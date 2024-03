El papel fundamental de las mujeres en la transformación del panorama empresarial

La diversificación de perspectivas en la toma de decisiones se logra mediante la inclusión de mujeres en puestos de liderazgo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Internacional de la Mujer es fundamental hacer una reflexión sobre la batalla continua que las mujeres han enfrentado para abrirse paso y reivindicar su posición en el mundo laboral. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado incansablemente contra las barreras que limitaban su acceso a la educación, igualdad de oportunidades y liderazgo en el ámbito laboral.

El camino hacia la igualdad ha sido desafiante, no obstante, cada vez son más las empresas e instituciones que reconocen que el liderazgo femenino representa un eje para el desarrollo y la equidad en las organizaciones modernas. La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo contribuye a la diversificación de perspectivas en la toma de decisiones, lo que ha logrado generar soluciones más creativas y estrategias más inclusivas.

Para Project Management Institute (PMI) es esencial resaltar las trayectorias y logros de aquellas mujeres que han marcado un camino hacia la igualdad y la excelencia profesional dentro de la organización y que pueden ser una inspiración para otras mujeres.

Carolina Latorre, Head of Community y Hellen Almeida, Head of Markets, de PMI Latinoamérica; son ejemplos vivos de cómo la pasión, la innovación y el compromiso pueden traducirse en liderazgos transformadores. Ambas, como parte del equipo de Project Management Institute LATAM han puesto en marcha el aprendizaje que a lo largo de los años las ha llevado a sortear los retos inducidos por los prejuicios de género y la resistencia al cambio en las organizaciones, convirtiéndose en íconos de empoderamiento y modelos a seguir.

El rol esencial de las mujeres en espacios de liderazgo se ha reconocido como un motor para el fomento de entornos laborales más inclusivos y soluciones de negocios innovadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación y la educación han funcionado como pilares para Carolina LaTorre, quien ha trabajado por la inclusión y el impulso intercultural. Según sus propias palabras, lo que la inspiró fue la riqueza cultural de Latinoamérica y su potencial inexplorado, por lo que desde sus comienzos en el mundo laboral aspiró a ser parte del cambio y se centró en cómo las políticas educativas pueden transformar comunidades y contribuir al progreso social.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha demostrado que la diversidad de pensamiento y la inclusión son cruciales para el éxito organizacional, por lo que se ha dedicado a implementar estrategias que promueven la equidad y el aprendizaje continuo, no solo en su lugar de trabajo sino también en la comunidad.

“Navegar por la complejidad de las organizaciones no lucrativas, especialmente en contextos volátiles económica y políticamente en Latinoamérica, me exigió adaptabilidad y resiliencia. La constante necesidad de equilibrar la sensibilidad cultural con objetivos estratégicos ha sido un desafío constante, pero igualmente una oportunidad para demostrar la eficacia de un liderazgo empático y consciente”, compartió Latorre.

Por otro lado, Almeida ha fusionado su pasión por la dirección de negocios y el análisis de datos para innovar y optimizar las organizaciones con las que se ha involucrado. Cuando comenzó en el mundo profesional, una de sus principales motivaciones fue el deseo el deseo de dejar una huella significativa en cada proyecto, es un mundo dónde los estereotipos de género subestiman las capacidades femeninas, Hellen buscó siempre superar los límites preestablecidos.

El liderazgo femenino es crucial para transformar el futuro del trabajo y crear entornos más equitativos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“En mi camino enfrenté desafíos que iban más allá de los estereotipos de género. Uno de los principales fue innovar en tomas de decisiones mediante el uso de data, donde la aplicación de análisis de datos no era el campo de enfoque. Esto implicó no solo una batalla contra la resistencia al cambio, sino también el reto de demostrar el valor tangible de las soluciones basadas en datos en la mejora de procesos y estrategias”, detalló Almeida.

Ella considera que su contribución más significativa radica en demostrar el poder del análisis de datos y la IA para mejorar el rendimiento organizacional y empoderar a los equipos, ofreciendo claridad y objetivos tangibles.

Ambas líderes comparten una ideología común que resalta la importancia de estar en constante búsqueda de soluciones innovadoras, fomentar el aprendizaje continuo y la colaboración, y utilizar la tecnología y el análisis de datos para no solo alcanzar metas empresariales sino también beneficiar a la sociedad. Su motivación se centra en cómo las tecnologías emergentes pueden ser catalizadores para el empoderamiento comunitario y el desarrollo sostenible.

Estos aportes son ampliamente valorados en Project Management Institute y la dirección de proyectos, al considerar que impulsar el desarrollo profesional de las mujeres es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la sociedad en su conjunto, pues esto beneficia tanto hombres como mujeres, pues es de vital importancia continuar trabajando hacia un mundo laboral que ofrezca las mismas oportunidades para todos, sin importar el género.

Carolina, al igual que Hellen Almeida, son ejemplo de empoderamiento y se han convertido en inspiración para otras personas dentro y fuera de la PMI, por lo que esperan que su experiencia pueda servir a otras personas a alcanzar sus metas.

Ante los desafíos actuales del mercado, la inclusión de mujeres en roles de liderazgo ha demostrado ser una pieza clave para la generación de estrategias empresariales más creativas y sostenibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consejo que ofrecen es universalmente valioso: estar abiertas a proyectos innovadores, participar en redes profesionales para intercambiar conocimientos, estar dispuestas siempre a cuestionar y buscar soluciones, así como ser valientes en aprendizaje de tecnologías emergentes.

“El consejo que ofrezco va un poco más allá de la autoconfianza; me gustaría animar a otras mujeres a fomentar la capacidad para cuestionar el “business as usual” y proponer soluciones creativas. Además, destacaría la importancia de construir redes de apoyo diversificadas, que incluyen mentores y colegas de diferentes disciplinas, para enriquecer la propia visión del mundo y descubrir oportunidades inesperadas. Este enfoque holístico para el crecimiento profesional no solo amplía nuestras habilidades sino que también nos enseña el valor de la perspectiva y la colaboración en la superación de desafíos”, compartió Hellen Almeida.

“Mi consejo para las mujeres que buscan crecer profesionalmente en el mercado actual sería adoptar una mentalidad de innovación y preparación continua. En un entorno empresarial que evoluciona rápidamente, la capacidad de anticiparse a las tendencias y adaptarse a nuevas tecnologías es crucial. Les insto a que adquieran habilidades en áreas como la inteligencia artificial, la dirección de proyectos y el desarrollo de sus power skills, como comunicación, resolución de problemas, liderazgo colaborativo y pensamiento estratégico. Estas competencias no solo aumentarán su valor en el mercado laboral, sino que también les permitirán liderar proyectos transformadores”, aseguró Carolina Latorre.

Sus trayectorias y logros no solo sirven de inspiración para otras mujeres que buscan crecer profesionalmente sino que también demuestran el impacto positivo que un liderazgo empático, consciente e innovador puede tener en el mundo y en el éxito de proyectos.

Esta aproximación no sólo subraya la relevancia del liderazgo femenino en la promoción de cambios significativos en la sociedad y la economía, sino que también ejemplifica cómo las mujeres líderes utilizan su posicionamiento para fomentar la educación, la inclusión y el desarrollo sostenible. La capacidad de liderar con una visión holística, que integre el avance tecnológico con soluciones humanas y éticas, es esencial para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

“Mi motivación radica en promover y fomentar la conexión entre las personas, para que juntas puedan aprender y mejorar sus habilidades que al final, contribuyan a un desarrollo exitoso de sus proyectos, sean estos personales o profesionales. En esto, las tecnologías emergentes pueden servir no solo como herramientas para mejorar la eficiencia organizacional, sino como catalizadores para el empoderamiento comunitario y el desarrollo sostenible a nivel global. Al facilitar el acceso a la educación, certificaciones profesionales, promover el desarrollo de power skills y fomentar la inclusión a través de la tecnología y la conexión humana, estamos poniendo las bases para proyectos exitosos que no solo alcanzan sus metas operativas, sino que también contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo social”, “, señaló Carolina Latorre.

Líderes femeninas transforman el panorama empresarial con innovación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Hellen Almeida aseguró que su motivación es “habilitar el éxito de los proyectos de manera que mejoren sustancialmente las comunidades, empoderen a las personas y generen un impacto positivo en el mundo. La implementación de análisis de datos avanzados y soluciones de IA en la dirección de proyectos está transformando la manera en que identificamos oportunidades, predecimos desafíos y tomamos decisiones. El compromiso con el aprendizaje continuo es esencial para mantenerse al día con las rápidas innovaciones en análisis de datos, IA y dirección de proyectos. Este enfoque nos permite abordar desafíos complejos con soluciones innovadoras, empoderando a personas y comunidades a través del poder transformador de proyectos eficientes”.

En el Día Internacional de la Mujer conocer las perspectivas de mujeres trabajadoras y profesionales en sus áreas, muestra como líderes femeninas tienden a promover políticas que aumentan la flexibilidad laboral, la equidad de género y el bienestar de los empleados, creando una cultura organizacional más acogedora y motivadora. Estas iniciativas no solo ayudan a atraer y retener talento, sino que también mejoran la satisfacción y el compromiso de los trabajadores.

Las líderes sirven como modelos a seguir, demostrando que es posible alcanzar posiciones de alta dirección, y ofrecen guía y apoyo a otras mujeres en su recorrido profesional, ayudando a reducir la brecha de género en el liderazgo.

Así, el liderazgo femenino trasciende significativamente la representación de género y la inclusión, convirtiéndose en un eje central para el robustecimiento y la innovación dentro de las organizaciones. Su influencia y participación activa son cruciales no solo para transformar el futuro del trabajo, sino también para crear entornos donde la equidad y el respeto por la diversidad se erigen como fundamentos esenciales para el éxito organizacional. Este tipo de liderazgo aporta perspectivas únicas y promueve una cultura de colaboración y creatividad que beneficia a todos, marcando un camino hacia una mayor eficiencia y adaptabilidad en el cambiante mundo laboral.l