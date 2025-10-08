El OPPO Reno14 5G aterriza en Colombia con IA y un flash pensado para fiestas inolvidables

El evento de lanzamiento en Bogotá marca una nueva etapa para OPPO, enfocada en la juventud y la creatividad local. - (OPPO).

La llegada de la nueva Serie Reno14 de OPPO marca un punto de inflexión en la estrategia de la marca en Colombia, al apostar por una integración profunda de la inteligencia artificial en la experiencia móvil y por un diseño que desafía la tendencia minimalista predominante.

En lugar de optar por una presentación convencional, OPPO ha decidido lanzar su dispositivo en una fiesta en Hi, I’m SCI Bogotá, un espacio reconocido por su contribución a la escena creativa de la ciudad, con el objetivo de conectar de manera auténtica con la juventud local.

En el centro de la propuesta de la Serie Reno14 están la fotografía móvil avanzada y un diseño distintivo. Según informó la compañía, la presentación no solo introduce un nuevo teléfono, sino que marca el inicio de una nueva etapa para OPPO en el país.

Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia: “Este evento va mucho más allá de presentar un nuevo teléfono; marca el inicio de una etapa distinta para OPPO en Colombia. Estamos yendo más allá de lo esperado para conectar la marca auténticamente con la energía vibrante y expresiva de la juventud del país. La serie OPPO Reno14 5G abre un nuevo capítulo: está pensada para una generación que rechaza la monotonía del minimalismo y busca convertirse en protagonista”.

El sistema de triple flash y el teleobjetivo 3.5X permiten capturas nítidas y bien iluminadas incluso a distancia. - (OPPO).

Mejores fotos de fiesta gracias a su ‘Party Flash AI’

La fotografía y el video se han convertido en los principales usos del teléfono en Colombia, según Statista. Esta tendencia ha impulsado la demanda de funciones innovadoras y herramientas que permitan a los usuarios potenciar su creatividad.

En respuesta a ello, OPPO ha incorporado el ‘Party Flash AI’, que transforma el flash convencional en un aliado clave para la fotografía social. El sistema utiliza inteligencia artificial para separar y mejorar la iluminación tanto del sujeto como del fondo, preservando la atmósfera auténtica de las capturas.

Los retratos, incluso en condiciones complicadas de luz, logran así una calidad vibrante, algo particularmente apreciado en fiestas, conciertos y reuniones grupales.

La experiencia fotográfica del nuevo OPPO Reno14 5G se apoya además en un sistema de triple flash, que por primera vez incluye un flash de enfoque dedicado para el teleobjetivo. Esta innovación facilita la captura de imágenes nítidas y bien iluminadas a distancia sin sacrificar el diseño del dispositivo.

El Editor AI corrige errores comunes en fotos grupales. - (OPPO).

Entre las herramientas destacadas se encuentran el teleobjetivo 3.5X y Livephoto AI, que permite registrar momentos ‘vivos’, listos para compartir en redes sociales sin pasos de edición adicional. Para perfeccionar composiciones, el Editor AI suma seis funciones inteligentes, capaces de corregir errores comunes al instante, como ojos cerrados en fotos grupales o encuadres deficientes.

Diseño como identidad: la expresión que desafía al minimalismo

El diseño es otro de los pilares de la Serie Reno14. En un entorno donde los smartphones tienden a estilos más sobrios, OPPO apuesta por la expresividad: el acabado OPPO Glow Iridiscente utiliza una técnica de 12 capas para lograr un efecto óptico en movimiento, reflejando la luz y transformando el aspecto del dispositivo.

La versión Blanco Ópalo presenta una superficie de vidrio aterciopelado que refuerza la estética y agrega una experiencia táctil, consolidando el teléfono como una extensión del estilo personal de sus usuarios.

Recomposición AI. - (OPPO).

Colaboración entre OPPO y Google

La integración de inteligencia artificial se vuelve protagonista en la Serie Reno14 gracias a la colaboración directa entre OPPO y Google. El sistema operativo cuenta con Gemini, el modelo de IA que se vincula de forma nativa con herramientas esenciales como Notas, Calendario y Reloj, permitiendo una gestión más inteligente y personalizada de las tareas diarias.

Rendimiento que mantiene viva la fiesta

El rendimiento de la Serie Reno14 también se distingue por la potencia de sus dos modelos:

el OPPO Reno14 5G incorpora un procesador MediaTek Dimensity 8350 que permite un desempeño hasta 20% más rápido y un consumo energético 30% menor.

el OPPO Reno14 F 5G suma el procesador Snapdragon 6 Gen 1, que eleva el rendimiento de CPU y GPU respecto a la generación anterior, 35% y 30% respectivamente.

La autonomía está garantizada por una batería de 6000 mAh y la tecnología de carga rápida SUPERVOOC™ de 80W, que posibilita recargar el dispositivo en minutos y mantener el ritmo durante jornadas largas.

Por otro lado, la función AI LinkBoost asegura conectividad estable en zonas de señal débil, facilitando acciones como subir historias o pedir transporte sin interrupciones.

La Serie Reno14 de OPPO introduce inteligencia artificial avanzada y un diseño expresivo en el mercado colombiano. - (OPPO).

Un aspecto relevante es la certificación IP69, que posiciona a la Serie Reno14 a la vanguardia de la resistencia al agua y al polvo. Esta cualidad, poco frecuente en smartphones de consumo masivo, permite incluso realizar grabaciones subacuáticas en 4K, ampliando la libertad creativa en cualquier entorno, desde fiestas en la piscina hasta eventos imprevistos.

Disponibilidad de celulares OPPO

Los nuevos OPPO Reno14 5G llegan al mercado colombiano en Blanco Ópalo y Verde Luminoso, ambos con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, a un precio sugerido de $3.499.900 pesos.

Están disponibles en los principales almacenes de cadena y operadores del país. El modelo OPPO Reno14 F 5G se podrá adquirir en azul ópalo o verde luminoso.