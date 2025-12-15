Guía Movistar para elegir el regalo perfecto esta Navidad

La tecnología y la conectividad se convierten en los regalos más valorados para estas fiestas navideñas.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Navidad es el momento perfecto para pensar en los que más queremos y buscar un regalo que realmente haga la diferencia. Hoy, uno de los mejores obsequios es dar la posibilidad de estar siempre conectados, especialmente cuando la distancia se acorta gracias a la tecnología. En un mundo donde cada giga cuenta, saber elegir la opción adecuada puede acercarnos más que cualquier otro detalle.

En estas fechas, cada peso invertido en conectividad puede rendir más si se elige con inteligencia. No se trata solo de datos: se trata de acompañar a quienes nos importan y facilitarles que vivan sus momentos importantes sin desconectarse.

En ese espíritu de permanecer cerca, Movistar refuerza su mensaje “Aquí estamos y aquí seguimos”, recordando que, incluso en épocas en que no todos pueden reunirse físicamente, siempre existe una forma de acompañarse. Su oferta está pensada para que cada persona se conecte cuando quiera y como quiera, con opciones flexibles y útiles para simplificar su vida diaria.

Opciones para cada estilo de vida

Elegir entre una recarga o un plan de datos depende de las necesidades de cada persona. Con Movistar, estas decisiones se vuelven fáciles y accesibles, porque la compañía está presente para distintos hábitos y presupuestos.

¿Cuál es la opción ideal para cada persona esta Navidad?

Flexibilidad y control de saldo . Recarga Movistar es una alternativa pensada para esa necesidad. Permite elegir el monto a recargar y acceder a aplicaciones como Tiktok y YouTube Ilimitado desde solo $100 pesos. Así, cada usuario puede disfrutar de sus contenidos preferidos sin preocuparse por el gasto.

Gigas y navegación al máximo todo el mes . Los usuarios que utilizan el smartphone para trabajar a distancia, transmitir en vivo, navegar o crear contenido constantemente pueden optar por el plan Pro 25 con 50 gigas, YouTube Premium por 3 meses y 12 meses de Perplexity para tus consultas de IA por $297 pesos.

Estrenar un dispositivo y recibir regalos extras . Para aquellos que gustan de más obsequios por sus compras pueden aprovechar las promociones de la compañía. Al adquirir un nuevo smartphone se obtiene un kit de regalo que incluye batería portátil y tripié, junto con la posibilidad de acceder a descuentos exclusivos en varias marcas reconocidas.

Negocios o emprendimientos. Para quienes requieren soluciones para su equipo de trabajo, existen alternativas móviles y flexibles diseñadas para responder a las necesidades de cada empresa o proyecto. Movistar Empresas dispone de planes desde $54 pesos para mantener siempre comunicado al equipo de trabajo.

Todas estas alternativas responden a una misma filosofía: ofrecer soluciones hechas a la medida para que cada persona, familia o proyecto tenga justo lo que necesita, sin pagar de más. Se trata de convertir la conectividad en una experiencia más cercana, útil y llena de beneficios.

Aquí estamos y aquí seguimos… también en Navidad

En estas fiestas, elegir acorde a tus necesidades es regalar la posibilidad de disfrutar lo mejor de la tecnología con una conectividad pensada en ti. No importa la distancia ni el estilo de vida: Movistar está presente para acompañar cada momento, reforzando su compromiso de cercanía y apoyo continuo, hoy y siempre.

Al final, el mejor regalo esta Navidad es la posibilidad de permanecer cerca, sin importar la distancia. Ya sea a través de una videollamada que reúne a quienes viven lejos, un mensaje inesperado que ilumina el día o una conexión que permite compartir momentos importantes en tiempo real, lo verdaderamente valioso es mantener vivos los lazos que nos unen. En estas fiestas, elegir cómo conectarnos es también elegir cómo seguir acompañándonos, celebrando la cercanía, la unión y el cariño que hacen especial esta época del año.