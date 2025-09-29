America Inhouse

AdP lanza licitación internacional para equipos de cableado estructurado y sistema de comunicación en cinco aeropuertos del país

La convocatoria de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de más de 1,3 millones de dólares. Las propuestas podrán presentarse hasta el 14 de octubre

Martín Tumay Soto

Foto: Aeropuertos del Perú S.A.
Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N° 006-2025-AdP. El objetivo es seleccionar a un postor especializado para: "Adquisición de Equipamiento para Cableado Estructurado y para el Sistema de Comunicación para los aeropuertos de Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Piura, Pucallpa y Talara“.

El valor referencial máximo establecido para este proceso es de US$ 1.327.351,76 (un millón trescientos veintisiete mil trescientos cincuenta y uno con 76/100 dólares de los Estados Unidos de América), suma que contempla los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total. Aeropuertos del Perú subraya que la evaluación de propuestas tendrá en cuenta tanto aspectos técnicos como económicos, con el objetivo de encontrar la opción más eficiente y segura.

Los postores nacionales e internacionales interesados podrán inscribirse hasta el 14 de octubre de 2025 a las 18:00 horas en el siguiente correo electrónico: concursos.compras@adp.com.pe. La presentación de propuestas será el 5 de diciembre, siguiendo el procedimiento indicado en las Bases del Concurso, precisa AdP.

La información completa sobre esta convocatoria, así como las bases y el cronograma detallado del proceso competitivo, están disponibles en el portal institucional de AdP: www.adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > Red AdP > Adquisiciones > LPI-006-2025-AdP”.

AdP reitera que este llamado está alineado con sus esfuerzos para fortalecer la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias regionales, claves para la conectividad y el desarrollo económico del país.

El aviso oficial fue emitido el 29 de septiembre de 2025 por el comité responsable del concurso público.

