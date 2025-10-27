Espana agencias

Bustinduy admite conflictos en el Gobierno pero los ve constructivos: "la coalición goza de una mala salud de hierro"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha admitido hoy que hay "conflictos" en el Gobierno pero los ve "constructivos". De hecho, ha precisado que "la coalición de Gobierno goza de una mala salud de hierro".

Así lo ha señalado durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la relación entre los socios de coalición, Sumar y PSOE, sobre todo en el asunto relativo a la vivienda, dado que la semana pasada la portavoz de Sumar en el Congreso pidió la dimisión de la ministra de Vivienda.

El ministro ha querido salir al paso asegurando que el "conflicto" en política es "normal" y lo que mueve la democracia. A pesar, ha dicho, de que todo el tiempo hay comentarios sobre si la relación entre ambos partidos es normal o sobre si tienen posiciones diferentes sobre distintos temas.

En su opinión, la diferencia está en que un conflicto sea un problema o no lo sea. Y considera que esa diferencia es la que establece el Gobierno de coalición con la negociación y planteamientos constructivos frente a la forma de actuar del PP, que dice "no a todo" y lo "incendia todo".

Dicho esto, ha admitido que "dentro de la coalición de gobierno hay conflictos" pero son "constructivos" y cree que esto también ocurrirá con la vivienda, sobre la que se pondrán de acuerdo y serán capaces de sacarlo adelante. Por ello, su conclusión es que "la coalición de Gobierno goza de una mala salud de hierro".

NI LA MÁS MÍNIMA VOLUNTAD DE LIDERAR NADA

En cuanto a su futuro político y al ser preguntado si tiene voluntad de liderar o tiene previsto presentarse a unas primarias, ha señalado que no tiene "la más mínima voluntad" de liderar nada. Su intención, ha precisado es "sacar adelante" la agenda de SUMAR empezando por la Ley de Servicios a la Clientela, que esta semana se vota en comisión y la próxima prevé que en el Pleno del Congreso y también que España tenga una prestación universal por crianza para acabar con la pobreza infantil.

Al ser preguntado si en Sumar no hay liderazgo por que tampoco hay un candidato claro para las próximas generales, Bustinduy ha señalado que Yolanda Díaz es quien coordina a todos los ministros de la coalición de izquierdas.

Además, ha insistido en que a él lo que le preocupa es sacar adelante los asuntos que afectan al interés general: "las elecciones ya ni le cuento".

También ha rechazado que no tengan un partido, al ser preguntado por esta cuestión, y ha afirmado que tienen "partidos" porque son una "alianza plural" de organizaciones de izquierdas que, por primera vez en las últimas elecciones, consiguieron configurar una alianza "entre más de 14 formaciones políticas".

Esto, en su opinión, se ha traducido en que España, "a diferencia de todos los demás países donde está avanzando el ciclo reaccionario", tenga un Gobierno que sigue avanzando en consolidar el Estado social. "En eso me centro y en nada más", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba este martes la nueva ley de enjuiciamiento criminal que deja las investigaciones penales a fiscales

El Gobierno aprueba este martes

CSIF se concentra en los juzgados de Madrid para denunciar "el caos" por los Tribunales de Instancia

CSIF se concentra en los

Óscar López, Elma Saiz, Patxi López y Barbón participan en las jornadas del PSOE en León que cerrará Sánchez

Óscar López, Elma Saiz, Patxi

Maíllo aboga por unos PGE "justos, atrevidos y audaces" que no se puedan rechazar ni se vinculen a adelanto electoral

Maíllo aboga por unos PGE

El Congreso inaugura hoy una exposición fotográfica por el primer aniversario de la dana

El Congreso inaugura hoy una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una comunidad de vecinos de

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

La Audiencia de Cantabria retrasa el desahucio de un hombre en situación de vulnerabilidad hasta finales de año por ser la dueña una gran tenedora

La Audiencia de Madrid deniega la nacionalidad a una mujer sefardí al no haber remitido su solicitud desde su ciudad natal

Puigdemont prepara el divorcio con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero deja la decisión en manos de la militancia

Las 24 horas del desastre de la DANA en Valencia que dejó 229 muertos: miles de llamadas de emergencia, una reacción tardía y la ausencia de Mazón

ECONOMÍA

Estas son las razones por

Estas son las razones por las que hay tiendas que no tienen apenas clientes y no entran en bancarrota: “Al grupo empresarial le interesa que tenga pérdidas”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 27 de octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El Gobierno propone una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Alarmas con Lamine Yamal: lejos

Alarmas con Lamine Yamal: lejos de su nivel, señalado por su vida fuera del fútbol y una crisis que puede afectar a la Selección

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

La tangana entre el Real Madrid y el Barcelona que cierra uno de los Clásicos más polémicos de los últimos años

El enfado de Vinicius tras ser sustituido durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona

Un Real Madrid a la altura de las grandes citas acaba con el FC Barcelona en el primer Clásico de la temporada