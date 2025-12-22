America Inhouse

Avianca actualiza su experiencia de viaje: más comodidad y conectividad para todos sus viajeros

Bajo el lema de la campaña “Hoy el cielo de todos tiene más para todos”, la aerolínea le apuesta a enfocar sus servicios en la experiencia de los pasajeros con el compromiso de dar más comodidad y más conectividad

La aerolínea implementa wifi a
La aerolínea implementa wifi a bordo para que los viajeros trabajen, se comuniquen o se entretengan durante todo el trayecto. - (avianca)

Viajar ya no significa solo desplazarse de un punto a otro: la experiencia alrededor del vuelo —antes, durante y después— se ha convertido en un factor decisivo para quienes eligen cómo y con quién volar. En este contexto, avianca ha decidido ir más allá, replanteando y ampliando su oferta para responder a las necesidades del nuevo viajero.

Bajo la campaña “Hoy el cielo de todos tiene más para todos”, la aerolínea potencia una propuesta integral que apuesta por ofrecer más comodidad y mayor conectividad a todos sus pasajeros, transformando cada etapa del viaje en una nueva experiencia, tanto antes como durante el vuelo.

Más comodidad para tu viaje

La comodidad a bordo comienza con el regreso de la Business Class Américas a los vuelos nacionales en Colombia y Ecuador, reforzando el propósito de avianca de ofrecer servicios diferenciados en cada segmento. Los pasajeros pueden disfrutar de:

La campaña 'Hoy el cielo
La campaña 'Hoy el cielo de todos tiene más para todos' impulsa una experiencia de viaje integral y personalizada en avianca. - (avianca)
  • Asientos exclusivos en las primeras filas, con mayor espacio.
  • Check-in y abordaje prioritarios.
  • Compartimiento exclusivo para equipaje de mano.
  • Selección de snacks y bebidas: agua, café, infusiones, gaseosa y cerveza.

La experiencia premium también abarca tierra firme. El INSIGNIA by avianca check-in, un espacio reservado para clientes INSIGNIA y miembros Diamond y Concierge, ofrece una atención personalizada y ágil en un entorno silencioso, pensado para quienes valoran la experiencia en cada minuto desde el aeropuerto.

Las salas VIP avianca Diamond, renovadas en la terminal nacional e internacional del aeropuerto El Dorado, ofrecen diferentes ambientes creados para el descanso y la productividad antes del vuelo.

Todos los pasajeros de avianca
Todos los pasajeros de avianca acceden al sistema de entretenimiento avianca on air con más de 300 historias de HBO Max y F1 TV gratis. - (avianca)

La sala nacional cuenta con una galería de arte digital, tres zonas de relajación y un sports bar, mientras que la internacional amplía la oferta con cocina en vivo, bar, duchas, espacios de co-working y zonas de descanso individual. Ambas forman parte de la red internacional de 11 salas VIP Avianca.

Más conectividad: entretenimiento y wifi para todos

Mantenerse conectado no es un privilegio exclusivo, sino una nueva base del viaje en avianca. De acuerdo con información de la aerolínea, todos los pasajeros tendrán acceso al sistema de entretenimiento avianca on air, donde podrán disfrutar de más de 300 historias de HBO Max y transmisiones de F1 TV de manera gratuita durante el vuelo.

Además, la implementación progresiva de wifi a bordo permitirá a todos los viajeros trabajar, comunicarse o entretenerse en cualquier momento del trayecto, acompañando la tendencia global de querer permanecer online sin importar la duración o el destino.

Las salas VIP avianca Diamond
Las salas VIP avianca Diamond en el aeropuerto El Dorado ofrecen espacios renovados para descanso, productividad y entretenimiento. - (avianca)

Una respuesta a lo que buscan los viajeros

El fortalecimiento del producto premium y de la conectividad llega en un momento en el que el turismo interno crece de manera sostenida. Según un estudio de Booking.com, el 67% de los colombianos prefiere escapadas domésticas cortas, de uno a cuatro días, lo que incrementa la demanda de vuelos nacionales y experiencias más cómodas para trayectos de poca duración.

La estrategia de avianca está orientada a responder a todos los perfiles de viajeros: quienes vuelan por trabajo, quienes visitan a su familia frecuentemente y quienes eligen destinos nacionales para sus fines de semana o vacaciones.

Hoy, avianca es la aerolínea que brinda más destinos, más horarios y mayor frecuencia de vuelos a sus pasajeros, alcanzando ya 25 países, 80 destinos y 160 rutas. Todo, bajo la premisa que inspira su cambio: “Hoy el cielo de todos tiene más para todos”.

