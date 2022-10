Así es LUCA, la unidad que potencia los negocios a través de los datos

Nathalia Sepúlveda Gómez Especialista de Big Data Colombia e Hispanoamérica de Movistar Empresas, explica cómo la transformación digital con datos tiene gran potencial en materia de reducción de riesgos en las empresas.

Los datos se encuentran en todas las actividades que desempeñan los seres humanos. Desde la compra que realiza un cliente en un supermercado, hasta la hora de ingreso a su oficina, son actividades que arrojan información que puede resolver interrogantes en las corporaciones, como bien lo sería el sexo de quienes más compran o si los empleados están llegando a la oficina en el horario estipulado por su empleador.

Recolectar esta información y analizarla para tomar decisiones, se ha convertido en el caballito de batalla de muchos empresarios ansiosos por conocer de la manera más exacta posible la forma en la que funcionan sus negocios y poder adelantarse o proyectarse a corto, mediano o largo plazo.

Para lograrlo, Movistar Empresas ha venido desarrollando la línea de producto Smart Digits, una línea con atributos y otra de modelos predictivos, que bajo LUCA han logrado revolucionar la manera de tomar decisiones.

Nathalia Sepúlveda Gómez Especialista de Big Data Colombia e Hispanoamérica de Movistar Empresas, explica además que si bien la transformación digital con datos es todavía joven en el país, poco a poco las empresas han ido descubriendo su gran potencial, sobre todo en materia de reducción de riesgos.

“Un riesgo es un evento que tiene una probabilidad de ocurrir y que tiene un impacto, en algún ambiente. Anteriormente los riesgos, se tomaban basados en la intuición. La gente veía el cielo y creía que iba a llover, pero ahora con el ‘boom’ de los datos yo no solo tengo la intuición, sino que tengo información que, si tiene la calidad que debe tener, me va a permitir definirlo. Con los clientes es igual”.

Con lo anterior se refiere a LUCA scoring, el modelo predictivo de Smart Digits que permite a las empresas o corporaciones, predecir el riesgo de insolvencia crediticia, por medio de un algoritmo que segmenta y clasifica el comportamiento de los clientes móviles Movistar.

Esto permite que los clientes además de tener mayor facilidad para acceder a un crédito tengan privacidad en sus datos personales y capacidad para recibir mejores condiciones en el financiamiento.

Pero esta solución, si bien puede ayudar a definir la confiabilidad de los clientes, no solo está pensada para entidades financieras, Sepúlveda también remarca que otros sectores productivos como las Fintech, las agencias de cobranza, los e-commerce e inclusive las aseguradoras hacen parte de las entidades que más demandan esta información, no solo porque les permite definir si sus clientes potenciales confiables o no, sino porque también les arrojan información que permite predecir si el usuario va a no a pagar con el fin de lanzarle una campaña de alivio financiero para evitar que se marche.

“Sí, yo soy una agencia de cobranzas y hay un cliente que está próximo a no pagar, puedo brindar facilidades para que el cliente no se vaya. En el caso de los e-commerce, con LUCA Scoring, pueden determinar si hay clientes con buen comportamiento que son potenciales para invertir en sus productos. Las aseguradoras, todas manejan el tema de gestión del riesgo. Con el Scoring de estos clientes, podrán obtener esa calificación de riesgo que les va a servir en su figura de negocio”, explica

Smart Steps, tras recolectar los datos de la red de manera anónima, cotejan y verifican la información recibida con el ánimo de garantizar la seguridad del cliente final.

Un futuro seguro y con rendimientos

Para comprender cómo la implementación de estas soluciones digitales puede llegar a transformar las empresas garantizando rendimientos económicos y promoviendo la seguridad de los usuarios, Movistar Empresas no solo ha puesto en ejecución LUCA Scoring.

Primero desarrolló la línea de Smart Steps, que es un conjunto de productos basados en la información de las celdas móviles y que tiene como fin analizar el comportamiento de las personas para tomar decisiones en diferentes sectores como el turismo, la publicidad, la movilidad y el retail. Los atributos de Smart Steps, tras recolectar los datos de la red de manera anónima, cotejan y verifican la información recibida con el ánimo de garantizar la seguridad del cliente final.

Dentro de la segunda línea que es Smart Digits, se han desarrollado casos de uso importantes. Sepúlveda destaca especialmente el desarrollo de uno de los atributos que hoy recibe el nombre de LUCA ATP (Account Takeover Protection), el cual ayuda a las entidades financieras a cotejar la información de algunos clientes al momento de hacer transferencias por montos altos.

Esta solución, en esencia, les permite a las organizaciones definir en tiempo real si los usuarios han hecho cambios de Sim card en las horas previas al movimiento financiero y bloquear dichas solicitudes para evitar casos de suplantación de usuarios a quienes les han hurtado su móvil.

“Arrancamos con un solo banco manejando 50.000 transacciones por mes. Hoy transitan por nuestra red unos 25 millones de transacciones anuales de este producto y generan unos ingresos de 3.200 millones de pesos”, cuenta.

Entonces lo que empezó como una pequeña solución, que responde con el último cambio de Sim card que ha tenido una línea móvil, se ha convertido en uno de los productos más importantes en LUCA por la gran cantidad de transacciones que realiza y por los clientes que lo consumen, porque para las entidades, esa pregunta de negocio es considerada de valor ya que ayuda a mitigar el impacto del riesgo de suplantación de Sim card que es uno de los fraudes más frecuentes hoy en el ámbito financiero.

En ese sentido, explica, cuando se comienza a entender el panorama actual y las necesidades reales de las empresas y las personas, es que es posible llevarse una perspectiva acertada de lo que implica contar con la tecnología como el mejor aliado para dar soluciones, pues una vez el desarrollo entra en confianza y llega a su punto de equilibrio, da pie al crecimiento exponencial y pone fin a situaciones que pueden llegar a representar pérdidas y altos riesgos para las organizaciones.

Smart Digits es una familia de productos de Movistar Empresas que proporciona un conjunto de servicios seguros a los clientes de las corporaciones. Los datos empleados son de personas que permiten el acceso a información única y personal, siempre con el consentimiento previo y explícito.

