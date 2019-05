La ciudadanía debe empoderarse mediante el conocimiento de lo que estamos haciendo al planeta, sobre todo para saber que el actual modelo de desarrollo no funciona y que las soluciones estructurales son necesarias para poder vivir en armonía con la naturaleza. Los cambios estructurales, como en la lucha por los derechos de los trabajadores y las mujeres, no se regalan. Existen intereses poderosos que no desean la transformación socioecológica. La palabra cambio ya se ha desnaturalizado. Debemos exigir derechos para una naturaleza que está siendo vilipendiada para proteger los intereses económicos de unos pocos.