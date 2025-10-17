America Inhouse

México Digital Summit 2025 reunirá a líderes globales de la industria tecnológica

La cita anual será el espacio donde se discutirán tendencias y estrategias que marcarán el desarrollo regional de la innovación

Por Soledad Victoria

El México Digital Summit 2025
El México Digital Summit 2025 reunirá a líderes del gobierno y la industria para definir la política digital del país.(Cortesía Digital Summit 2025)

La sexta edición del México Digital Summit 2025 se presenta como el principal foro de encuentro entre el sector público y privado para definir el rumbo de la política digital en México. Con la participación de figuras destacadas del gobierno, representantes de organismos internacionales y líderes de la industria tecnológica, el evento será el espacio donde se expondrá la visión gubernamental sobre conectividad e inclusión digital, aspectos considerados motores clave para el desarrollo nacional.

Este encuentro, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Alboa, Plaza Artz, en la Ciudad de México, adquiere relevancia estratégica al consolidarse como una plataforma de diálogo y colaboración entre los sectores público y privado. El México Digital Summit 2025 busca construir una visión común sobre el futuro tecnológico del país, facilitando el debate sobre políticas, inversiones y modelos de innovación tecnológica que puedan fortalecer la competitividad de México en un contexto global marcado por el impulso a la infraestructura digital y el avance de la inteligencia artificial.

Temas clave y participantes del México Digital Summit 2025

La cumbre abordará temas clave
La cumbre abordará temas clave como la nueva Ley de Telecomunicaciones, centros de datos, semiconductores e infraestructura digital. (Cortesía Digital Summit 2025)

Entre los temas centrales que se abordarán en la cumbre destacan la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el rediseño institucional del sector, así como las oportunidades para que México se posicione como líder en la carrera internacional por el desarrollo de centros de datos y semiconductores. Además, se tratarán cuestiones relacionadas con la infraestructura de conectividad y la expansión de los servicios digitales, alineando la agenda nacional con las tendencias tecnológicas más relevantes a nivel mundial.

La lista de participantes incluye a más de 120 líderes nacionales e internacionales, entre los que se encuentran autoridades federales, legisladores, gobernadores, CEOs y ejecutivos de empresas tecnológicas de renombre como Qualcomm, Meta, Intel, Huawei, Ericsson, TikTok, DiDi y Uber. También estarán presentes representantes de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Asociación Global del Ecosistema Móvil (GSMA). El respaldo de asociaciones como Amiti, Internet MX, AMIAC, CIAPEM, Centro i, Todo Fibra Óptica y Conectadas refuerza la legitimidad y el alcance del evento.

Entre los ponentes confirmados figuran José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), quien presentará la perspectiva del gobierno sobre la conectividad como herramienta de inclusión social; Zaira Yvette Pérez Salinas, directora general de Altán Redes; el senador Javier Corral; Daniel Losada, vicepresidente de Ventas Internacionales de Hughes; y Fabiola Peña, gerente regional para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

Impacto y registro para el evento

Más de 120 líderes nacionales
Más de 120 líderes nacionales e internacionales participarán en el México Digital Summit 2025, incluyendo representantes de la OCDE, Cepal y grandes empresas tecnológicas.(Cortesía Digital Summit 2025)

El impacto esperado de la cumbre va más allá de la discusión de políticas. Se prevé que las conclusiones y acuerdos alcanzados durante el México Digital Summit 2025 influyan directamente en la competitividad, la innovación y la inclusión digital tanto en México como en la región latinoamericana, posicionando al país como un referente en la transformación digital y la adopción de tecnologías emergentes.

El registro para participar en el evento ya está disponible a través de la página oficial www.mexicodigitalsummit.com, donde se pueden consultar los detalles logísticos y el proceso de inscripción.

Con su próxima edición, el México Digital Summit 2025 se consolida como el espacio donde se definirán las estrategias y prioridades que guiarán la evolución digital de México hacia una economía más innovadora e inclusiva.

