Una más de Loretta Ortiz, corrigen a la ministra de la Corte tras confundir a los hoteles “all inclusive”

Un juez compañero de Ortiz Ahlf le pasó un papel donde, al parecer, el explica el significado de "all inclusive". Crédito: YouTube/Suprema Corte de Justicia de la Nación

En plena sesión del pasado 17 de junio, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, generó sorpresa al asegurar que los hoteles “all inclusive” impiden el acceso de los mexicanos a las playas, al confundir el término con un supuesto mecanismo de exclusión.

Durante la discusión sobre tierras ejidales en Yucatán, Ortiz Ahlf afirmó: “Ese all inclusive es que tú, mexicano, no tienes derecho a pasar, pero nosotros los norteamericanos, porque tenemos unos fideicomisos especiales, sí podemos estar aquí adentro”.

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Posteriormente, la ministra cuestionó: “¿En calidad de qué adquirieron la posesión? Ni siquiera posesión, un fideicomiso para quitarnos nuestras tierras”.

La ministra afirmó que en playas de Yucatán les dicen: “No pueden entrar porque son all inclusive”. (Archivo Infobae)

La intervención provocó reacciones en redes sociales, donde se viralizó el momento en el que, para aclarar el concepto, el ministro Giovanni Figueroa Mejía le pasó una servilleta donde, se teoriza, le explica lo que significa “all inclusive”.

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“All inclusive” solo significa que el hospedaje, alimentos y servicios están incluidos en el precio, sin relación con la nacionalidad de los visitantes ni con restricciones de acceso a las playas.

Al terminar su intervención, se vio que el ministro Giovanni Figueroa Mejía, el que le pasó la servilleta, habló con ella y Ortiz Ahlf comenzó a reírse.

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Sesión de la SCJN se interrumpe por el celular de la ministra Loretta Ortiz

La SCJN vivió el pasado 4 de junio un momento incómodo cuando el celular de la ministra Loretta Ortiz interrumpió su participación en el Pleno con gritos y música, una escena que quedó en la transmisión oficial y que volvió a colocar a la integrante del máximo tribunal en el centro de la conversación pública por episodios recientes ajenos a sus resoluciones.

Aquella sesión continuó sin comentarios públicos sobre lo ocurrido. Después de que el aparato comenzó a sonar, la ministra intentó apagarlo sin éxito y luego se lo entregó al ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien también trató de silenciarlo.

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El incidente ocurrió mientras Ortiz hacía uso de la palabra desde su lugar en el salón de sesiones. Los sonidos aumentaron al acercarse el dispositivo al micrófono y, al final, personal de apoyo retiró el teléfono para restablecer el orden.

La escena se viralizó en redes sociales. Las miradas de los demás integrantes de la SCJN se dirigieron a la ministra mientras trataba de controlar el aparato.

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Ortiz arrastra cuestionamientos por presuntos vínculos y por su salario

Loretta Ortiz Ahlf viajó a Costa Rica en un viaje de clase ejecutiva. (Redes Sociales)

La ministra Ortiz Ahlf ha estado bajo escrutinio público por otros asuntos. En abril de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos inició una revisión preliminar tras recibir una solicitud para investigar presuntos vínculos de Ortiz y su yerno en un caso relacionado con desvíos millonarios en el Infonavit.

Esas acusaciones apuntan a un posible tráfico de influencias en litigios de alto perfil. Además, Ortiz fue cuestionada por presuntamente anticipar su postura en un asunto vinculado con el empresario Rafael Zaga Tawil, señalado en un fraude multimillonario.

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La ministra también generó debate por defender públicamente un viaje en clase ejecutiva a Costa Rica para participar en actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En redes sociales afirmó estar “muy feliz” de asistir al evento internacional.

En otro caso, Ortiz Ahlf expresó inconformidad por la reducción de su salario tras ajustarse al límite constitucional que impide que los ministros ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre ese recorte, señaló que la disminución fue “injusta” por la responsabilidad del cargo.

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Además, en temas más recientes, la ministra Ortiz Ahlf, presentó un caso relacionado al incendio de la Guardería ABC que fue aprobado. La SCJN sostuvo este 18 de junio que la acción penal por delitos derivados del incendio de la Guardería ABC es imprescriptible, al considerar que se trata de hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos de niñas y niños, según un tuit del tribunal.