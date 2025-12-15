America Inhouse

Guía Movistar para elegir el regalo perfecto esta Navidad

¿No sabes qué regalar? En un mundo cada vez más conectado, Movistar ofrece diversas opciones para estar cerca de los tuyos y sorprenderlos con regalos ideales para cada miembro de tu familia

Guardar
La tecnología y la conectividad
La tecnología y la conectividad se convierten en los regalos más valorados para estas fiestas navideñas.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Navidad es el momento perfecto para pensar en los que más queremos y buscar un regalo que realmente haga la diferencia. Hoy, uno de los mejores obsequios es dar la posibilidad de estar siempre conectados, especialmente cuando la distancia se acorta gracias a la tecnología. En un mundo donde cada giga cuenta, saber elegir la opción adecuada puede acercarnos más que cualquier otro detalle.

En estas fechas, cada peso invertido en conectividad puede rendir más si se elige con inteligencia. No se trata solo de datos: se trata de acompañar a quienes nos importan y facilitarles que vivan sus momentos importantes sin desconectarse.

En ese espíritu de permanecer cerca, Movistar refuerza su mensaje “Aquí estamos y aquí seguimos”, recordando que, incluso en épocas en que no todos pueden reunirse físicamente, siempre existe una forma de acompañarse. Su oferta está pensada para que cada persona se conecte cuando quiera y como quiera, con opciones flexibles y útiles para simplificar su vida diaria.

Opciones para cada estilo de vida

Elegir entre una recarga o un plan de datos depende de las necesidades de cada persona. Con Movistar, estas decisiones se vuelven fáciles y accesibles, porque la compañía está presente para distintos hábitos y presupuestos.

Movistar refuerza su mensaje de
Movistar refuerza su mensaje de cercanía y apoyo continuo, destacando la importancia de la conectividad en Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la opción ideal para cada persona esta Navidad?

  • Flexibilidad y control de saldo. Recarga Movistar es una alternativa pensada para esa necesidad. Permite elegir el monto a recargar y acceder a aplicaciones como Tiktok y YouTube Ilimitado desde solo $100 pesos. Así, cada usuario puede disfrutar de sus contenidos preferidos sin preocuparse por el gasto.
  • Gigas y navegación al máximo todo el mes. Los usuarios que utilizan el smartphone para trabajar a distancia, transmitir en vivo, navegar o crear contenido constantemente pueden optar por el plan Pro 25 con 50 gigas, YouTube Premium por 3 meses y 12 meses de Perplexity para tus consultas de IA por $297 pesos.
  • Estrenar un dispositivo y recibir regalos extras. Para aquellos que gustan de más obsequios por sus compras pueden aprovechar las promociones de la compañía. Al adquirir un nuevo smartphone se obtiene un kit de regalo que incluye batería portátil y tripié, junto con la posibilidad de acceder a descuentos exclusivos en varias marcas reconocidas.
  • Negocios o emprendimientos. Para quienes requieren soluciones para su equipo de trabajo, existen alternativas móviles y flexibles diseñadas para responder a las necesidades de cada empresa o proyecto. Movistar Empresas dispone de planes desde $54 pesos para mantener siempre comunicado al equipo de trabajo.

Todas estas alternativas responden a una misma filosofía: ofrecer soluciones hechas a la medida para que cada persona, familia o proyecto tenga justo lo que necesita, sin pagar de más. Se trata de convertir la conectividad en una experiencia más cercana, útil y llena de beneficios.

Aquí estamos y aquí seguimos… también en Navidad

Saber elegir la opción adecuada
Saber elegir la opción adecuada puede acercarnos más en esta época del año — (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estas fiestas, elegir acorde a tus necesidades es regalar la posibilidad de disfrutar lo mejor de la tecnología con una conectividad pensada en ti. No importa la distancia ni el estilo de vida: Movistar está presente para acompañar cada momento, reforzando su compromiso de cercanía y apoyo continuo, hoy y siempre.

Al final, el mejor regalo esta Navidad es la posibilidad de permanecer cerca, sin importar la distancia. Ya sea a través de una videollamada que reúne a quienes viven lejos, un mensaje inesperado que ilumina el día o una conexión que permite compartir momentos importantes en tiempo real, lo verdaderamente valioso es mantener vivos los lazos que nos unen. En estas fiestas, elegir cómo conectarnos es también elegir cómo seguir acompañándonos, celebrando la cercanía, la unión y el cariño que hacen especial esta época del año.

Temas Relacionados

MovistarConectividadtecnologíaregalos de navidadcelularestelefonía

Últimas Noticias

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Cibertec reporta que más del 50% de los profesionales peruanos opta por cursos cortos enfocados en habilidades digitales y certificaciones, reflejando la necesidad urgente de adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral con aprendizaje flexible y aplicable desde el primer día

La actualización continua ya no

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

Se trata del laboratorio de la Escuela de Medicina de Universidad César Vallejo (UCV) del campus Los Olivos. Autoridades académicas de la institución destacaron que este espacio los posiciona como referentes en el país

Innovación en educación médica: abren

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

La Universidad César Vallejo fue sede de Capacita+ Aprende AI con Google Cloud, el mayor evento de capacitación en inteligencia artificial de Latinoamérica, realizado en simultáneo en 8 países de la región

“Aprender con la IA implica

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Con una apuesta por la movilidad sostenible, la marca cierra su primer año completo en el país con resultados históricos

Chery sorprende en Colombia: crece

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital

Movistar Perú ganó en la categoría “Mejor Proyecto de Transformación Digital” en los Conecta Latam Awards 2025

Modernización de la infraestructura móvil
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tres escaladores son rescatados tras

Tres escaladores son rescatados tras un “gravísimo accidente” en la Sierra de Cádiz: dos de ellos tienen heridas graves

Sandra Ramírez defendió al ministro de Igualdad y denunció presuntos actos discriminatorios: “Ojo entes de control”

Marulito Vlogs, reconocido creador de contenido, asegura que le están haciendo brujería: “Es real, existe”

Exalcaldesa de Amanalco es hallada culpable de homicidio, habría ordenado asesinato a miembros del crimen organizado

Receta de pimientos del piquillo rellenos de bonito y mayonesa: un entrante tradicional que siempre funciona en Navidad

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El mayor apagón previsto para este lunes dejará a la vez sin corriente al 58 % de Cuba

Rusia condena a prisión a enfermera que infectó a más de 70 personas con hepatitis C y VIH

Argentina emite nueva deuda pública en pesos y dólares para financiar el Tesoro Nacional

Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

Zelenski se reúne con la presidenta de la Cámara Baja alemana

ENTRETENIMIENTO

La Justicia de Putin declaró

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

Entre cine independiente y los grandes estudios: Elle Fanning analizó su presente profesional y los desafíos recientes

Los secretos de Superman, la cinta que cambió el cine y el coleccionismo para siempre

Quiénes son los hijos de Rob Reiner y Michele Singer: todo sobre la familia del director

Rachael Carpani, actriz de “NCIS: Los Ángeles”, murió tras batallar contra una larga enfermedad