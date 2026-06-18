Tacos al pastor, tortas ahogadas y cabrito, los imperdibles que los visitantes deben probar durante el mundial 2026

La imagen muestra un collage con representaciones de tacos al pastor de la Ciudad de México, torta ahogada y birria de Guadalajara, y carne asada con enchiladas verdes de Monterrey, platos representativos de cada región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antojitos mexicanos imperdibles del Mundial 2026 se concentran en tres ciudades sede donde la gastronomía callejera compite en protagonismo con el fútbol: tacos al pastor, torta ahogada, cabrito y esquites encabezan las guías especializadas publicadas en las últimas semanas para orientar a los miles de visitantes extranjeros que recorren Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La gastronomía mexicana ostenta el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que convierte cada bocado callejero en una experiencia cultural directa para quienes visitan el país durante el torneo.

PUBLICIDAD

Los antojitos que se encuentran en las tres ciudades

Una mesa abundante exhibe una colorida selección de antojitos mexicanos, incluyendo tacos al pastor, esquites, quesadillas de maíz azul, tamales y gorditas, acompañados de salsas y limones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taco al pastor encabeza todas las guías consultadas como el platillo más buscado por turistas. Se prepara con carne de cerdo marinada en achiote, cocinada en un trompo giratorio y servida con piña, cilantro y cebolla sobre tortilla de maíz. Su origen combina la tradición prehispánica del maíz con la influencia de la migración libanesa en el centro del país.

Taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro sobre tortilla de maíz, típico de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quesadillas —tortilla de maíz doblada con queso y rellenos como flor de calabaza, huitlacoche o chicharrón prensado— y los tamales de masa cocida al vapor en hoja de maíz completan el trío de antojitos más universales. Los tamales admiten rellenos de mole con pollo, cerdo en salsa verde, queso con rajas, y versiones dulces de chocolate o mermelada de piña.

PUBLICIDAD

Los elotes y esquites representan el maíz en su versión callejera más pura: la mazorca entera cocida o asada en un palo, o los granos servidos en vaso con caldo, mayonesa, queso rallado, limón y chile en polvo. Figuran entre los favoritos de locales y visitantes por igual en los rankings de platillos más buscados en México durante 2025 y 2026.

Taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro sobre tortilla de maíz, típico de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chilaquiles —totopos de tortilla frita bañados en salsa verde o roja, con crema, queso, cebolla y proteína al gusto— son señalados en múltiples guías como el desayuno nacional por excelencia y una de las primeras sorpresas gastronómicas para quienes visitan el país.

PUBLICIDAD

Las gorditas y sopes, discos gruesos de masa de maíz fritos y cubiertos con frijoles, salsa, crema, queso y guiso, y el pozole —caldo espeso de maíz cacahuazintle con cerdo o pollo, acompañado de lechuga, rábano, limón y tostadas— completan la lista de antojitos con presencia en las tres sedes.

El plato que define a cada ciudad sede

Tres platillos locales concentran las recomendaciones de todas las guías especializadas consultadas, uno por ciudad sede.

En Guadalajara, asistentes celebran en un fan fest con banderas de México y Corea del Sur, mientras se muestran icónicas tortas ahogadas y un plato de birria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Guadalajara, la torta ahogada es la parada obligatoria. Se elabora con birote salado —pan crujiente por fuera y suave por dentro, propio de la región— relleno de carnitas de cerdo y sumergido en salsa picante de chile de árbol con jitomate. Figura entre los diez platillos callejeros más populares de México en 2025 y los tacos de birria, también abundantes en la ciudad, ocupan el primer lugar en el ranking de tendencias gastronómicas del mismo año.

PUBLICIDAD

En Monterrey, el cabrito define la experiencia del norte. Se trata de una cría de cabra de no más de 40 días, cocinada lentamente a las brasas o a la leña hasta obtener una piel dorada y carne de textura suave.

Los tacos de trompo —la versión local del pastor— son el antojito callejero más representativo de la ciudad para quienes buscan una opción más accesible.

PUBLICIDAD

Los tacos de trompo —la versión local del pastor— son el antojito callejero más representativo de la ciudad para quienes buscan una opción más accesible– (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ciudad de México, los chilaquiles son el sello de la capital, aunque las guías suman a la lista los tacos de canasta, transportados en canastas de mimbre con tortilla suave y rellenos de chicharrón prensado, papa, frijoles o mole verde.

La guajolota —tamal dentro de un bolillo, acompañado de atole o champurrado— figura como el combo mañanero más representativo de la ciudad.

Dónde comer en cada sede durante el Mundial

Para los visitantes que asistan a los FIFA Fan Festivals o a los estadios, las guías identifican zonas concretas en cada ciudad.

En Ciudad de México, el Fan Festival se instala en el Zócalo capitalino. El Mercado de San Camilito, junto a la Plaza Garibaldi, es el punto recomendado para probar pozole de madrugada. El Mercado de Coyoacán ofrece tostadas y tacos de canasta a precios accesibles, cerca del Estadio Azteca.

PUBLICIDAD

En Guadalajara, el Mercado San Juan de Dios —el mercado techado más grande de América Latina— concentra tortas ahogadas, esquites y birria a precios bajos. Los alrededores de la Plaza de la Liberación reúnen puestos de elotes y esquites por las tardes. Para experiencias más especializadas, el molino Nejayote ofrece tortillas de maíz azul nativo, gorditas y tlacoyos; abre de lunes a sábado de 8:30 a 13:00 horas.

En Monterrey, el Fan Festival ocupa el Parque Fundidora. El Mercado Juárez es la referencia para caldo de res y tacos de barbacoa mañaneros. Entre los establecimientos con precios documentados, Tacos Doña Mary “La Gritona” —con distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin— cobra entre $60 y $100 pesos por persona; Taquería Orinoco oscila entre $120 y $220 pesos, y Taquería Juárez, fundada hace más de ocho décadas, entre $150 y $250 pesos.

PUBLICIDAD

Platillos de tendencia y joyas menos conocidas

Tacos dorados de tortilla de nopal rellenos de pollo, crujientes, con crema y queso, tradición mexicana llena de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La birria —carne cocida lentamente servida con consomé— ganó proyección internacional en los últimos años, pero probarla en México, especialmente en Guadalajara, representa una experiencia diferente a la que conocen la mayoría de los turistas fuera del país.

La cochinita pibil, originaria de Yucatán, se consigue en las tres ciudades sede. La carne se marina con achiote y cítricos antes de una cocción lenta que produce textura suave, servida en tacos o tortas. El mole —salsa elaborada con chiles secos, especias, semillas y chocolate oscuro, que se sirve bañando pollo o pavo— es considerado una de las preparaciones más complejas de la cocina mundial.

PUBLICIDAD

La cochinita pibil, originaria de Yucatán, se consigue en las tres ciudades sede. La carne se marina con achiote y cítricos antes de una cocción lenta que produce textura suave, servida en tacos o tortas.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los esquites con tuétano, versión reinventada del antojito callejero clásico, se posicionaron en los rankings de platillos más buscados en México en 2025. La tlayuda oaxaqueña —tortilla grande de unos 30 centímetros, semi-tostada, con asiento, frijoles negros, quesillo y carnes como tasajo o cecina— también figura en las listas de joyas gastronómicas recomendadas para turistas del Mundial.

"Costillitas" de elote, una popular presentación de esquites en vaso desgranado, mezclado con mayonesa, queso, chile y limón, lista para disfrutarse como antojo callejero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comer antojitos sin riesgos

Tacos dorados de tortilla de nopal rellenos de pollo, crujientes, con crema y queso, tradición mexicana llena de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comida picante puede provocar lo que se conoce como “La venganza de Moctezuma” que es malestar estomacal por exceso de alimentos condimentados, uno de los principales inconvenientes que enfrentan los visitantes extranjeros. Las guías especializadas entregan recomendaciones concretas para evitarla.

El primer consejo es consumir únicamente agua embotellada o sellada y evitar el hielo de procedencia desconocida. Para las salsas, se recomienda pedirlas aparte y probarlas con precaución, especialmente si llevan tiempo expuestas al sol.

Respecto a los puestos, un local lleno de comensales locales comiendo de pie es la mejor señal de calidad, frescura y precio justo. Se aconseja evitar puestos vacíos, revisar que quien prepare los alimentos use guantes y mantenga el área limpia, y moderar el consumo de salsas durante los primeros días para adaptarse gradualmente al nivel de picante.