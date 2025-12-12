America Inhouse

II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental: así avanza el encuentro en San Andrés que impulsa la integración regional

En el acto inaugural, la canciller Villavicencio, anunció la creación del Observatorio de Política Exterior, un nuevo instrumento para elevar la capacidad analítica del país en el escenario internacional

La ministra Rosa Yolanda Villavicencio
La ministra Rosa Yolanda Villavicencio inaugura la cumbre con un llamado a la diplomacia de los pueblos y la cooperación comunitaria. - REUTERS/Luisa González

La II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental ha congregado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a delegaciones de varios países caribeños, con el objetivo de fortalecer la integración regional, reivindicar la memoria histórica y avanzar hacia la justicia para las comunidades de la región.

El evento, inaugurado oficialmente por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, representa un hito para la cooperación comunitaria y la diplomacia participativa en el Caribe.

El encuentro, organizado por el Gobierno colombiano, se desarrolla en un contexto donde la integración regional se plantea como respuesta a desafíos compartidos: la defensa de la soberanía, la protección de los derechos humanos y el impacto del cambio climático.

Colombia inaugura la cumbre con un llamado a la diplomacia de los pueblos

Durante la apertura, la ministra Villavicencio resaltó la importancia de una diplomacia que trascienda las instituciones y se fundamente en las voces y saberes de quienes habitan los territorios. En su intervención, destacó que el Gobierno de Colombia ha asumido la diplomacia de los pueblos, convencido de que las relaciones internacionales deben construirse desde las comunidades y sus tradiciones.

La cumbre promueve la identidad
La cumbre promueve la identidad cultural y el conocimiento ancestral como ejes para definir políticas inclusivas en el Caribe. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Villavicencio enfatizó que esta segunda edición de la cumbre consolida la necesidad de avanzar hacia una agenda regional basada en la memoria, la justicia y la integración, y resaltó el papel simbólico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como territorios donde emergen las raíces y la unidad del Caribe.

Lanzan Observatorio de Política Exterior

Uno de los anuncios más relevantes fue el lanzamiento del Observatorio de Política Exterior, presentado por la ministra durante la tercera jornada del evento. Esta iniciativa, impulsada por la Academia Diplomática, tiene como propósito generar análisis estratégico y evidencia sólida para fortalecer la toma de decisiones del Estado colombiano en materia internacional.

Según Villavicencio, el observatorio permitirá que la política exterior se base en información rigurosa y se convierta en una herramienta de transformación y desarrollo para el país.

La cumbre ha servido como plataforma para visibilizar el potencial de articular esfuerzos más allá de los marcos formales entre gobiernos. El enfoque en la identidad cultural y el conocimiento ancestral ha sido reiterado por los participantes, quienes insisten en la necesidad de que las comunidades sean protagonistas en la definición de políticas para el Caribe. Este enfoque busca garantizar que las soluciones sean justas, inclusivas y respondan a las realidades locales.

La sesión de la Confederación
La sesión de la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental es clave para afianzar consensos y potenciar la cooperación regional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agenda Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental

El viernes, la atención se centrará en la sesión de la Confederación de Pueblos del Caribe Occidental, considerada clave para afianzar consensos, definir estrategias y potenciar la cooperación entre organizaciones y comunidades de la región.

La elección de San Andrés como sede de la cumbre responde a su posición estratégica en el Caribe Occidental y a su riqueza cultural e histórica. El archipiélago refuerza así su papel como escenario de debates regionales y punto de encuentro para la diplomacia y la articulación de iniciativas sociales en el Caribe.

A medida que la cumbre se acerca a su cierre, previsto para el 13 de diciembre, se reafirma la determinación de los pueblos caribeños de impulsar una agenda propia y fortalecer su capacidad de acción colectiva.

