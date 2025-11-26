America Inhouse

‘Valoramos tu puntualidad’: microfinanciera celebra sus 41 años de existencia premiando la cultura de pago a tiempo

“No nos conformamos con lo logrado; seguiremos trabajando arduamente para ser la mejor institución microfinanciera del país”, afirmó el presidente del Directorio de Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz

Foto: Difusión
Caja Trujillo, una de las microfinancieras más sólidas y reconocidas del sistema de cajas municipales del país cumple 41 años de operaciones en el Perú y lo celebra con iniciativas dirigidas tanto a sus clientes como a la comunidad local.

Promoción de la cultura financiera y premios para clientes responsables

En el marco de su aniversario, la entidad ha puesto en marcha diversas actividades comerciales, sociales y de entretenimiento para beneficiar a sus usuarios, colaboradores y al público trujillano. Entre las propuestas más destacadas figura la campaña ‘Valoramos tu puntualidad’, que premia la responsabilidad de quienes mantienen sus pagos al día. Los clientes que obtengan un crédito en los dos últimos meses del año y aquellos que desde julio han realizado puntualmente el pago de sus cuotas participan en el tercer sorteo programado para el 9 de enero de 2026. Se entregarán 10 premios de 1.000 soles cada uno, promoviendo así la cultura de cumplimiento.

El presidente del Directorio de Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz, subrayó: “En estos 41 años hemos demostrado nuestra solidez y compromiso con la comunidad. No nos conformamos con lo logrado; seguiremos trabajando arduamente para ser la mejor institución microfinanciera del país, brindando servicios de calidad y generando oportunidades para todos. Por ello, queremos celebrar con todos los trujillanos”.

Foto: Difusión
Compromiso social, innovación y celebración comunitaria

En el ámbito social, la microfinanciera ha organizado una campaña de donación de sangre, en coordinación con la ONG Corazón que late necesita un donante, que se realizó el sábado 22 de noviembre. Se reunió cerca de 150 donantes, entre clientes y colaboradores, en beneficio del Banco de Sangre del Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta”. La jornada tuvo lugar en la Plazuela La Merced, a media cuadra de la Plaza de Armas de Trujillo.

Adicionalmente, Caja Trujillo tiene programado el “Caja Trujillo Fest” para el 7 de diciembre, un evento de ingreso libre que incluirá stands de comida, actividades recreativas y presentaciones de artistas nacionales, peñas criollas y orquestas, consolidando la celebración para toda la comunidad en el Complejo Deportivo Chan Chan.

En cuanto a su desempeño institucional, la entidad destaca haber sido ratificada como la microfinanciera más solvente del país, conservando la categoría B+ por agencias internacionales de riesgo. Caja Trujillo enfatiza su avance en transformación tecnológica y la actualidad de su red, que alcanza 106 oficinas en 20 regiones del Perú.

La microfinanciera enfatizó que estas actividades buscan fortalecer su relación con clientes y la sociedad, promoviendo no solo el acceso al financiamiento, sino también la cultura, la inclusión y la responsabilidad en la gestión financiera personal y colectiva.

