Universidad peruana firma convenio con escuela de negocios de EE.UU. para ofrecer becas a sus estudiantes destacados

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) suscribió un convenio con la University of Pennsylvania (UPenn), institución estadounidense reconocida como una de las principales escuelas de negocios del mundo y miembro de la red Ivy League. El acuerdo permitirá que estudiantes sobresalientes de la UTP accedan a becas para cursar ciclos académicos en el campus de UPenn, ubicado en Filadelfia, Pensilvania.

Según información difundida por la UTP, la alianza internacional tiene como propósito estimular la formación internacional de los alumnos y facilitar experiencias estudiantiles en el extranjero. “Este convenio refuerza el compromiso de la UTP con la excelencia académica y la formación de profesionales altamente competitivos que trasciendan fronteras”, afirmó Jonathan Golergant, rector de la universidad peruana.

Alianza internacional para movilidad estudiantil

La University of Pennsylvania figura en la primera posición entre las escuelas de negocios de Estados Unidos, de acuerdo con el ranking del U.S. News & World Report. Además, es parte de la Ivy League, grupo de instituciones reconocidas por su prestigio e historia, según destacaron fuentes de la UTP.

Desde la universidad peruana subrayan que este acuerdo internacional se incorpora a otros vigentes con universidades extranjeras de renombre, entre las que se encuentran UCLA, Tecnológico de Monterrey, University of California - Berkeley y Arizona State University (ASU).

Con esta iniciativa, la UTP indica que busca reforzar su política de promover la movilidad estudiantil y la cooperación académica internacional con el objetivo de preparar profesionales para los retos de un entorno globalizado.