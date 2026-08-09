40 fotos del último adiós a Jorge Messi

En la mañana del domingo, finalizó la despedida al padre de Lionel Messi (RS Fotos) 09 Ago, 2026 12:41 p. m. EST Matías Messi, el segundo de los hermanos de Lionel Messi, en el cementerio El Prado (REUTERS/Agustín Marcarian) Rodrigo Messi, el hermano mayor de Lionel Messi, deja el cementerio tras la ceremonia (REUTERS/Agustín Marcarian) Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, agraza a uno de los familiares en la despedida a Jorge Messi (REUTERS/Agustín Marcarian) El cementerio recibió mensajes de apoyo y carteles de hinchas para la familia Messi (RS Fotos) Grupos de personas se reunieron a la salida del cementerio para expresar su pesar (RS Fotos) Las coronas enviadas por la AFA y el cuerpo técnico de la Selección argentina (RSFotos) Un vehículo permanece en la entrada de un cementerio de Rosario durante la jornada de despedida a Jorge Messi (RS Fotos) El momento en que continúan llegando familiares al cementerio El Prado (RS Fotos) Allegados ingresan a dar el último adiós a Jorge Messi (RS Fotos) Un grupo de familiares y allegados de Jorge Messi se reúne en el cementerio de Rosario durante su sepelio (RS Fotos) En la mañana del domingo, numerosos vehículos de personas cercanas a la familia ingresaron al cementerio (RS Fotos) Un joven familiar llega a despedir al padre de Lionel Messi (RS Fotos) La seguridad fue reforzada en el cementerio ante la presencia de prensa y público (RS Fotos) En el exterior del cementerio seguidores del ídolo colgaron carteles con leyendas como "fuerza familia Messi" y "fuerza Leo, te amamos", junto a una corona (REUTERS/Agustín Marcarian) El afecto de la gente quedó plasmado en el continuo respeto que manifestaron las personas que se acercaron al cementerio y los carteles colgados en las rejas exteriores (REUTERS/Agustín Marcarian) La familia Messi eligió el hermetismo y la intimidad para la despedida de Jorge Messi (RS Fotos) Una ofrenda floral acompaña el ingreso al cementerio donde se realizó el funeral de Jorge Messi en Rosario (RS Fotos) Corona floral enviada por el cuerpo técnico de la Selección Nacional, entre otras ofrendas (RS Fotos) Una corona floral enviada por la Asociación del Fútbol Argentino (RS Fotos) Un fan cuelga una camiseta de la Selección argentina en el exterior del cementerio (REUTERS/Agustín Marcarian) Las autoridades de la Provincia dispusieron reforzar la custodia del lugar por precaución
(REUTERS/Agustín Marcarian) Con discreción y respecto personas se acercaron a expresar su apoyo a Messi (RS Fotos) Al mediodía, se dio por finalizada la ceremonia y los familiares y allegados comenzaron a abandonar el lugar (RS Fotos) Matias Messi, uno de los hermanos de Lionel, abandona el cementerio (REUTERS/Agustín Marcarian) Los preparativos finales antes de terminar la ceremonia de despedida de Jorge Messi (RS Fotos) La prensa solo pudo apreciar el interior del cementerio El Prado a través de las rejas (RS Fotos) Al terminar el funeral, se retiran los vehículos encabezados por un móvil policial (RS Fotos) El último adiós a Jorge Messi había comenzado anoche y finalizó este domingo por la mañana (RS Fotos) La familia eligió un estricto hermetismo para despedir al padre de la familia Messi (RS Fotos) Lionel Messi llegó el sábado por la noche en un vuelo privado junto a su esposa y sus tres hijos (RS Fotos) Un joven puso un cartel en apoyo a Messi en el ingreso al cementerio tras la muerte de su padre (Infobae) Prensa nacional e internacional se apostó en el ingreso al cementerio de la localidad de Pérez (RS Fotos) La prensa trabajó desde el primer momento de conocida la noticia, en Rosario y, especialmente, frente al cementerio El Prado (REUTERS/Agustín Marcarian) Un adolescente y una niña colocan mensajes de apoyo a Lionel Messi frente a un predio en Rosario tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi (RS Fotos) Los fans se acercaron al cementerio desde anoche, siempre conservando una actitud de respeto y cariño (RS Fotos) La policía provincial reforzó la seguridad (RS Fotos) El sábado por la noche, decenas de personas se acercaron a las puertas del cementerio privado para expresar su cariño a Lionel Messi (RS Fotos) Lionel Messi, su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos llegaron el sábado poco antes de las 21 a Rosario (REUTERS/Agustín Marcarian) Lionel Messi y su familia al arribar al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario (REUTERS/Agustín Marcarian)