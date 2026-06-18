Abelardo de la Espriella publicó video de su llamada al presidente argentino Javier Milei para agradecerle su apoyo: “La horrible noche pronto cesará”

Video de la llamada telefónica difundida por Abelardo De la Espriella en la que conversa con el presidente argentino Javier Milei, quien le expresa respaldo político - crédito Abelardo de la Espriella/X

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella difundió un video de una llamada telefónica con el presidente argentino, Javier Milei, en la que recibió mensajes de respaldo de cara a las elecciones presidenciales del 21 de junio.

En el video publicado por De la Espriella, el mandatario argentino felicitó al candidato colombiano por su desempeño en la primera vuelta y le expresó apoyo para la segunda fase electoral.

PUBLICIDAD

“Quiero felicitarte por este triunfo maravilloso que has tenido en primera vuelta y obviamente expresar mi expectativa y mi apoyo para lo que viene ahora para el balotaje”, afirmó Milei durante la conversación.

El mandatario argentino también vinculó el eventual resultado electoral con un cambio en la relación bilateral entre Argentina y Colombia. “Esperamos que sea una nueva etapa en la relación entre nuestros países porque viste cómo no nos llevamos muy bien con un personaje llamado Petro”, dijo en referencia al presidente colombiano Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

En la misma conversación, De la Espriella al mensaje del mandatario argentino: “La horrible noche pronto cesará y vamos a establecer una relación inmejorable”.

Abelardo De la Espriella y el presidente argentino Javier Milei en el contexto de su relación política, tras la difusión de una llamada en la que el mandatario expresó respaldo para las elecciones - crédito Nathalia Angarita/Agustin Marcarian/Reuters

Además, planteó una narrativa de alianza regional al afirmar: “Vamos a hacer una liga maravillosa, porque imagínese un tigre y un león peleando por la libertad. Viva la libertad, carajo, y firme por la patria, presidente Milei”.

PUBLICIDAD

El respaldo de Donald Trump y el eje internacional de la campaña

El apoyo de Milei se sumó a un pronunciamiento reciente del expresidente estadounidense Donald Trump, quien también se refirió a la campaña colombiana en un mensaje público en redes sociales.

Trump felicitó a De la Espriella por su desempeño en la primera vuelta y destacó el significado político del resultado. “Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia”, señaló, y agregó que la jornada reflejaba “el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano”.

PUBLICIDAD

El exmandatario sostuvo además que el resultado representa “una señal de cambio en la región” y una oportunidad para fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos. En ese sentido, afirmó que una eventual victoria permitiría avanzar en una agenda común de seguridad y política exterior.

Abelardo de la Espriella respondió al respaldo de Donald Trump y aseguró que trabajará junto al mandatario estadounidense contra el crimen transnacional y la izquierda radical - crédito Abelardo de la Espriella/X

Trump fue más allá al asegurar que, en caso de triunfo, el candidato contaría con “el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, subrayando la relevancia estratégica del proceso electoral.

PUBLICIDAD

De la Espriella respondió reafirmando su alineación con esa visión. “Juntos, presidente Trump, lucharemos contra el crimen transnacional, contra la izquierda radical y haremos de Colombia y Estados Unidos pueblos unidos en los valores de libertad, grandeza y legalidad”, afirmó.

Otros respaldos internacionales tras la primera vuelta

Tras los resultados del 31 de mayo, cuando De la Espriella obtuvo el 43,77% de los votos frente al 40,88% del candidato Iván Cepeda, el escenario político se encaminó a una segunda vuelta para definir la presidencia del periodo 2026-2030.

PUBLICIDAD

En los días posteriores, se intensificaron los apoyos internacionales. El senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno destacó el desarrollo del proceso electoral y el papel del electorado colombiano.

La congresista María Elvira Salazar afirmó que el candidato “ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos”, mientras el senador republicano Rick Scott subrayó la importancia de Colombia como aliado estratégico de Washington.

PUBLICIDAD

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en disputa por la presidencia en el marco de la contienda electoral del 21 de junio - crédito Colprensa/Reuters

Desde Europa, el líder del partido español VOX Santiago Abascal también expresó su respaldo, destacando el enfoque del candidato en seguridad, soberanía y libertad económica.

La campaña entra ahora en su tramo final con un fuerte componente internacional y una disputa polarizada que definirá la presidencia el próximo 21 de junio. Las encuestas más recientes muestran un escenario cerrado entre ambos candidatos, con diferencias dentro del margen de error en algunos estudios, mientras el debate se concentra en seguridad, economía y relaciones exteriores.

PUBLICIDAD

Tanto De la Espriella como Iván Cepeda han intensificado sus recorridos por regiones clave del país, buscando asegurar apoyos decisivos en la recta final de una elección marcada por alta participación, fuerte confrontación política y creciente atención internacional sobre el futuro de Colombia.