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40 fotos del último adiós a Jorge Messi

Desde el sábado por la noche, familiares, amigos y allegados se reunieron para despedir a Jorge Messi en una ceremonia íntima, en el cementerio privado El Prado, de la localidad de Pérez, próxima a Rosario

Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
En la mañana del domingo, finalizó la despedida al padre de Lionel Messi (RS Fotos)
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Matías Messi, el segundo de los hermanos de Lionel Messi, en el cementerio El Prado (REUTERS/Agustín Marcarian)
Matías Messi, el segundo de los hermanos de Lionel Messi, en el cementerio El Prado (REUTERS/Agustín Marcarian)
Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel Messi, deja el cementerio tras la ceremonia (REUTERS/Agustín Marcarian)
Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel Messi, deja el cementerio tras la ceremonia (REUTERS/Agustín Marcarian)
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, agraza a uno de los familiares en la despedida a Jorge Messi (REUTERS/Agustín Marcarian)
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, agraza a uno de los familiares en la despedida a Jorge Messi (REUTERS/Agustín Marcarian)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El cementerio recibió mensajes de apoyo y carteles de hinchas para la familia Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Grupos de personas se reunieron a la salida del cementerio para expresar su pesar (RS Fotos)
La corona de la Selección Argentina y de la AFA - Fallecimiento Jorge Messi
Las coronas enviadas por la AFA y el cuerpo técnico de la Selección argentina (RSFotos)
La parte trasera de una camioneta blanca estacionada. En primer plano, personas borrosas detrás de una valla. Al fondo, árboles y vegetación
Un vehículo permanece en la entrada de un cementerio de Rosario durante la jornada de despedida a Jorge Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El momento en que continúan llegando familiares al cementerio El Prado (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Allegados ingresan a dar el último adiós a Jorge Messi (RS Fotos)
Grupo de hombres y mujeres de oscuro en área de césped con árboles. Valla verde en primer plano y carretera pavimentada
Un grupo de familiares y allegados de Jorge Messi se reúne en el cementerio de Rosario durante su sepelio (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
En la mañana del domingo, numerosos vehículos de personas cercanas a la familia ingresaron al cementerio (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Un joven familiar llega a despedir al padre de Lionel Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
La seguridad fue reforzada en el cementerio ante la presencia de prensa y público (RS Fotos)
En el exterior del cementerio seguidores del ídolo colgaron carteles con leyendas como "fuerza familia Messi" y "fuerza Leo, te amamos", junto a una corona (REUTERS/Agustín Marcarian)
En el exterior del cementerio seguidores del ídolo colgaron carteles con leyendas como "fuerza familia Messi" y "fuerza Leo, te amamos", junto a una corona (REUTERS/Agustín Marcarian)
El afecto de la gente quedó plasmado en el continuo respeto que manifestaron las personas que se acercaron al cementerio y los carteles colgados en las rejas exteriores (REUTERS/Agustín Marcarian)
El afecto de la gente quedó plasmado en el continuo respeto que manifestaron las personas que se acercaron al cementerio y los carteles colgados en las rejas exteriores (REUTERS/Agustín Marcarian)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
La familia Messi eligió el hermetismo y la intimidad para la despedida de Jorge Messi (RS Fotos)
Un arreglo floral grande en primer plano junto a una pared de ladrillos, un SUV blanco con las luces traseras encendidas y árboles en el fondo
Una ofrenda floral acompaña el ingreso al cementerio donde se realizó el funeral de Jorge Messi en Rosario (RS Fotos)
Ofrendas florales blancas y rojas; incluye una cinta blanca con la inscripción "CUERPO TECNICO SELECCION NACIONAL" y un moño azul
Corona floral enviada por el cuerpo técnico de la Selección Nacional, entre otras ofrendas (RS Fotos)
Primer plano de una corona floral con rosas y claveles blancos, pequeñas flores azules, una cinta blanca con texto dorado y un lazo celeste y blanco
Una corona floral enviada por la Asociación del Fútbol Argentino (RS Fotos)
Un fan cuelga una camiseta de la Selección argentina en el exterior del cementerio (REUTERS/Agustín Marcarian)
Un fan cuelga una camiseta de la Selección argentina en el exterior del cementerio (REUTERS/Agustín Marcarian)
Las autoridades de la Provincia dispusieron reforzar la custodia del lugar por precaución (REUTERS/Agustín Marcarian)
Las autoridades de la Provincia dispusieron reforzar la custodia del lugar por precaución (REUTERS/Agustín Marcarian)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Con discreción y respecto personas se acercaron a expresar su apoyo a Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Al mediodía, se dio por finalizada la ceremonia y los familiares y allegados comenzaron a abandonar el lugar (RS Fotos)
Matias Messi, uno de los hermanos de Lionel, abandona el cementerio (REUTERS/Agustín Marcarian)
Matias Messi, uno de los hermanos de Lionel, abandona el cementerio (REUTERS/Agustín Marcarian)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Los preparativos finales antes de terminar la ceremonia de despedida de Jorge Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
La prensa solo pudo apreciar el interior del cementerio El Prado a través de las rejas (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Al terminar el funeral, se retiran los vehículos encabezados por un móvil policial (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El último adiós a Jorge Messi había comenzado anoche y finalizó este domingo por la mañana (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
La familia eligió un estricto hermetismo para despedir al padre de la familia Messi (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Lionel Messi llegó el sábado por la noche en un vuelo privado junto a su esposa y sus tres hijos (RS Fotos)
Un joven puso un cartel en apoyo a Messi tras la muerte de su papá
Un joven puso un cartel en apoyo a Messi en el ingreso al cementerio tras la muerte de su padre (Infobae)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
Prensa nacional e internacional se apostó en el ingreso al cementerio de la localidad de Pérez (RS Fotos)
La prensa trabajó desde el primer momento de conocida la noticia, en Rosario y, especialmente, frente al cementerio El Prado (REUTERS/Agustín Marcarian)
La prensa trabajó desde el primer momento de conocida la noticia, en Rosario y, especialmente, frente al cementerio El Prado (REUTERS/Agustín Marcarian)
Un hombre joven y una niña colocan dos carteles escritos a mano en una reja metálica por la noche
Un adolescente y una niña colocan mensajes de apoyo a Lionel Messi frente a un predio en Rosario tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi (RS Fotos)
Un niño sonriente y un joven posan de noche, el niño sostiene un cartel blanco que dice "Fuerza Leo te amamos" con corazones rosados
Los fans se acercaron al cementerio desde anoche, siempre conservando una actitud de respeto y cariño (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
La policía provincial reforzó la seguridad (RS Fotos)
Rosario - Fallecimiento Jorge Messi - Cementerio
El sábado por la noche, decenas de personas se acercaron a las puertas del cementerio privado para expresar su cariño a Lionel Messi (RS Fotos)
Lionel Messi, su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos llegaron el sábado poco antes de las 21 a Rosario (REUTERS/Agustín Marcarian)
Lionel Messi, su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos llegaron el sábado poco antes de las 21 a Rosario (REUTERS/Agustín Marcarian)
Lionel Messi y su familia al arribar al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario (REUTERS/Agustín Marcarian)
Lionel Messi y su familia al arribar al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario (REUTERS/Agustín Marcarian)

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