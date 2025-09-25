America Inhouse

AdP convoca licitación pública internacional para rehabilitar el lado aire y optimizar el cerco perimétrico del Aeropuerto de Pucallpa

La licitación de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigida a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de casi 100 millones dólares. Las propuestas podrán presentarse hasta el 28 de noviembre

Martín Tumay Soto

Por Martín Tumay Soto

Guardar
Aeropuerto de Pucallpa. Foto: Aeropuertos
Aeropuerto de Pucallpa. Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N° 010-2025-AdP. El objetivo es seleccionar a una compañía interesada para la ejecución de la obra: "Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa“.

El valor referencial máximo fijado para esta licitación asciende a US$ 99.947.147,44 (Noventa y nueve millones novecientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta y siete y 44/100 dólares americanos). Este monto incluye los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. AdP precisó que la evaluación de las propuestas considerará tanto los aspectos técnicos como los económicos.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el 28 de noviembre de 2025 hasta las 15:00 horas. Las bases también detallan las etapas y el procedimiento para la presentación y apertura de sobres.

La información detallada sobre esta convocatoria, así como el cronograma completo del proceso, está disponible en el portal oficial de AdP: www.adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > PUCALLPA > Obras > LPI N° 010-2025-AdP”. Además, para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: Concursos.ProyectosInv@adp.com.pe.

AdP señala que con este proceso está reforzando su compromiso para fortalecer la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias regionales, claves para la conectividad y el desarrollo económico del país.

El aviso oficial fue publicado el 25 y 26 de septiembre de 2025 por el comité encargado de la licitación pública.

