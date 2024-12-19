Crece el streaming, pero no vence a la TV Abierta, el medio más consumido por los mexicanos en 2024

La TV Abierta es consumida por el 74% de los hogares del país.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo cada vez más digitalizado, la televisión sigue ocupando un lugar privilegiado en los hogares mexicanos. Con una penetración del 91% en los hogares, es evidente que este medio no solo se mantiene vigente, sino que se consolida como el principal dispositivo para acceder a contenidos de TV Abierta, TV de Paga y plataformas digitales gratuitas como Pluto TV. Este dato, proporcionado por la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (2024) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pone de manifiesto cómo la televisión ha logrado adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas y hábitos de consumo.

Pero, ¿qué hace que la televisión conserve su relevancia? Más allá de la preferencia por sus contenidos, la televisión ha evolucionado en su tecnología y en su capacidad de integrarse con otras plataformas digitales, alcanzando al 67% de los hogares con Smart TVs. Estas cifras hablan de modernización y de una nueva forma de consumir entretenimiento que combina lo mejor de los mundos tradicional y digital.

Televisión abierta, la favorita de los mexicanos

Cuando hablamos de consumo televisivo en México, la TV Abierta se posiciona como la opción preferida. Pues de acuerdo con el estudio del IFT, de los hogares con televisor, el 74% declara consumir este tipo de contenidos, con un promedio de 2.3 horas diarias dedicadas a disfrutar programas, noticias, películas y más.

Las noticias y las películas son las categorías más vistas: 50% de los mexicanos declaran que consumen noticieros, mientras que el 46% elige las películas como su opción principal. De hecho, el 61% de quienes ven noticias lo hacen a través de canales de TV Abierta, una cifra que reafirma la importancia de este medio como fuente confiable de información.

El horario también juega un papel importante en las preferencias de los televidentes. De lunes a viernes, los picos de audiencia se concentran principalmente en las tardes y noches, con un 51% y 52% de personas sintonizando TV Abierta en estos periodos respectivamente. Hecho que no cambia durante los fines de semana, periodo en el que la televisión sigue siendo protagonista, especialmente en las tardes, cuando 47% de los encuestados la eligen como su principal actividad de entretenimiento.

Noticias y películas son los contenidos más vistos en TV Abierta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los niños, la televisión abierta también se corona como la reina del contenido. Con una penetración del 72%, los más pequeños del hogar pasan un promedio de 2.3 horas diarias viendo programas como caricaturas y películas. Esto refuerza la televisión como un espacio seguro y accesible para toda la familia.

TV de paga y plataformas digitales, sin desplazar a la televisión tradicional

Aunque la TV Abierta es el pilar del entretenimiento en México, los servicios de TV de Paga y las plataformas digitales están ganando terreno, especialmente entre quienes buscan una mayor variedad de opciones. Actualmente, el 46% de los hogares tiene contratado un servicio de TV de Paga, y las razones principales para hacerlo son la oferta de más contenidos y canales (39%). En este segmento, las películas y series son las preferidas por los usuarios, consolidándose como el contenido de mayor consumo también en plataformas digitales.

Sin embargo, un dato importante del estudio del IFT es que el 43% de los hogares sin TV de Paga no la contratan debido a su costo, lo que refuerza el papel crucial de la TV Abierta como un servicio accesible y universal.

Por otro lado, el consumo de contenido a través de internet ha crecido significativamente, con 53% de las personas viendo películas y 41% optando por series en plataformas digitales. Sin embargo, la televisión sigue siendo el dispositivo principal para disfrutar estos contenidos, ya sea por streaming o por señal abierta. Un dato interesante es que 74% de los usuarios de internet optan por páginas o aplicaciones gratuitas, entre las cuales destaca Pluto TV, una plataforma que permite acceder a una variedad de canales y contenidos sin costo alguno.

La TV, más fuerte que nunca

Si algo queda claro de los datos del IFT, es que la televisión sigue siendo relevante, además ha evolucionado para convertirse en un medio adaptable y en constante crecimiento. Con un promedio de consumo general de 2.6 horas al día entre TV Abierta y de Paga, es evidente que este medio sigue siendo el centro del entretenimiento para millones de personas.

El 91% de los hogares mexicanos tiene al menos un televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hogar sigue siendo el lugar predilecto para disfrutar de la TV, con el 98% de los televidentes sintonizando sus contenidos desde casa, ya que la televisión no es únicamente un medio de entretenimiento; también es un espacio que reúne a las familias. De hecho, el 51% de las personas declara que ve televisión tanto en soledad como acompañado, lo que habla de su capacidad para adaptarse tanto a momentos individuales como sociales.

Incluso en un entorno donde los dispositivos móviles e internet son cada vez más importantes, la televisión mantiene su posición como el dispositivo con mayor penetración en los hogares mexicanos, seguido de cerca por los teléfonos celulares (90%) y el acceso a internet (83%).

El fenómeno de la simultaneidad en el consumo de medios también refleja el poder de la TV. Según el estudio, 22% de las personas combina el uso de la televisión con el internet, lo que resalta la forma en que estos dos medios se complementan en lugar de competir.

En resumen, la televisión en México no solo se mantiene fuerte, sino que ha logrado consolidarse como el epicentro del entretenimiento en el hogar, adaptándose a nuevas tecnologías, ampliando sus contenidos y demostrando que, a pesar de los avances digitales, sigue siendo insustituible para las familias mexicanas.