María Fernanda Cabal volvió a refirse a su relación con Álvaro Uribe y su inminente salida del Centro Democrático: “Ni supo valorarme”

María Fernanda Cabal insiste en que su relación política y personal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez está fracturada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la víspera del final de su tránsito legislativo, tras doce años como congresista del Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal volvió a referirse a la ruptura de su relación personal e ideológica con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político de la colectividad, al que acusó de no haber entendido “la dimensión del momento” y que “ni supo valorarme” como una fuerte aspirante al primer cargo de la nación.

En efecto, en declaraciones concedidas a Pulzo, la aún senadora atribuyó al exmandatario una falla de lectura política del momento actual de Colombia y, de esta forma, hizo énfasis en el quiebre con el veterano líder político. Esas diferencias llevaron a la vallecaucana a definir como “distante” su relación con el exgobernante y a tener definida su salida de la colectividad, en la que militó desde su fundación, en 2013.

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María Fernanda Cabal fue una de las férreas defensoras de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe - crédito @MariaFdaCanal/X

En apartes del diálogo, sostuvo que sobre Uribe pesaron más “los prejuicios” y “el círculo cercano de mis odiadores que están en el partido” para no escogerla como la candidata a la presidencia del Centro Democrático y, en su lugar, decantarse por la senadora Paloma Valencia: que quedó de tercera en la primera vuelta, el 31 de mayo, con apenas el 6,92% de los votos, frente al 43,74% de Abelardo de la Espriella.

¿Por qué están distanciados María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe?

En la entrevista concedida al citado medio, Cabal habló de cómo ya no existe un vínculo cercano con el exmandatario, aunque descartó cualquier confrontación pública por sus decisiones, ni tampoco descalificaciones sobre su figura en la política nacional. Así precisó el alcance de su postura sobre el líder político, en medio de su interés de ir marcando el camino de salida del partido de oposición.

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En ese sentido, la congresista también se refirió sobre el funcionamiento interno de su partido. Aunque reconoció que Uribe “defiende mucho la transparencia del partido”, fue enfática en señalar que tiene “enormes dudas” sobre la manera en que se dio la elección de Valencia como la aspirante única a la presidencia, en un proceso del que también hicieron parte los senadores Paola Holguín y Andrés Guerra.

María Fernanda Cabal terminará su presencia en el Congreso tras 12 años de actividad, como representante a la Cámara y senadora - crédito Colprensa

Por ello, cuando le preguntaron por el estado actual del vínculo con el exgobernante, Cabal delimitó la relación. “Es una relación distante, porque obviamente no puede ser hoy ni cercana, pero no es antipática. Yo a él jamás lo voy a agredir. Usted nunca me oirá en ningún debate ni nada hablando mal. Estoy calificando una situación que yo creo que fue así”, indicó Cabal en sus declaraciones, que generaron reacciones.

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Pese a la persistencia en que se rompió la relación con el expresidente, también dedicó una especie de elogios a su trayectoria y aporte a la democracia. “Con él tengo una inmensa gratitud, porque si él no hubiera estado allí, yo no habría tenido la posibilidad de hacer la escalera política de lo que hice”, afirmó la vallecaucana, esposa del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, que ya aterrizó en Salvación Nacional.

Según María Fernanda Cabal, el expresidente Álvaro Uribe se equivocó al escoger a la senadora Paloma Valencia como candidata a la presidencia - crédito REUTERS

Así pues, la congresista añadió que mantiene admiración por el legado del exmandatario, plasmada en su faceta de columnista de opinión en uno de sus medios de comunicación afines, como Semana. “Yo admiro su legado e increíblemente, como lo dije en un artículo que se llama El Tigre y la Paloma, Abelardo ganó con el legado de Uribe, pero sin Uribe”, reafirmó la congresista de la oposición en sus afirmaciones.

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Es válido destacar que durante la campaña previa a la primera vuelta, Cabal se abstuvo de acompañar a Valencia en la tarima, así como también lo hizo Holguín; lo que no pasó desapercibido en la opinión pública. Y todo porque se convirtió en un hecho extraño que las denominadas ‘generalas’ no estuvieran al lado de la que era su compañera y amiga, lo que sería clara muestra de la fractura interna en el Centro Democrático.