Yolet Saray, de 13 años, fue atropellada, secuestrada y asesinada en Amanalco: autor sigue prófugo

Yolet Saray Manzanares de 13 años fue asesinada en Amanalco, Estado de México

La muerte violenta de Yolet Saray Manzanares de la Cruz, una menor de 13 años originaria de Amanalco de Becerra, ha provocado luto y una creciente indignación social en el municipio del Estado de México.

La noche del sábado 25 de abril de 2026, la adolescente fue atropellada, privada de la libertad mientras caminaba en compañía de dos niñas frente al campo deportivo de la comunidad de San Jerónimo, segunda sección, y finalmente localizada sin vida la mañana siguiente, con rastros de brutal violencia, sin ropa y con el rostro quemado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando un individuo a bordo de un Chevy blanco, sin placas, con la fascia negra caída y una mancha distintiva en el lado del conductor, interceptó a la menor y sus acompañantes. El agresor, descrito como hombre menor de 30 años, tez morena, complexión delgada, bigote, cabello largo chino, gorra roja con blanco, playera deportiva de rayas blancas, rojas y verdes, pantalón de mezclilla ajustado y rasgado y tenis negros, atropelló intencionalmente a Yolet, la dejó inconsciente y posteriormente la subió a su vehículo, ante la mirada atónita de quienes la acompañaban.

Horas después del secuestro, vecinos y familiares de Yolet Manzanares formaron brigadas de búsqueda. La familia manifestó su inconformidad por lo que calificó como falta de reacción inmediata por parte de las autoridades locales y estatales. Las acciones comunitarias permitieron recabar descripciones y datos sobre el automóvil y el responsable. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) difundió una ficha con las características físicas de la menor: 1.20 metros de estatura, complexión delgada, tez morena clara, vestía playera blanca de manga corta y pantalón negro de mezclilla.

PUBLICIDAD

El domingo 26 de abril, la búsqueda terminó en tragedia: el cuerpo de Yolet Saray fue hallado sin vida. La Cobupem confirmó la identidad mediante los rasgos visibles y la vestimenta reportada por la familia. El hecho desató protestas y reclamos dirigidos a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que respondan ante lo que habitantes consideran una grave vulnerabilidad en la región.

En Amanalco, el mensaje de “ni una menos” se ha multiplicado, sumando voces que demandan la intervención de autoridades estatales y federales en un contexto donde los feminicidios y ataques violentos a mujeres no ceden. Habitantes y organizaciones civiles exigen que el caso de la menor no quede impune y que haya acciones concretas para garantizar la seguridad y protección de niñas y adolescentes del municipio y el Estado de México.

PUBLICIDAD

El vehículo involucrado, un Chevy blanco con características específicas y el retrato hablado del posible responsable, forman parte de la información recabada que la comunidad ha compartido para agilizar la identificación, localización y detención del agresor. La ficha elaborada por la autoridad estatal circula como elemento clave en la colaboración ciudadana.

Vecinos de San Jerónimo y comunidades cercanas continúan activamente con labores de documentación y denuncia, mientras se mantienen en espera de respuestas y avances en las investigaciones, al tiempo que realizan vigilias por Yolet Saray y otras víctimas de violencia de género.

PUBLICIDAD

La demanda central en Amanalco se concentra en dos ejes: que la muerte de la menor de 13 años sea esclarecida, y que la respuesta institucional garantice que ninguna niña o adolescente vuelva a estar desprotegida al transitar por las calles del municipio.

Yolet Saray Manzanares de la Cruz , menor de 13 años, fue atropellada, secuestrada y hallada sin vida en Amanalco de Becerra el 25 y 26 de abril de 2026.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México identificó el cuerpo por señas particulares y vestimenta, mientras la comunidad y familiares iniciaron la búsqueda tras denunciar falta de reacción de autoridades.

La población exige justicia y acciones inmediatas a Delfina Gómez Álvarez y Claudia Sheinbaum Pardo, reclamando el esclarecimiento del feminicidio y seguridad para niñas y adolescentes.