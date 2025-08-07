Caja Trujillo lanzó una nueva campaña comercial con el objetivo de premiar la puntualidad y la fidelidad de sus clientes. Foto: Difusión

La entidad microfinanciera Caja Trujillo lanzó una nueva campaña comercial con el objetivo de premiar la puntualidad y la fidelidad de sus clientes que accedan a créditos y paguen sus cuotas a tiempo entre julio y diciembre. Como parte de esta iniciativa, la institución informó que distribuirá 30,000 soles en premios a través de tres sorteos previstos para agosto, noviembre del 2025, y enero del próximo año.

Sorteos y premios para clientes puntuales

La convocatoria para participar está dirigida a emprendedores y personas naturales que obtengan créditos Caja Trujillo con diferentes fines, ya sea relacionados a sus negocios, compra de maquinaria, adquisición de productos, realización de un viaje, culminación de estudios o mejoras en sus viviendas. El único requisito es mantener al día el pago de las cuotas correspondientes dentro del periodo establecido por la campaña.

La campaña destaca especialmente el uso de los canales digitales bancarios de la entidad. Se precisó que quienes realicen los pagos a través de herramientas como Caja Trujillo Móvil, Homebanking o mediante Agentes corresponsales duplican automáticamente sus chances de resultar ganadores en los sorteos.

La convocatoria para participar está dirigida a emprendedores y personas naturales que obtengan créditos Caja Trujillo. Foto: Difusión

El gerente central de negocios, Hans Terrones Pérez, subrayó que la propuesta busca reconocer el esfuerzo y compromiso de los miles de peruanos que eligen los productos de la entidad para fortalecer sus actividades económicas. “Sabemos que nuestros clientes son el motor de la economía y nosotros como Caja Trujillo siempre vamos a estar cerca de ellos para darle soporte financiero a sus negocios con créditos muy competitivos y a tasas especiales. Esta campaña es un reconocimiento a su aporte y fidelidad hacia nosotros”, manifestó el funcionario.

De acuerdo a la información proporcionada por la entidad, los créditos ofrecidos cuentan con condiciones y tasas diseñadas para facilitar el acceso, al tiempo que refuerzan el acompañamiento permanente a los emprendedores y clientes particulares.

Caja Trujillo reiteró que la transparencia será un eje en el desarrollo de la campaña; por ese motivo, cada sorteo será transmitido en tiempo real y con acceso abierto para los interesados, quienes deberán mantenerse atentos a las fechas indicadas para conocer los resultados.

Los sorteos están programados para el 26 de agosto, el 11 de noviembre del presente año, y el 9 de enero de 2026. Todos se realizarán a las 10 de la mañana y serán transmitidos en vivo a través de la cuenta institucional en Facebook (@CajaTrujilloOficial), según el cronograma oficial.