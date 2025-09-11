AdP convoca a Concurso Internacional para Mantenimiento de Equipamiento del Sistema Sanitario de aeropuertos de Tarapoto, Tumbes e Iquitos

Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la convocatoria al Concurso Público Internacional CPI N° 006-2025-AdP. El objetivo es seleccionar a una empresa, local o extranjera, que asuma la responsabilidad del “Mantenimiento Periódico de Equipamiento del Sistema Sanitario de los aeropuertos de Tarapoto, Tumbes e Iquitos”.

El valor referencial máximo fijado para este concurso asciende a US$ 1.464.796,17 (Un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y seis con 17/100 dólares americanos). Este monto incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que forme parte del costo total del servicio. AdP precisó que la evaluación de las propuestas considerará tanto los aspectos técnicos como económicos, buscando garantizar una alternativa eficiente y segura.

Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas el lunes 17 de noviembre de 2025 en la notaría Hopkins, ubicada en la Av. Roosevelt 5786, Miraflores. AdP precisó que la fecha y el lugar podrían modificarse, y que cualquier cambio será oportunamente comunicado a los postores.

La información detallada sobre esta convocatoria, así como el cronograma completo del proceso, está disponible en el portal oficial de AdP: www.adp.com.pe, en la ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > RedAdP > Servicios > CPI-006-2025-AdP”. Además, para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos-pmp-grupoD-equipamiento@adp.com.pe.

Con este proceso, AdP indica que está reforzando su compromiso con la mejora y seguridad de la infraestructura aeroportuaria en el país.

El aviso fue publicado el 11 de setiembre de 2025 por el comité encargado del concurso público.