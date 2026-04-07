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AdP convoca Concurso Público Internacional para Mantenimiento Periódico de Equipamiento del Sistema Sanitario de tres aeropuertos del país

La licitación de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de casi de 1.5 millones de dólares

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Foto: Aeropuertos del Perú S.A.
Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció el Concurso Público Internacional CPI-001-2026-AdP. Se busca seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para el Mantenimiento Periódico de Equipamiento del Sistema Sanitario de los aeropuertos de Tarapoto, Tumbes e Iquitos.

El valor referencial máximo para esta convocatoria es de US$ 1,464,796.17 (Un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con 17/100 dólares americanos), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el total de la obra.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el 15 de junio de 2026 en la Notaría Hopkins, ubicada en la Av. Roosevelt 5786, Miraflores (Lima, Perú), siguiendo el procedimiento indicado en las bases.

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La información sobre esta convocatoria y el cronograma del proceso están disponibles en: adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > RedAdP > Servicios > CPI-001-2026-AdP”.

Además, para solicitar información se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos-pmp-grupoD-equipamiento@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 09 de abril de 2026 por el comité encargado del concurso público.

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