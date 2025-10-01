America Inhouse

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

Desde el 25 de septiembre al 19 de octubre, una de las principales cadenas de supermercados del país ofrecerá promociones

Lorena Yepes

Lorena Yepes

La diversidad de productos y promociones abarca desde alimentos hasta artículos para mascotas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del aniversario Jumbo marca una temporada de oportunidades para el ahorro de los consumidores en Colombia. Entre el 25 de septiembre y el 19 de octubre de 2025, quienes visiten la cadena, ya sea de forma física o en su web, podrán acceder a grandes descuentos en productos seleccionados y participar en el sorteo de premios y viajes a punta cana.

Esta campaña, según información proporcionada por la cadena de supermercados, se ha convertido en una de las temporadas más esperadas por los clientes habituales y nuevos usuarios.

Oferta para distintos perfiles de compra

Durante este periodo, Jumbo destaca promociones en una gama diversa de categorías, desde productos básicos de la despensa hasta artículos de tecnología. Entre los productos con descuentos figuran televisores Smart TV, impresoras, barras de sonido, consolas, celulares y electrodomésticos para el hogar.

Más de 100 marcas aliadas participan en la edición 2025 del aniversario Jumbo. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan renovar espacios como la cocina o la sala, la cadena resalta opciones adaptadas a diferentes estilos y necesidades.

La selección de productos de alimentos en promoción incluyen granos, aceites, harinas, lácteos, cereales y cárnicos. Además de bebidas y artículos para el cuidado personal, aseo del hogar, vestuario para adultos y niños, accesorios para futuros padres y elementos para el bienestar de mascotas.

¿Cómo participar en los sorteos?

De acuerdo con la información de la cadena de supermercados, la campaña de aniversario tiene como objetivo fortalecer la experiencia de compra y acercarse a las familias colombianas.

La inscripción en Puntos Cencosud es requisito para participar en los sorteos. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante este periodo, los usuarios pueden participar en sorteos por premios en tecnología y hogar, así como por la posibilidad de ganar uno de los 15 tiquetes dobles a Punta Cana en alianza con JetSmart.

Para participar, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Acumular la mayor cantidad de compras durante el periodo de la campaña de aniversario en las marcas participantes.
  • Estar inscritos en el programa Puntos Cencosud.

Más de 100 marcas aliadas participan en esta edición, ampliando el alcance de promociones y acumulación de puntos tanto en establecimientos físicos como en la plataforma digital. La empresa destaca que la diversidad y el respaldo de sus aliados contribuyen a ofrecer alternativas para todo tipo de necesidades.

La campaña incluye promociones en tecnología, alimentos y productos para el hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto económico de la campaña

El panorama económico actual favorece la estrategia. Según un informe de Kantar, el valor de la canasta de consumo masivo en Colombia creció un 16.1% durante 2024, mientras que el volumen aumentó un 10.3%.

Este comportamiento, vinculado a una menor presión inflacionaria, ha abierto nuevas oportunidades de acceso y gasto para los hogares. Entre las categorías con mayor dinamismo figuran galletas, café, leche, cremas corporales y detergente en polvo.

Quienes deseen más información sobre promociones, marcas participantes y condiciones para los sorteos pueden consultar en la página oficial de Jumbo o acercarse a cualquier punto de venta.

