las regiones templadas se ven afectadas por la extinción local en mayor medida, según el nuevo estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Nature Climate Change halló que el cambio climático provoca más extinciones locales en las regiones templadas que en los trópicos: 49% de las especies templadas analizadas sufrió esas desapariciones en el punto más cálido de su distribución, frente a 33% de las tropicales.

El trabajo, elaborado por investigadores de la Universidad de Arizona, comparó registros históricos con nuevos muestreos realizados años o décadas después.

Según Nature Climate Change, el análisis abarcó 5.151 especies de plantas y animales en 39.157 sitios de todo el mundo. Además, es el mayor estudio de extinciones locales impulsadas por el clima hasta la fecha.

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En este caso, las extinciones locales implican que una especie desaparece de un lugar específico, aunque siga presente en otras zonas. Esos casos muestran que algunas poblaciones ya no soportan las nuevas condiciones ambientales.

Infografía con la Tierra partida en ambientes frío y tropical, animales y plantas, termómetros, lupa, libro abierto con mapa, texto y números.
El cambio climático impulsa extinciones locales documentadas en regiones templadas y tropicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué encontró el estudio al comparar zonas templadas y tropicales

El resultado cuestiona una idea extendida durante años entre los científicos. Durante décadas predominó la noción de que las especies templadas eran menos vulnerables al calentamiento que las tropicales.

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Gopal Murali, autor principal del estudio y exinvestigador posdoctoral de la Universidad de Arizona, dijo: “Durante décadas, los científicos creyeron generalmente que las especies de zonas templadas eran menos vulnerables al cambio climático.Nos sorprendieron nuestros resultados, que demostraron que no era así”.

El patrón se repitió en insectos, vertebrados, plantas y especies marinas y de agua dulce. John J. Wiens, autor sénior del estudio y profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, recordó al mismo medio que un trabajo suyo de 2016 con 976 especies había mostrado el patrón contrario, con más extinciones locales entre especies tropicales.

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La revisión global compara registros históricos con nuevos muestreos separados por años o décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para explicar ese cambio, los investigadores analizaron factores vinculados con el clima, entre ellos el calentamiento de largo plazo, las variaciones en las lluvias, las sequías y las olas de calor. Además excluyeron sitios que podían haber estado afectados por presiones no climáticas, como la deforestación.

La principal explicación es que las regiones templadas se calientan más rápido que las tropicales. Wiens dijo que el mundo cambió desde 2016 y que el aumento de temperatura fue mayor en la zona templada, sobre todo en latitudes más altas.

El aumento máximo de temperatura en un período de 25 años fue de unos 3,3 grados Fahrenheit en las regiones tropicales. En las regiones templadas llegó a unos 6 grados Fahrenheit, equivalentes a 3,3℃, casi el doble.

El resumen del artículo en Nature Climate Change añade que la probabilidad de extinción local aumentó con la magnitud del calentamiento reciente en las regiones templadas. También indica una tendencia general a una mayor sensibilidad al aumento de temperatura en esas especies.

Una salamandra de color negro con manchas y franjas amarillas se arrastra sobre un lecho de hojas secas y húmedas en el suelo.
Una salamandra común europea (Salamandra salamandra), una de las especies de clima templado incluidas en el estudio que ha sufrido extinciones locales relacionadas con el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué estas pérdidas ya son una señal de alarma

Estas pérdidas no significan necesariamente que una especie completa haya desaparecido. Sí indican que esas poblaciones ya no pueden sobrevivir en las nuevas condiciones ambientales.

Wiens también puso en duda otra idea frecuente sobre la respuesta de las especies al calentamiento. Según declaró, más de 70% de las especies no se estaba desplazando hacia zonas más frías.

El mismo medio informó que, en los trópicos, estas extinciones locales se concentran en las zonas más cálidas del área de distribución de cada especie. En las regiones templadas, en cambio, las poblaciones desaparecen en muchos puntos de ese rango.

Árbol de enebro caimán muerto y seco en el centro. Al fondo, un paisaje de montañas con vegetación escasa, cielo azul y nubes blancas.
Este enebro caimán muerto (Juniperus deppeana) de las cercanías de Bisbee, Arizona, es una de las especies de clima templado incluidas en el estudio que ha sufrido extinciones locales relacionadas con el cambio climático (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el conjunto de especies analizadas, 45% ya había sufrido extinción local en la parte más cálida de la región donde antes se encontraba. En varios grupos, como insectos, vertebrados terrestres y especies marinas, esa proporción superó el 50%.

El estudio no presenta proyecciones futuras, sino cambios biológicos ya registrados en el terreno. Según los autores, el impacto del calentamiento sobre la biodiversidad ya se observa tanto en especies tropicales como templadas.

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