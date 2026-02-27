America Inhouse

Recuperaciones completas y oportunas: el enfoque de Unik Re ante siniestros de gran escala

La gestión del riesgo ya no es un asunto técnico reservado a especialistas. La firma Unik Re comparte por qué es una decisión estratégica que impacta directamente en la estabilidad de comunidades, infraestructura y sectores productivos

Guardar
La resiliencia ante huracanes, incendios
La resiliencia ante huracanes, incendios y terremotos en América Latina exige estrategias de reaseguro para proteger infraestructura crítica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina y el Caribe, hablar de resiliencia ya no es una aspiración, sino una necesidad. Huracanes, incendios y terremotos forman parte de una realidad que pone a prueba la solidez financiera y operativa de gobiernos, desarrolladores turísticos e infraestructura estratégica. En ese entorno, elegir con quién se comparte el riesgo puede marcar la diferencia entre una recuperación ágil o una parálisis prolongada.

Un programa de reaseguro bien estructurado no solo protege balances: sostiene empleos, restablece servicios públicos y acelera la reconstrucción cuando más se necesita.

En este contexto, firmas especializadas como Unik Re han consolidado una propuesta basada en rigor técnico, visión global y selección estratégica de aliados. Durante la Miami Reinsurance Week 2026, el sector puso el foco en fortalecer criterios de suscripción, validación independiente y alianzas internacionales que aseguren respaldo real ante situaciones críticas.

En un mercado donde los eventos catastróficos aumentan año tras año, la elección cuidadosa de reaseguradores y socios técnicos se convierte en una decisión estructural.

Experiencia y especialización de Unik Re

El trabajo de especialistas como Gerardo Velasco, presidente corporativo de Unik Re, subraya la importancia de contar con un intermediario enfocado exclusivamente en reaseguro. La firma ha acumulado experiencia en infraestructura pública y hoteles de playa, sectores especialmente expuestos a fenómenos naturales, lo que le permite validar y estructurar acuerdos con respaldo eficaz y oportuno.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Un programa de reaseguro verdaderamente competitivo también es confiable y se construye para que, ante un evento, la recuperación sea rápida y completa”, explicó Gerardo Velasco.

Gracias a esta especialización, es posible anticipar exigencias técnicas y administrativas, ajustando cada programa a las necesidades del mercado latinoamericano. Este enfoque reduce fricciones al momento de ejecutar coberturas y consolida la confianza de aseguradoras y sus socios internacionales.

Unik Re fortalece además su posición mediante alianzas técnicas con firmas internacionales como Cogent y Butcher Robinson & Staples. Estas asociaciones amplían la capacidad para colocar programas internacionales y añaden validación técnica independiente, incrementando la certeza en la evaluación de riesgos y estructuras financieras.

Recuperaciones rápidas y completas como elemento diferenciador

Los programas de reaseguro bien
Los programas de reaseguro bien estructurados ofrecen respaldo financiero esencial, aseguran empleos y facilitan una reconstrucción más ágil tras desastres naturales. (Imagen ilustrativa Infobae)

El verdadero valor de un programa competitivo no reside únicamente en el costo, sino en la certeza de que, tras un evento adverso, las recuperaciones sean rápidas y completas. La estructura de estos acuerdos debe diseñarse pensando en la capacidad de respuesta cuando el cliente lo necesita.

Contar con agilidad financiera resulta fundamental para garantizar continuidad operativa. La rapidez en la entrega de fondos puede definir la reapertura de un hotel, la restauración de servicios públicos o la reactivación de un destino turístico impactado por fenómenos extremos.

Cuando los recursos llegan de forma suficiente y oportuna, la reconstrucción se convierte en acciones tangibles. En esos momentos, la industria del reaseguro confirma su valor como habilitador de estabilidad económica y social.

Temas Relacionados

Unik ReUnik ReinsuranceReaseguroGestión de Riesgosaseguradorasevaluación de riesgosRecuperación Financiera

Últimas Noticias

Chery acelera su estrategia eléctrica en Colombia en un mercado que crece 82%

El primer mes del año dejó cifras destacadas en ventas, y la marca apuesta con fuerza por la innovación tecnológica y la movilidad híbrida, incorporando nuevos desarrollos globales

Chery acelera su estrategia eléctrica

SUVs que prometen cambiar la experiencia de manejo en Perú permiten al público conocer su propuesta tecnológica y de diseño antes de su lanzamiento oficial

La participación de Omoda & Jaecoo en Filo Summer Fest permitió a los asistentes tener un primer contacto directo con los modelos Omoda C7 y Jaecoo 5

SUVs que prometen cambiar la

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La convocatoria de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de 3.7 millones de dólares

AdP convoca Concurso Público Internacional

Conoce la universidad en Perú que formará a sus médicos con programa en Harvard Medical School

La apuesta por iniciativas académicas a nivel internacional y la actualización continua redefinen el perfil de quienes liderarán la medicina peruana en los próximos años

Conoce la universidad en Perú

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Las acciones de ayuda directa buscan acompañar a las familias y generar conciencia sobre la importancia de apoyar durante las catástrofes

Incendios en Chile: 1win Charity,
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Repatriaron el cuerpo de Narela

Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles: la despedirán en Lomas de Zamora

Ataque con dron en Antioquia mató a una madre y sus dos hijos en su propia casa: Ministerio de Defensa ofrece millonaria recompensa por los culpables

Receta de tarta de acelga, fácil y económica

‘Lazy Boy’ y Michael Morales llevan la experiencia de UFC a jóvenes de la CDMX en clase privada

Pokémon llega a la CDMX con una experiencia inmersiva: fecha y horario

INFOBAE AMÉRICA
vivo debuta en MWC 2026,

vivo debuta en MWC 2026, donde ofrecerá un adelanto de su próximo móvil insignia, X300 Ultra

AMP. Betis y Celta se enfrentarán a Panathinaikos y Olympique de Lyon en octavos de Liga Europa

URA acusa a la UE de "dar la espalda y traicionar" al sector primario con el acuerdo con Mercosur

Bruselas ve un "paso positivo" el respaldo de Orbán a una misión para inspeccionar el oleoducto Druzhba

Israel anuncia bombardeos contra "terroristas" que habrían salido de un túnel en el sur de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Better Call Saul’

Actor de ‘Better Call Saul’ ahora trabaja como repartidor de paquetes: “Es una porquería”

Murió Bobby J. Brown, estrella de ‘The Wire’, tras quedar atrapado en un incendio

Así es Love Story: la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette que revela el lado más humano de la fama

La advertencia de Christian Bale a todos los fans que quieren conocerle: “Se decepcionarían”

Entre tradición inglesa y alarma de expertos: por qué el desayuno hiperprotéico de David Beckham genera controversia