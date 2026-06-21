Vallas solares, la tendencia que redefine la independencia energética en Europa

La nueva modalidad se extiende en barrios residenciales de Reino Unido, Alemania y Francia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva tendencia se expande en los barrios residenciales de Europa: la transformación de las vallas de jardín en pequeñas plantas fotovoltaicas. Frente al encarecimiento de los combustibles fósiles provocado por la guerra en Irán, muchas familias europeas exploran alternativas para reducir su dependencia energética.

Según un informe de SolarPower Europe -asociación empresarial del sector solar fotovoltaico en Europa-, citado por la agencia internacional de noticias Euronews, el aumento de la energía solar permitió ahorrar al continente 12.800 millones de euros (USD 14.677,76 millones) en importaciones de gas desde el inicio del conflicto. Este ahorro representa unos 136 millones de euros diarios (USD 155,96 millones).

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El crecimiento de las energías renovables ocurre mientras la red eléctrica europea mantiene detenidas inversiones por unos 100.000 millones de euros (USD 114.695 millones) en proyectos limpios. En paralelo, la demanda de paneles solares en tejados experimenta un repunte considerable.

De acuerdo con el portal de noticias, tras el refuerzo del control iraní sobre el estrecho de Ormuz —paso por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial—, empresas como Enpal BV registraron un aumento del 30% en las consultas de los consumidores en Alemania. En el Reino Unido, la energética EON informó que el interés por la energía solar subió un 23% en una semana y alcanzó un incremento del 63% en la semana siguiente.

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Vallas solares: cómo funcionan y qué aportan

Esta infografía detalla la expansión de las vallas solares en los jardines de Europa, su funcionamiento y el impacto en el ahorro energético continental, que asciende a 12.800 millones de euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La innovación más reciente en el sector de las energías renovables se refleja en la instalación de paneles solares en las vallas de los jardines. Esta modalidad permite aprovechar al máximo el espacio disponible, ya que integra una barrera física con la generación de energía limpia.

Empresas que comercializan vallas solares en el Reino Unido y Francia subrayan que este sistema elimina la necesidad de instalaciones complejas o andamios, lo que facilita el acceso a la energía solar a quienes no disponen de un tejado adecuado o tienen espacio limitado en la cubierta.

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Entre las principales ventajas de las vallas solares, destaca su modularidad, que permite a los propietarios sumar paneles de forma gradual y sin la obligación de completar la instalación en una sola etapa.

De acuerdo con datos de la compañía Bluetti Power citados por Euronews, una valla solar puede generar entre 100 y 150 vatios por metro lineal en condiciones óptimas.

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En el caso de un muro de diez metros, la producción alcanza entre uno y 1,5 kilovatios (kW) de potencia. Si se cuentan cinco horas de sol pico, la generación diaria puede situarse entre cinco y 7,5 kilovatios hora (kWh).

Aunque estos niveles de producción no resultan suficientes para abastecer todo el consumo eléctrico de una vivienda, sí pueden cubrir las necesidades de aparatos básicos, como un refrigerador eficiente o un televisor LED. En promedio, una valla solar doméstica produce alrededor de dos kWh diarios.

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Impulso normativo y acceso en cadenas minoristas

El cálculo difundido por SolarPower Europe atribuye el recorte del gasto al mayor aporte fotovoltaico desde el inicio del conflicto, con un equivalente de 136 millones de euros por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la energía solar no se concentra únicamente en los tejados ni en grandes instalaciones. El Reino Unido levantó recientemente las restricciones para la compra de paneles solares enchufables, lo que facilita su adquisición en cadenas de descuento y multiplica las opciones de acceso. Esta flexibilización normativa impulsa la expansión de soluciones solares asequibles, permitiendo que más personas participen en la autogeneración energética.

La adopción de vallas solares evidencia el interés creciente por tecnologías que ofrezcan independencia energética y ahorro. Tanto las consultas como las ventas de estos sistemas han aumentado, acompañando la incertidumbre internacional sobre el suministro de combustibles fósiles.

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Según SolarPower Europe, la energía solar se consolidó como el pilar de la transición energética en la Unión Europea, ayudando a amortiguar el impacto de los precios y a responder a los retos actuales del continente.