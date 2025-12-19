De app de transporte a ecosistema digital: así evoluciona Yango en Colombia

La plataforma Yango suma más de 1.5 millones de usuarios activos mensuales en ciudades clave como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos colombianos conocieron a Yango como una aplicación de transporte que se sumaba a un mercado altamente competitivo. Dos años después, su presencia en el país muestra una evolución distinta: la plataforma se ha consolidado como un ecosistema digital que integra movilidad, logística, micromovilidad, publicidad y soluciones tecnológicas. De esta manera, amplía su impacto más allá del traslado de personas.

La transformación de los servicios digitales ha cambiado la forma en que las personas se mueven, compran y acceden a soluciones en las ciudades. En ese contexto, Yango Colombia, filial del grupo tecnológico global Yango Group, ha construido un portafolio que responde a las dinámicas urbanas actuales con un enfoque en eficiencia, conectividad y desarrollo local.

A continuación se presentan cinco claves que explican el crecimiento y la consolidación de una de las plataformas tecnológicas más robustas de la región, según información de la compañía.

1. Movilidad urbana en Colombia

La llegada de Yango al mercado colombiano se dio a través de Yango Rides, su servicio de transporte, que rápidamente se integró a la movilidad diaria en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Hoy, la plataforma registra más de 1.5 millones de usuarios activos mensuales.

Yango celebra dos años en Colombia consolidando un ecosistema digital que integra movilidad, logística, micromovilidad y soluciones tecnológicas. - (Yango)

En Bogotá, la alianza con Taxis Libres permitió integrar más de 25.000 taxis y conductores a la aplicación, en uno de los despliegues tecnológicos más amplios del sector en el país. Este modelo ha demostrado cómo la tecnología puede fortalecer servicios tradicionales, impulsar el empleo y mejorar la experiencia de los usuarios.

2. Yango Transport: información de transporte público en tiempo real

En 2025, Yango dio un paso hacia la integración del transporte público con el lanzamiento de Yango Transport en el departamento del Atlántico, en alianza con el Instituto de Tránsito local.

La herramienta permite consultar rutas oficiales y planear recorridos, al tiempo que apoya a las autoridades en la gestión y digitalización del sistema mediante el uso de datos en tiempo real. Con esta iniciativa, el Atlántico se convirtió en el primer departamento del país en integrar rutas oficiales de transporte público dentro de una aplicación privada, marcando un avance en la movilidad digital regional.

3. Logística urbana y entregas rápidas

El crecimiento del comercio y la demanda de entregas rápidas impulsaron la expansión de Yango Delivery, uno de los servicios de mayor crecimiento dentro de la plataforma. Su red de repartidores y su sistema inteligente de despacho buscan mejorar la eficiencia tanto para comercios como para domiciliarios.

Yango Delivery y Yango Cargo optimizan la logística urbana y las entregas rápidas con sistemas inteligentes de despacho y enrutamiento en tiempo real. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta oferta se suma Yango Cargo, enfocado en soluciones de logística y transporte de carga urbana, con herramientas de enrutamiento y asignación en tiempo real que optimizan las operaciones en entornos urbanos.

4. Soluciones tecnológicas para empresas y publicidad digital

Más allá de la movilidad, Yango ha fortalecido su presencia en el segmento empresarial a través de Yango Ads, el cual le permite a marcas y comercios fortalecer su visibilidad mediante audiencias inteligentes y formatos publicitarios de alto rendimiento.

5. Inversión en emprendimiento tecnológico

El impulso al emprendimiento es otro de los ejes estratégicos de Yango en Colombia. La compañía lanzó Yango Ventures, un fondo corporativo de 20 millones de dólares destinado a apoyar emprendimientos tecnológicos.

Yango Ventures lanza un fondo de 20 millones de dólares para apoyar emprendimientos tecnológicos, con su primera inversión en la fintech Mejor CDT. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera inversión en el país se realizó en Mejor CDT, una fintech enfocada en alternativas de ahorro digital.

Yango celebra dos años en Colombia

De cara al futuro, la visión de Yango apunta a seguir ampliando su portafolio y consolidando alianzas con actores locales. Mark Bitton, Country Manager de Yango Colombia, destacó que el segundo aniversario de la empresa confirma el potencial del país como uno de los mercados más dinámicos para su ecosistema, y anticipó que 2026 traerá nuevos anuncios y colaboraciones que fortalecerán la conectividad y la innovación en las ciudades.

Con esta estrategia, Yango busca impulsar la productividad y la transformación digital, con el objetivo de que Colombia y la región se consoliden como referentes en innovación tecnológica y digitalización.