Nuevas restricciones para la publicidad de apuestas online en España

El sector del juego denuncia desigualdad de trato entre operadores privados y el juego estatal en la aplicación de las nuevas restricciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para combatir los riesgos asociados al juego online ha dado un giro con la propuesta de exigir a los portales de apuestas la exhibición de advertencias similares a las que aparecen en los paquetes de tabaco.

Pablo Bustinduy, titular de la cartera, ha anunciado que los operadores deberán mostrar mensajes explícitos sobre los peligros del juego, en un intento por reforzar la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes.

La iniciativa, que busca modificar el Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales de las actividades del juego, se suma a los esfuerzos por recuperar las restricciones de la llamada “Ley Garzón”, anuladas por el Tribunal Supremo en 2024.

Entre las medidas que se pretende reinstaurar figuran la prohibición de utilizar personajes famosos en la publicidad de casas de apuestas y casinos online, así como la limitación de los bonos de bienvenida.

La iniciativa busca reinstaurar medidas de la 'Ley Garzón', como la prohibición de personajes famosos y la limitación de bonos de bienvenida en la publicidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo paso anunciado por el ministerio consiste en obligar a las páginas de apuestas deportivas y de juego online a mostrar tres mensajes de advertencia, inspirados en el formato de las advertencias sanitarias del tabaco.

Según la nota de prensa difundida por el propio ministerio, los operadores deberán incluir los siguientes avisos: “La ludopatía es un riesgo del juego”, “La probabilidad de ser un jugador que pierde dinero es del 75%” y “Las pérdidas del total de jugadores superan en 4 veces sus ganancias”. Estos mensajes buscan alertar de manera directa a los usuarios sobre los posibles riesgos.

Las razones del ministerio

El ministerio justifica esta propuesta en la necesidad de proteger a los sectores más expuestos, especialmente a los jóvenes, una preocupación que ya había motivado las iniciativas de Alberto Garzón en el pasado.

Para respaldar su postura, Bustinduy recurre a los datos anuales de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que reflejan un aumento del 28% en el número de nuevos jugadores jóvenes durante 2024, así como un crecimiento del 21.63% en el total de jugadores online. Estos datos han sido destacados en la comunicación oficial del ministerio.

Las plataformas de juego deberán incluir mensajes explícitos sobre los riesgos de la ludopatía y las probabilidades de pérdida en sus anuncios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuentes de la industria del juego señalan que España cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de Europa en materia de publicidad y consumo de apuestas. Además, subrayan que los propios operadores han implementado políticas internas de juego seguro y responsable.

Expertos del sector insisten en que toda la industria —operadores, afiliados, proveedores y plataformas— trabaja de manera activa en promover prácticas seguras. Por ejemplo, Casino.org, una plataforma que compara casinos online con dinero real y recomienda solo aquellos que garantizan la seguridad del usuario y su compromiso contra el juego compulsivo, de acuerdo con portavoces de la plataforma.

Reacciones del sector

La reacción del sector del juego no se ha hecho esperar. Jdigital, la asociación que agrupa a los principales operadores de juego online en España, ha calificado la medida de “estigmatizante, alarmista y engañosa”.

Según la asociación, el anuncio llega en un contexto en el que “el regulador ha cortado todos los puentes de diálogo con el sector”, en alusión a la actitud del ministro Bustinduy respecto a la negociación con los operadores.

El ministerio justifica las nuevas medidas por el aumento del 28% en nuevos jugadores jóvenes y el 21,63% en jugadores online en 2024. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jdigital sostiene que, lejos de fomentar el juego responsable, “estigmatizan de manera innecesaria al usuario adulto que juega de forma legal. Es como insinuar que todo jugador es, por definición, una persona en riesgo, lo cual es injusto y contrario a la necesaria diferenciación entre ocio saludable y conductas problemáticas”.

La asociación añade que el ministerio debería priorizar acciones contra el juego ilegal, un mercado sin controles ni garantías que representa un verdadero peligro para los colectivos vulnerables.

Además, Jdigital critica la desigualdad de trato entre operadores privados y el juego estatal, al que acusa de no estar sujeto a las mismas obligaciones, a pesar de que sus productos implican riesgos similares. “Se castiga de forma arbitraria a los operadores privados”, dice la patronal del juego online, “mientras se exime a las loterías públicas de obligaciones equivalentes”.

El nuevo Código de Conducta de Publicidad

Coincidiendo con el anuncio ministerial, el 01 de octubre entró en vigor el nuevo Código de Conducta de Publicidad a través de influencers, elaborado por las principales asociaciones de anunciantes de España.

Este código, de adhesión voluntaria salvo para quienes decidan sumarse formalmente, busca erradicar la publicidad encubierta y exige que cualquier contenido publicitario sea identificado de manera clara e inmediata. El objetivo es responder al creciente peso del marketing de influencers, aportando mayor transparencia y fiabilidad al sistema. Aunque se enfatiza la autorregulación, se recomienda que las empresas supervisen y aprueben previamente todas las publicaciones.

La consultora PwC ha valorado positivamente la entrada en vigor de este código, afirmando que “no solo reduce el riesgo de reclamaciones; profesionaliza el canal y protege tanto la marca del anunciante como la marca personal del creador”.

Este es un contenido comercial, producido por nuestro equipo de branded content a solicitud del anunciante. Es solo válido para el territorio de España. Consulta cuáles son los sitios u operadores habilitados aquí. Prohibido para menores de 18 años. Juega con responsabilidad. El juego puede ser adictivo y poner en riesgo tu salud mental. Si necesitas ayuda contactate con los organismos dedicados a tal fin en tu país.