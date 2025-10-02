America Inhouse

Crecimiento, expansión y manejo prudente: microfinanciera peruana explica las claves de su éxito

La compañía tiene presencia en 20 regiones del país y, al cierre de agosto, acumuló utilidades por 32,6 millones de soles

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Caja Trujillo alcanzó 32,6 millones
Caja Trujillo alcanzó 32,6 millones de soles en utilidades acumuladas al cierre de agosto, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), logrando uno de los niveles más altos de los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caja Trujillo alcanzó 32,6 millones de soles en utilidades acumuladas al cierre de agosto, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cifra que representa uno de los niveles más altos registrados por la entidad en los últimos años. Este resultado es atribuido por la organización a la implementación de una estrategia efectiva de crecimiento, expansión y manejo prudente de recursos en el contexto de una competencia cada vez mayor en el sistema microfinanciero peruano.

El presidente del Directorio de Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz, remarcó los factores institucionales detrás del desempeño reportado: “Estamos orgullosos de las utilidades alcanzadas; son fruto del esfuerzo de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes”, afirmó.

Muñoz Díaz aseguró también que la entidad mantiene su posición como la entidad más solvente del país, destacando el impacto de la gestión organizacional y la fidelidad de su base de usuarios.

La entidad atribuye este desempeño
La entidad atribuye este desempeño a una estrategia efectiva de crecimiento, expansión y manejo prudente de recursos, en un contexto de creciente competencia en el sistema microfinanciero. Foto: Difusión

Expansión nacional y enfoque en emprendedores

En cuanto a sus perspectivas y políticas públicas, Caja Trujillo ha proyectado su consolidación como la microfinanciera más importante del Perú, con la meta de alcanzar presencia en las 25 regiones del país y una apuesta institucional por la digitalización total de sus servicios.

A esto se suman las iniciativas para la mejora continua en la atención tanto presencial como virtual, con el objetivo de responder a las nuevas expectativas y necesidades planteadas por sus clientes en todo el territorio.

La compañía sostiene que su modelo de intervención prioriza el respaldo a los emprendedores, identificados como motores de la economía y del empleo en el país. Según informó la propia entidad, está previsto ampliar el apoyo financiero dirigido a este segmento, reafirmando el compromiso de la organización con la generación de empleo y el dinamismo económico a nivel nacional.

Temas Relacionados

Caja TrujilloSBSCréditos en PerúPréstamos en PerúPréstamos seguros

Últimas Noticias

Trading en Forex: lo que necesita saber para operar divisas

Desde la elección del bróker hasta la apertura de una cuenta demo, expertos explican cómo dar los primeros pasos en el mercado de divisas

Trading en Forex: lo que

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Elegir el parque perfecto para comenzar unas vacaciones familiares es una decisión importante. Cada rincón de este complejo está concebido para ofrecer experiencias inmersivas y momentos compartidos entre generaciones

Este es el test que

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Las recientes jornadas reunieron a representantes del sector cooperativo en varias ciudades de Colombia, donde se abordaron retos y logros, Infobae converso con la directora de la entidad organizadora

Jornadas regionales cierran con balance

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

Desde el 25 de septiembre al 19 de octubre, una de las principales cadenas de supermercados del país ofrecerá promociones

Supermercado celebra su aniversario con

Deforestación y biodiversidad: el llamado a reforzar las políticas climáticas previo a la COP30

Una carta abierta dirigida a la presidencia de la COP30 reclama marcos regulatorios más estrictos para detener la deforestación y proteger ecosistemas

Deforestación y biodiversidad: el llamado
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de transportistas: MTC y

Paro de transportistas: MTC y Anitra enfrentados en contradicciones por cifra de buses que acatan la protesta

Autoridades investigan la muerte de tres David, reportados como desaparecidos y encontrados con signos de tortura en el Magdalena

La mañanera de hoy 2 de octubre | Secretaría de Energía implementa dos nuevas normas para la distribución y transporte de gas LP

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajan a Perú para extraditar a Ozorio

Netflix continuará la historia de ‘Peaky Blinders’ con dos nuevas series junto al creador original: esto es todo lo que sabemos del nuevo proyecto

INFOBAE AMÉRICA
La familia del cartero más

La familia del cartero más famoso del arte se reúne en el museo Van Gogh

Shirley Curry, la abuela Youtuber conocida por Skyrim, dejará de compartir 'gameplays': "Ya no me divierto"

Neurólogos señalan que cada año se identifican unos 1.000 casos de meningitis en España, un 10% muy graves

La ONU condena el "ataque terrorista" de Mánchester y alerta del "alarmante" auge del antisemitismo

La UE pide combatir el antisemitismo tras el ataque a una sinagoga de las afueras de Mánchester

ENTRETENIMIENTO

“Monstruo: la historia de Ed

“Monstruo: la historia de Ed Gein” revela los secretos detrás del mito que aterrorizó a Estados Unidos

“Siempre sentí que no encajo del todo”: Embeth Davidtz deja atrás Hollywood y dirige su primer filme centrado en la mirada infantil

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Werner Herzog relató su etapa más difícil: “Fui un niño hambriento durante dos años y medio, y ese es mi recuerdo más fuerte”

“En tiempos de odio, el amor es la respuesta”: Jennifer Lopez vuelve a sus raíces latinas con Aurora en El beso de la mujer araña