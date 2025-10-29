America Inhouse

Líderes empresariales del Perú se reunieron para analizar los retos y oportunidades del país al 2026

Bajo la convocatoria de Integratel Perú, ejecutivos, líderes de opinión y representantes gremiales de diferentes sectores analizaron los avances recientes de la empresa y el futuro del país

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Encuentro de Líderes Empresariales sobre
Encuentro de Líderes Empresariales sobre perspectivas del país. Expositores fueron Franco Olcese  (Centro Wiñaq); Urpi Torrado (Datum); y Enrique Castillo (analista político). Foto: Difusión

Integratel Perú reunió a líderes empresariales para presentar sus avances y acciones en los últimos seis meses tras la adquisición de la compañía y reflexionaron sobre los retos y oportunidades del país en los próximos años.

Durante el encuentro, Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, afirmó que la compañía atraviesa una etapa de transformación orientada a mejorar la satisfacción del cliente y aumentar la agilidad en la respuesta ante las demandas del sector.

Así se desarrolló la cita:

Ariel Palumbo, CEO de Integratel
Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú, da la bienvenida al almuerzo con líderes empresariales del país. Foto: Difusión
Integratel Perú convocó a líderes
Integratel Perú convocó a líderes empresariales para compartir los progresos y las iniciativas que ha venido implementando durante los últimos seis meses. Foto: Difusión
Domingo Drago (Gold Fields) y
Domingo Drago (Gold Fields) y Germán Fernández (Movistar Empresas). Foto: Difusión
David Tuesta (Consejo Privado de
David Tuesta (Consejo Privado de Competitividad); Jimena Sologuren Arias (Poderosa); María Isabel León (Integratel Perú); Samuel Ortiz (Embajador de Argentina en Perú) y Manuel Fumagalli (Barrick). Foto: Difusión
Juan Pons, William Dunbar (Integratel
Juan Pons, William Dunbar (Integratel Perú), Urpi Torrado (Datum), Mercedes Demasi, Mauricio Mazzón y Federico Zin (Integratel Perú). Foto: Difusión

Temas Relacionados

Integratel PerúAriel Palumbo

Últimas Noticias

“Poner al colaborador al centro fue la mejor decisión”: universidad peruana alcanza la Certificación de Great Place To Work

La Universidad César Vallejo (UCV) fue reconocida como una institución que brinda una gran experiencia de trabajo, tras superar una evaluación que pondera la percepción de su equipo sobre el clima laboral, el trato recibido y las oportunidades de crecimiento

“Poner al colaborador al centro

Llega una nueva solución energética para la industria: menos consumo, más eficiencia

Atera, la empresa creada por Celsia y Brookfield, nace como una aliada estratégica para industrias y comercios que buscan avanzar en sus metas de sostenibilidad

Llega una nueva solución energética

La educación financiera y la sostenibilidad toman fuerza en el sector microfinanciero peruano

En la Cumbre Perú Sostenible 2025, Caja Arequipa exhibe iniciativas en educación y gestión ambiental, mostrando cómo sus programas alcanzan a miles de escolares y promueven el empoderamiento femenino en diversas regiones del país

La educación financiera y la

Inteligencia artificial en medicina: cómo los asistentes médicos de IA optimizan la documentación clínica en Latinoamérica

Herramientas innovadoras permiten a los profesionales de la salud reducir la carga administrativa y dedicar más tiempo a la atención directa, mejorando la experiencia tanto para médicos como para pacientes

Inteligencia artificial en medicina: cómo

“Las leyendas nunca se olvidan de dónde vienen”: ‘Canelo’ Álvarez impulsa campaña solidaria en 50 instituciones deportivas mexicanas

Más de 1.500 jóvenes accedieron a mejores oportunidades deportivas gracias a la colaboración entre 1win y el reconocido boxeador, que promovió la entrega de equipamiento, recursos y apoyo en comunidades vulnerables de Ciudad de México y Guadalajara

“Las leyendas nunca se olvidan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tarapoto: el pronóstico del clima

Tarapoto: el pronóstico del clima del jueves 30 de octubre

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero en planta de gas de Malvinas, en Cusco

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

“Confiamos en el diálogo”, Viva Aerobus se posiciona frente a las restricciones del gobierno estadounidense

Taxista se cuelga de la puerta de su auto para evitar robo y delincuentes lo hacen chocar contra contenedor de basura

INFOBAE AMÉRICA
Un ex ladrón había advertido

Un ex ladrón había advertido sobre las fallas de seguridad en el Louvre antes del millonario robo

La lluvia acorta el homenaje de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF a las víctimas de la dana

Registrado un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

El Supremo de Brasil pide al gobernador de Río de Janeiro explicaciones sobre el operativo policial

Alejandra Rubio excusa que Carlo Costanzia no atienda a la prensa en el estreno de Terelu Campos en Madrid

ENTRETENIMIENTO

El autor de ‘Game of

El autor de ‘Game of Thrones’ ganó la primera batalla en contra de una empresa de IA por derechos de autor

Ethan Hawke compartió la valiosa lección que Robin Williams le enseñó sobre la actuación

Keira Knightley admitió con orgullo ser nepo baby: “Tuve conexiones que me ayudaron”

Paramount inicia despidos masivos tras su fusión con Skydance y elimina el 10% de su plantilla

“Otro viernes de locos” ya tiene fecha de estreno en streaming tras su éxito en la taquilla