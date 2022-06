Cómo enfrentar los ciberataques en tiempos de digitalización

La ciberseguridad es transversal a todas las empresas (Crédito: Shutterstock)

Con la pandemia el auge de la digitalización abrió una importante brecha en términos de ciberseguridad. Esta realidad, ha dejado expuestos a pequeños y grandes empresarios de la región que si bien, no solo se enfrentan a los peligros que significa el robo de datos e información, no alcanzan a dimensionar las implicaciones de este delito sino hasta que lo viven y deben reaccionar.

Una encuesta realizada por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, tras indagar a pequeños empresarios sobre su percepción en términos de seguridad, señaló que un 42% cree que las empresas más vulnerables son las grandes corporaciones. Pero esta percepción es contraria a la realidad. Según los expertos de la compañía de telecomunicaciones Telefónica en América Latina los ataques a Pymes se incrementaron un 600% desde la pandemia y un 34% de las empresas atacadas por Ransomware perdieron el acceso a la información por más de una semana. Esto no solo coincide con el hecho de que un 43% de las pequeñas empresas no cuente con un plan de defensa, sino que, a la vez, revela una situación que es importante conocer para hallar soluciones. “Ahora con la nueva realidad empresarial, en la que muchos empleados trabajamos desde nuestras casas en oficinas virtuales, no solo las redes inalámbricas, sino los dispositivos móviles se convierten en una puerta de entrada para los ciberataques. Es por eso que es necesario que tengamos conciencia de la protección de los dispositivos. Si vamos por ejemplo a entrar desde un dispositivo móvil, como mínimo debería tener un sistema de detección de malware o antivirus”, señala Carolina Navarrete, directora B2B de Telefónica Hispanoamérica.

Seguridad en la tecnología digital. (foto: Cobis Blog)

Las soluciones

Considerando la coyuntura, los expertos en telecomunicaciones de Movistar Empresas, han ideado alternativas al alcance de los empresarios con el fin de protegerse contra delitos como el malware –cualquier software que tenga como objetivo afectar el sistema o la información que es usado comúnmente por delincuentes para engañar a los usuarios en busca de información, principalmente financiera–, la suplantación de identidad y la filtración de datos personales. Estas modalidades de ataque, que son las más frecuentes, se pueden prevenir. Sin embargo, según los expertos de Telefónica existen tres herramientas que no pueden faltar.

Firewall

Un firewall es un sistema diseñado para controlar el tráfico entre redes, bloqueando tráfico no deseado desde y hacia la organización principalmente. En este caso, es la herramienta más idónea que puede tener a disposición cualquier empresa de los sectores productivos, pues a través de estos se crean bloqueos para quienes no hay acceso autorizado o verificado. Los firewall o cortafuegos son diferentes a los antivirus y representan la primera línea de defensa contra los programas maliciosos o atacantes que desean tener accesos a la red y a la información. Sin importar si son de Hardware o de Software el objetivo es el mismo. La diferencia está en que los de Hardware están diseñados para controlar el flujo de altos volúmenes de tráfico y hoy en día se complementan con otros componentes de seguridad, mientras los de firewall de software están pensados para protección específica de dispositivos, como por ejemplo laptops, móviles, servidores o redes pequeñas.

Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Antivirus

Cuando se hace referencia a antivirus se habla de un tipo de software que se instala para buscar, detectar y eliminar virus de un equipo. Pese a que comúnmente se cree que los dispositivos más susceptibles a sufrir de ataques son las computadoras, los expertos de Movistar Empresas sugieren que todo dispositivo empleado para navegar en la red, incluyendo teléfonos celulares y tablets, tengan instalado un software de estos, pues su uso brinda protección en tiempo real contra ataques de EDR End Point Detection and Response, que permiten no solo detectar sino actuar ante incidentes.

La evolución de los Antivirus, denominados EDR, entrega una protección más integral, que usa análisis de comportamiento para detectar no solo el malware conocido, sino cualquier comportamiento sospechoso en los dispositivos, con lo cual activan respuestas automáticas para contener los ataques.

Análisis de Riesgos Cibernéticos

Como no todas las empresas son del mismo tamaño y tampoco tienen las mismas necesidades y amenazas, Movistar Empresas ha diseñado varios paquetes de servicios que son sugeridos a los clientes. No obstante, siempre se recomienda realizar un Assessment (Pentesting) para detectar los puntos débiles de la empresa en la red, como en sus dispositivos y aplicaciones. Una vez se determinan estas debilidades, el operador pone a disposición sus opciones de seguridad, entre ellos, la posibilidad de acceder a la nube como una alternativa de seguridad unificada, pues en esta no solo se alberga información, sino otras herramientas que pueden ser empleadas sin necesidad de incurrir en costos altos y sin enfrentarse a problemas como la actualización y obsolescencia.

Con estas tres alternativas básicas sobre la mesa, se crea una estrategia de seguridad de la información de acuerdo con las necesidades y a las amenazas identificadas previamente por los expertos. También es más fácil prevenir ataques, bloqueando el ingreso a quienes, de manera inescrupulosa, buscan acceder a la información, ése bien que hoy por hoy es considerado como uno de los principales activos de cualquier corporación.

Mantener los dispositivos con antivirus, es una de las maneras de prevenir ataques cibernéticos.

