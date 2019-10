Lo cierto es que después de 50 días de la emergencia del derrame petrolero, el gobierno brasileño no consiguió aún identificar qué fue lo que produjo semejante catástrofe. Los especialistas alertan que la mancha no deberá detenerse: “No se sabe por cuánto tiempo más el petróleo seguirá llegando a los paraísos ecológicos nordestinos. Este derrame ya afectó a 150 localidades en 9 estados provinciales brasileños”. No deja de ser dramático que entre esos lugares haya una docena de unidades de conservación de la fauna marina. Según el oceanógrafo Jackson Krauspenhar “esta puede ser apenas la punta del iceberg”. Subrayó, también, que el crudo derramado afectará la vida marina y, tal vez, la salud humana.