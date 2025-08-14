AdP convoca a Concurso para la Administración y Gerencia de la obra de Rehabilitación y Optimización del Lado Aire del Aeropuerto de Pucallpa

Aeropuerto de Pucallpa. Foto: Aeropuertos del Perú S.A.

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la apertura del Concurso Público Internacional CPI N° 001-2025-AdP. El objetivo central es seleccionar a una compañía especializada que se haga cargo del “Servicio de Administración y Gerencia para la Obra: Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa”.

El valor referencial máximo establecido para este proceso es de US$ 6.996.300,33 (Seis Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Trescientos con 33/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), suma que contempla todos los tributos de ley y cualquier gasto asociado a la ejecución del contrato. Desde Aeropuertos del Perú, se remarcó que la evaluación de propuestas tendrá en cuenta tanto aspectos técnicos como económicos, con el objetivo de encontrar la opción más eficiente y segura para los servicios de Administración y Gerencia de la Obra: “Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa”.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el 17 de octubre de 2025 hasta las 15:00 horas. El proceso requiere la presentación de la documentación especificada en las bases del concurso, que incluyen la verificación documentaria. Las bases también detallan las etapas y el procedimiento para la presentación y apertura de sobres.

Imagen: Aeropuertos del Perú S.A.

La información completa sobre este llamado, así como las bases y el cronograma detallado del proceso competitivo, están disponibles en el portal institucional de AdP: www.adp.com.pe, en la ruta: https://www.adp.com.pe/es/participa-en-nuestros-concursos, seleccionando Sede “Pucallpa” – Tipo de Concurso “Servicios” – Concurso “CPI-001-2025-AdP. Además, para cualquier consulta o aclaración sobre el proceso, AdP ha puesto a disposición el siguiente correo electrónico: Concursos.ProyectosInv@adp.com.pe

AdP señala que esta convocatoria está alineada con sus esfuerzos estratégicos para fortalecer la seguridad de las infraestructuras aeroportuarias regionales, consideradas clave para la conectividad y el desarrollo económico del país.

El aviso oficial fue emitido el 14 de agosto de 2025 por el comité responsable del concurso público.