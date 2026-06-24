La prevención del dolor de garganta se apoya en hábitos diarios que reducen el impacto de virus, bacterias y agentes irritantes en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es uno de los síntomas más frecuentes en consultas médicas durante todo el año. Adoptar hábitos saludables reduce la probabilidad de desarrollar molestias en la garganta y contribuye al bienestar general. Según The New York Times, la irritación en la garganta puede tener causas diversas, desde infecciones virales hasta exposición a agentes irritantes. Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Clínica Mayo destacan la importancia de la prevención para evitar complicaciones.

La OMS señala que la mayoría de los casos de dolor de garganta tienen origen viral, aunque también puede deberse a bacterias, alergias o contaminación ambiental. De acuerdo con BBC News, la sequedad ambiental y los cambios bruscos de temperatura incrementan el riesgo de molestias en la garganta. Por ello, especialistas recomiendan mantener cuidados cotidianos para disminuir la incidencia de estos cuadros.

PUBLICIDAD

5 hábitos saludables para prevenir el dolor de garganta

Incorporar medidas simples como la higiene de manos y la hidratación diaria disminuye el riesgo de infecciones y protege la salud de la garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la garganta protegida depende de acciones simples y sostenidas. Los especialistas de Clínica Mayo proponen cinco prácticas cotidianas para reducir el riesgo de irritación y malestar:

Higiene de manos frecuente: Lavarse las manos con agua y jabón elimina virus y bacterias que pueden causar infecciones en la garganta. La OMS subraya la importancia de esta medida, especialmente antes de comer, después de toser o estornudar y tras el contacto con superficies de uso común. El uso de gel alcohólico complementa la higiene en espacios públicos. Mantenerse hidratado: Beber suficiente agua mantiene la garganta húmeda y favorece la eliminación de microorganismos. De acuerdo con The New York Times, la hidratación adecuada también ayuda a proteger las mucosas y previene la sequedad, que puede generar molestias o favorecer la entrada de patógenos. Evitar ambientes secos y contaminados: La exposición a humo, polvo y ambientes con baja humedad irrita la garganta y debilita las defensas locales. La OMS recomienda ventilar los ambientes y utilizar humidificadores cuando el aire es seco. Además, limitar el consumo de tabaco ayuda a preservar la salud de la vía aérea superior. No compartir utensilios ni objetos personales: Compartir vasos, cubiertos o cepillos de dientes facilita la transmisión de virus y bacterias. Especialistas de Clínica Mayo recuerdan que los microorganismos pueden sobrevivir en superficies y objetos, lo que incrementa el riesgo de contagio. Protegerse de cambios bruscos de temperatura: Cubrir el cuello al salir en días fríos y evitar transitar de ambientes cálidos a fríos de manera abrupta puede reducir la aparición de molestias. La Sociedad Española de Otorrinolaringología recomienda utilizar bufandas y prendas adecuadas durante el invierno.

La combinación de estas acciones disminuye la posibilidad de infecciones y contribuye al confort respiratorio. Según BBC News, la constancia en estos hábitos resulta clave para proteger la garganta, especialmente en épocas de mayor circulación viral.

PUBLICIDAD

Cómo aliviar el dolor de garganta

Las recomendaciones médicas priorizan el descanso vocal y la hidratación, claves para reducir la irritación y el malestar en la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el dolor de garganta aparece, existen estrategias recomendadas por la OMS y Clínica Mayo para mitigar los síntomas:

Hidratación constante: Beber líquidos tibios, como agua o infusiones sin cafeína, ayuda a suavizar la garganta y alivia la irritación.

Gárgaras con agua salada: Disolver media cucharadita de sal en un vaso de agua y realizar gárgaras puede reducir la inflamación y el malestar.

Evitar irritantes: No fumar ni exponerse a ambientes contaminados durante el episodio de dolor.

Descanso vocal: Limitar el habla y evitar gritar o susurrar favorece la recuperación de las cuerdas vocales y la mucosa.

The New York Times destaca que los analgésicos de venta libre, como el paracetamol o el ibuprofeno, alivian el dolor leve. Sin embargo, no deben utilizarse sin consultar a un profesional, especialmente en niños o personas con enfermedades crónicas.

PUBLICIDAD

La automedicación con antibióticos está desaconsejada en todos los casos sin diagnóstico médico. La OMS advierte que el uso indebido de estos fármacos incrementa la resistencia bacteriana y puede dificultar futuros tratamientos.

Cuándo conviene ir al médico por el dolor de garganta

La consulta médica es fundamental ante síntomas intensos o persistentes, para descartar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los cuadros leves mejoran en pocos días con cuidados hogareños, pero existen situaciones en las que conviene consultar a un especialista. Según Clínica Mayo, se recomienda acudir al médico si aparecen las siguientes señales de alerta:

PUBLICIDAD

Dolor intenso que impide tragar o respirar con normalidad

Fiebre alta persistente (mayor a 38,5 °C)

Aparición de placas blancas, pus o sangre en la garganta

Ganglios inflamados en el cuello o erupciones cutáneas asociadas

Dificultad para abrir la boca o dolor que se extiende al oído

La OMS y la Sociedad Española de Otorrinolaringología subrayan que en niños pequeños, personas mayores o pacientes inmunosuprimidos, cualquier dolor de garganta prolongado requiere evaluación médica.

BBC News informa que, ante síntomas intensos o persistentes, la consulta médica permite descartar infecciones bacterianas graves, complicaciones o enfermedades de base. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado previenen secuelas y mejoran el pronóstico de los pacientes.

PUBLICIDAD