“Umbrella” era para Britney Spears y “Bad” para Prince: los grandes éxitos que lamentaron rechazar otros artistas

A lo largo de la historia de la música, algunas canciones se han consolidado como clásicos de la cultura popular a nivel mundial. Sin embargo, lo que pocos saben es que no todas estuvieron pensadas inicialmente para los artistas que triunfaron con ellas.

Y es que, detrás de éxitos como Umbrella de Rihanna o Bad de Michael Jackson, existieron otros cantantes como Britney Spears o Prince que, en primera instancia, habrían tenido el ofrecimiento de apropiarse de estas canciones, pero las rechazaron. Lo que ellos no sabían en ese momento es que al desairar la oferta también estarían renunciando a la posibilidad de interpretar algunas de las piezas más inolvidables.

La verdad detrás de “Umbrella”

El 12 de febrero de 2023, Rihanna regresó a los escenarios en grande, ya que ofreció un inolvidable show durante el medio tiempo del Super Bowl y algo que no faltó fue el momento en que la famosa entonó un fragmento de su canción Umbrella.

Pero como un viaje al pasado, esta melodía fue compuesta por Christopher Tricky Stewart y Terius The Dream Nash, los cuales, con la asesoría del productor Kuk Harrell consiguieron crear en 2007 un hit que resulta imperdible con la actualidad.

De acuerdo con una antigua entrevista que The Dream dio para Billboard, la pieza se originó de una forma veloz en el estudio de grabación y casi por sorpresa.

“Tomó tal vez 15 minutos sacar la canción, comenzó como un estilo libre de rap y nunca dejó de fluir, metáfora tras metáfora. Estaba en una zona y con un sentimiento que no iba a finalizar hasta que terminara lo que tenía que decir”, destacó.

Asimismo, en cuanto al conocido estribillo de la melodía donde se escucha el “Ella, ella, eh, eh, eh”, el compositor recordó que esa parte fue un poco más divertida y experimental.

“La parte de ‘Ella’ fue un juego de reverberación. En el pasado, no podíamos pagar el buen programa de reverberación, así que comencé a repetir las frases para que sonara así”, contó.

Por su parte, Kuk Harrell corroboró para el libro Hit Factory de John Seabrook esta versión de los hechos y añadió que todo se dio de una forma completamente repentina.

“Stewart se sentó frente a un teclado y comenzó a tocar acordes … Después programó una línea de bajo. En ese momento, The Dream entró al estudio, escuchó la canción con la palabra ‘paraguas’ en mente. Entró en la cabina de voz y se subió al micrófono, cantando ‘under my umbrella’. Y luego, inspirado, agregó los ecos más importantes, “ella ella ella eh eh eh”, que se convirtieron en el estribillo característico de la canción”, remarcó.

Pero, además del origen de la canción, algo que ha trascendido a lo largo de los años es que Umbrella no fue pensada en un inicio para Rihanna, sino para Britney Spears.

Aunque le ofrecieron a la cantante de Toxic que incluyera dicho sencillo para su disco Blackout, el sello discográfico de Britney -Jive Records- habría rechazado la oferta, pues argumentaron que la famosa ya tenía las suficientes canciones para su álbum.

Pero ahí no terminó todo, ya que después los compositores acudieron con Mary J. Blige para que tomara el tema, pero ella tampoco quiso debido a su apretada agenda.

“Fue durante la época de los Grammy para mí. Fue un gran momento; Fui nominada a ocho premios Grammy y estaba tratando de reunirme para eso. Y durante ese tiempo, fue cuando ‘Umbrella’ vino a mí y no pude hacer nada con él porque estaba muy ocupada con mi propia vida”, dijo la artista durante una ronda de preguntas en Watch What Happens Live con Andy Cohen hace un par de años.

Finalmente, ante la incertidumbre, la propuesta de Umbrella llegó a una joven Rihanna que, sin saberlo, aceptó una de las canciones que elevarían su trayectoria a niveles insospechados.

Así, durante una plática que la cantante de otros éxitos como Love on the brain o Diamonds tuvo con The Ellen Show en 2007 narró que desde un inicio deseó poder interpretar dicha canción.

“La primera vez que escuché ‘Umbrella’ supe cuánto amaba la canción. Pensé que tenía uno de los sonidos más originales de cualquier canción que haya escuchado…. Eventualmente, me acerqué a uno de los gerentes y le dije: ‘Esta canción es mía... Voy a pelear contigo si no tengo esta canción’”, señaló Rihanna.

La canción de Michael Jackson que sería de Prince

En 1987, los titulares de todo el mundo volvían a consolidar a Michael Jackson como uno de los referentes más importantes del mundo del pop, pues estrenó su disco Bad, que contaba con éxitos como Man in the Mirror o Smooth Criminal.

Previo a su estreno, se tiene conocimiento que el Rey del Pop tenía pensado incluir algunas colaboraciones con artistas de talla internacional como Whitney Houston o Aretha Frankin, de los cuales ninguno consiguió concretarse.

Pero, uno de los duetos que casi se consolidan fue el de Prince y Michael, pues la canción Bad estaba pensada para que estas dos figuras de la industria musical mezclaran su talento de una forma insospechada.

Lamentablemente, Prince habría rechazado la oferta y, en una entrevista que tuvo con Chris Rock en 1997, rompió el silencio al respecto y ahondó en los detalles sobre por qué declinó participar en una canción imperdible.

“¿Viste al personaje de Wesley Snipes en el video? Ese hubiera sido yo”, explicó el artista previo a asegurar que la letra de la melodía no habría sido de su agrado.

“La primera frase de la canción ‘your butt is mine’ y luego pensé ¿Quién se lo canta a quién? Porque seguro no me lo estás cantando a mí y seguro no te lo estoy cantando a ti”, narró.

En una plática que Quincy Jones -famoso productor musical que estuvo a cargo de muchos éxitos de Jackson- ahondó para The National en las razones por las que el dueto no salió a la luz.

“Invitamos a [Prince] a la casa de Michael para cantar en Bad, y fue muy inteligente al respecto. Prince siempre estaba compitiendo con Michael. Así que le dije a Michael, ‘tú siéntate ahí y Prince se sienta ahí, para que no parezca que nos estamos uniendo a él para hacer el disco’. Fue una reunión hermosa, una reunión divertida, y [Prince] dijo ‘no me necesitas en esto, va a ser el número uno de todos modos’, lo cual fue”, contó el famoso.

Durante esa entrevista, Jones confesó que aparentemente la frase que no quiso cantar Prince no habría sido una decisión aleatoria: “Tu trasero es mío’, eso fue diseñado para [Prince]”, contó.

