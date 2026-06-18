Entre política y alturas: el ministro Pedro Sánchez debutó en el Transmicable y quedó sorprendió por dato inesperado sobre Ciudad Bolívar

Antes de su cita con Carlos Fernando Galán por la jornada electoral, el ministro recorrió el cable aéreo, destacó la transformación del sector y resaltó que el sistema completa siete años sin actos vandálicos - crédito Pedro Sánchez/TikTok

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, protagonizó en la mañana del jueves 18 de junio un inusual y llamativo recorrido en el TransMiCable de Ciudad Bolívar, previo a su reunión de seguridad electoral con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La primera visita del funcionario al teleférico urbano fue registrada en video y difundida en redes sociales, generando interés tanto en la comunidad como en el propio ministro. Durante el recorrido, el líder de cartera resaltó la transformación social y la cultura ciudadana en este sector del sur de la capital.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto hacia el Cade de Ciudad Bolívar, Sánchez intercambió impresiones con funcionarios del sistema y habitantes de la zona sobre el impacto positivo que ha tenido el TransMiCable en la vida cotidiana del barrio.

“Acá nos encontramos en TransMiCable, disfrutando no solamente este transporte, sino del paisaje. Aquí me comentaba que el color que le han dado las casas es por la misma comunidad, pero también, eh, ¿la alcaldía?”, preguntó el ministro, resaltando la colaboración entre vecinos y administración local para embellecer y apropiarse de su entorno.

PUBLICIDAD

Entre techos pintados, guías barriales y más de 4.000 visitantes al mes, el recorrido sirvió para subrayar que la obra pública también puede reforzar convivencia, cuidado colectivo y percepción de tranquilidad - crédito TransMilenio

Transformación urbana y sentido de pertenencia

El diálogo permitió conocer de cerca la estrategia de intervención urbana: las fachadas y techos coloridos, producto de un acuerdo entre la comunidad y la alcaldía para pintar las viviendas, han convertido a Ciudad Bolívar en un lugar más atractivo y seguro.

“Vean como pintan las casas de bonito y que le dan de verdad un toque bastante alegre a este espectáculo de TransMiCable”, observó Sánchez, que además valoró el efecto de esta iniciativa en la seguridad y el sentido de pertenencia de los residentes.

PUBLICIDAD

Uno de los funcionarios explicó que, en siete años de funcionamiento, ni las estaciones ni los vagones del sistema han sufrido actos de vandalismo, prueba del cuidado y el orgullo que la comunidad siente por el TransMiCable. El ministro celebró este resultado e insistió en la importancia de la cultura ciudadana:

“Además, transmite seguridad. Cuidado, hermano, se puede caer aquí. No, mentiras. Esto es más seguro que lo seguro. Y yo creo que también le da bastante sentido de pertenencia a la gente de acá, ¿no? Es... transforma de alguna manera la cultura, porque uno los ve a las personas que están viajando como orgullosas”.

PUBLICIDAD

Turismo, eficiencia y ampliación del sistema

Durante el recorrido, Sánchez fue informado sobre la llegada mensual de entre 3.000 y 4.000 turistas, atraídos por el sistema de cable y por el Mirador del Paraíso, la última estación del recorrido, que ofrece una vista privilegiada de la ciudad.

La visita al Transmicable permitió a Pedro Sánchez destacar la transformación social de Ciudad Bolívar y su impacto en la seguridad - crédito Daniel Ruiz/ IDT

El ministro también se interesó por la eficiencia del servicio: “Este TransMiCable, ¿cuánto le ahorró de tiempo a la gente que se desplaza?”. Los funcionarios detallaron que el ahorro supera la hora y media de trayecto, lo que en una jornada representa más de dos horas diarias ganadas para la familia y las actividades personales.

PUBLICIDAD

Sánchez preguntó por futuras expansiones del sistema y fue informado de la próxima apertura de la línea San Cristóbal, que irá desde el 20 de Julio hacia arriba, y otra proyectada desde la Autopista Sur hasta Soacha. La conversación, salpicada de humor y comentarios espontáneos del ministro —como su referencia a los niños durante el recreo y la importancia del descanso escolar—, reflejó un ambiente distendido y de cercanía con los ciudadanos.

Al concluir el viaje, Sánchez se preparó para una reunión de seguridad orientada al Plan Democracia, enfocada en garantizar unas elecciones “seguras, libres, transparentes y que se respeten los resultados”. El ministro subrayó la importancia de la articulación institucional y la protección de la democracia en un entorno socialmente transformado, donde la infraestructura de transporte y la cultura ciudadana son aliados clave de la convivencia y la seguridad.

PUBLICIDAD

Reunión de seguridad electoral

Tras el descenso, Sánchez se reunió con el alcalde Carlos Fernando Galán en el SuperCade para analizar los dispositivos de seguridad previstos ante la jornada electoral. En el encuentro, insistieron en la prioridad de proteger la infraestructura crítica, los puestos de votación y los servicios públicos. Sánchez anunció que todos los organismos del Estado están activos y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar amenazas, desinformación o delitos electorales, con recompensas de hasta 50 millones de pesos por información relevante.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el operativo tras reunirse con el ministro de Defensa Pedro Sánchez en el SuperCade de Ciudad Bolívar - crédito Alcaldía de Bogotá

Galán, por su parte, confirmó la reactivación de la mesa de servicios y el despliegue de 12.500 policías y 2.500 gestores del distrito para acompañar a la ciudadanía antes, durante y después de la votación. Se recalcó que la colaboración entre autoridades nacionales y locales busca garantizar que las elecciones se desarrollen de forma segura, libre y transparente.

PUBLICIDAD

Durante el consejo de seguridad, ambas autoridades analizaron el Plan Democracia y priorizaron la protección de la infraestructura crítica, incluidas sedes de campaña, el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial y los entes de control. Sánchez enfatizó que los servicios esenciales deberán operar sin interrupciones y que la organización y la articulación de capacidades serán clave para responder ante cualquier eventualidad.

El ministro concluyó que, en caso de requerirse, el Estado empleará todos los mecanismos legales y operativos para garantizar el orden público y la protección de la vida, el proceso electoral y los bienes públicos y privados.

PUBLICIDAD