Marcha de los endeudados, en vivo: las últimas noticias de la movilización de la CGT y organizaciones sociales

Un trabajador limpia la puerta del Ministerio de Economía, un día después de las elecciones de mitad de mandato, en Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

Las centrales sindicales CGT, UTEP y las dos CTA se movilizarán hoy al Ministerio de Economía para exigir respuestas ante el endeudamiento de los hogares, con el objetivo de visibilizar una crisis de morosidad que afecta a millones de familias.

El reclamo se fundamenta en un contexto de deterioro del acceso al crédito. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento en préstamos a hogares alcanzó el 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. Además, 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días.

La protesta está prevista para las 14:00 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contará con dos puntos de concentración: la esquina de Paseo Colón y Estados Unidos, y la intersección de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Desde esos lugares, los manifestantes se dirigirán al Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250. Se espera complicaciones en el tránsito en la zona desde la mañana.

El reclamo central gira en torno al sobreendeudamiento de las familias, que, según las organizaciones convocantes, recurrieron a préstamos para afrontar gastos en alimentos, medicamentos y servicios básicos.