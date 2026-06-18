Luisa Alcalde acusa a Carlos Loret de difundir información falsa sobre Salma Hayek y el Mundial 2026

La consejera jurídica negó que Salma Hayek representara al Gobierno en el Mundial.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa Alcalde, acusó al periodista Carlos Loret de Mola de difundir información falsa al asegurar que la actriz Salma Hayek asistió a la inauguración de la Copa Mundial 2026 en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, la funcionaria afirmó que el comunicador utilizó su espacio informativo para sostener una versión incorrecta sobre la participación de la actriz mexicana en el evento deportivo celebrado en el Estadio Azteca.

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“Ahora aseguró que Salma Hayek asistió a la inauguración del Mundial en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo cual es rotundamente falso”, publicó Alcalde.

Luisa Alcalde acusó a Loret de Mola de difundir información falsa sobre Salma Hayek y el Mundial.

Asimismo, sostuvo que la información no solo fue retomada por medios nacionales y creadores de contenido, sino que también alcanzó espacios informativos internacionales.

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La polémica tras la inauguración del Mundial

La controversia surgió luego de que Carlos Loret de Mola afirmara que la presidenta decidió no asistir a la ceremonia inaugural del Mundial debido a un supuesto temor a ser abucheada por los asistentes.

De acuerdo con esa versión, Salma Hayek habría acudido en su lugar para representar al Gobierno de México durante el acto protocolario de apertura del torneo.

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La polémica tras la inauguración del Mundial generó debate en redes sociales. (Crédito: Gobierno de México)

Las declaraciones generaron reacciones en redes sociales y fueron retomadas por distintas cuentas, comentaristas y plataformas digitales, lo que derivó en una respuesta por parte del Gobierno federal durante la conferencia matutina.

Luisa Alcalde señala amplificación de una narrativa falsa

Durante su participación en la conferencia presidencial, la consejera jurídica presentó este caso como un ejemplo de desinformación que, aseguró, fue replicada por diversos actores políticos y mediáticos.

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Según explicó, la versión difundida originalmente fue retomada por medios de comunicación, caricaturistas, influencers y plataformas digitales, lo que contribuyó a expandir la narrativa más allá del ámbito nacional.

Alcalde también señaló que algunos de los contenidos fueron replicados por espacios internacionales vinculados a comentaristas y comunicadores que, según dijo, forman parte de redes dedicadas a difundir información falsa.

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La explicación oficial sobre la presencia de Salma Hayek

Las autoridades federales rechazaron que la actriz hubiera acudido al evento como representante de la Presidencia de la República.

De acuerdo con la explicación oficial, Salma Hayek recibió una invitación directa de la FIFA para participar en las actividades relacionadas con la inauguración de la Copa Mundial 2026.

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Salma Hayek no representó a la presidenta en el Mundial, aclaró el Gobierno. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por ello, el Gobierno sostuvo que la presencia de la actriz en el estadio no tuvo ninguna relación con una representación oficial del Estado mexicano ni con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las autoridades también subrayaron que la participación de Hayek y la ausencia de la mandataria fueron hechos completamente independientes.

Claves para entender la controversia

Carlos Loret de Mola afirmó que Salma Hayek representó a Claudia Sheinbaum en la inauguración del Mundial.

Luisa Alcalde calificó esa versión como falsa.

El Gobierno federal aseguró que la actriz acudió por invitación directa de la FIFA .

La administración federal negó que Sheinbaum evitara asistir por temor a recibir abucheos .

La polémica se amplificó en redes sociales y medios nacionales e internacionales.

Sheinbaum explica por qué no asistió al partido inaugural

Durante una intervención pública, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, desde el momento en que recibió la invitación para acudir al partido inaugural, se le asignó el boleto identificado con el número “001”.

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Sheinbaum decidió no acudir al partido inaugural del Mundial. Foto: Saúl López Escorcia/Presidencia

Sin embargo, señaló que decidió entregarlo a una joven aficionada al futbol que no tenía la posibilidad económica de adquirir una entrada para el encuentro.

“¿Qué mejor representación del pueblo de México?”, expresó la mandataria al referirse a la decisión de ceder el acceso.

Además, destacó que se realizaron actividades públicas para que personas pudieran seguir el partido de manera gratuita, reiterando que su ausencia en el estadio no estuvo relacionada con motivos políticos.

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Salma Hayek y su vínculo con proyectos impulsados por el Gobierno

Más allá de esta controversia, Salma Hayek ha participado en eventos vinculados a iniciativas impulsadas por el Gobierno federal.

El Gobierno federal aclaró que Salma Hayek no representó a la Presidencia en el Mundial. (Foto. cortesía)

A principios de este año estuvo presente en Palacio Nacional durante el anuncio de incentivos fiscales y estímulos destinados a fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en México.

No obstante, las autoridades insistieron en que esa relación institucional no tuvo ninguna conexión con su participación en la inauguración de la Copa Mundial 2026, reiterando que su asistencia respondió exclusivamente a una invitación realizada por la FIFA y no a una representación oficial del Gobierno mexicano.