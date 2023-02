¿”The last of us” es posible?: investigadora de la UNAM confesó las condiciones que necesitarían los hongos para mutar

Tras el estreno mundial The last of us en HBO Max protagonizada por Pedro Pascal, muchos de los espectadores han comenzado un debate en redes sociales respecto a la posibilidad de que el escenario post-apocalíptico planteado en la serie se convierta en realidad.

Esto debido a que la primicia del show -que está basado en un reconocido videojuego- aborda un ataque zombie desencadenado por un hongo conocido como cordyceps que, debido al calentamiento global, consiguió mutar y en vez de controlar a las hormigas, consiguió parasitar a los seres humanos, desatando así el fin de la sociedad como la conocemos en la actualidad.

Fue ante esta incertidumbre que la Investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Celia Elvira Aguirre Acosta, platicó en exclusiva con Infobae México sobre el famoso hongo y confesó si existen posibilidades de una pandemia como se plantea en el programa de ciencia ficción.

(HBO)

Qué son los cordyceps y cuál es su función

La encargada de la Colección de Hongos del Herbario Nacional de México (MEXU) contó para este medio que los Cordyceps son un género de hongos muy importante en la naturaleza y cumplen -así como muchas especies del reino fungi- como un control biológico natural.

“Ese género de hongos, que antes era considerado solamente como Cordyceps es un género muy importante porque es un hongo parásito y a veces puede parasitar otros hongos, larvas o adultos de insectos. Las especies que son parásitas, tanto de hongos, como de insectos son especies muy particulares y específicas. No son las mismas las que parasitan hongos o insectos. Incluso, los que parasitan insectos hay algunas especies que son particularmente de escarabajos u hormigas”, mencionó la experta.

En este sentido, la maestra Celia Elvira apuntó que el Ophiocordyceps unilateralis -que es el hongo sobre el cuál está basado la serie de HBO- es el encargado de parasitar a las hormigas carpinteras, las cuales se encuentran en ambientes tropicales.

Here’s that famous clip about the Cordyceps that inspired #LastOfUs pic.twitter.com/mRFI6GJE5I — Thick Owens (@serious__black) January 24, 2023

“(Los cordyceps) juegan un papel en los ecosistemas (...) forman parte de los ciclos de la naturaleza como todos los seres vivientes. La mayoría de las especies del reino fungi son especies que degradan materia orgánica muerta y en este caso las especies parásitas atacan directamente organismos vivos y de alguna manera también forman parte de los ciclos”, explicó la bióloga.

Las posibilidades de una pandemia como en “The Last Of Us”

Respecto a la trama de la serie, en donde la adaptación de los hongos es un punto fundamental para el desastroso mundo al que se tienen que enfrentar los personajes protagonizados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, Aguirre Acosta dio su punto de vista al respecto y aunque dejó en claro que no podía asegurar que algo así aconteciera, también fue clara al comentar que no podría descartarlo.

“Yo no puedo garantizar que esto suceda, depende de las condiciones que el planeta esté pasando o vaya pasando y esto tarda muchos millones de años. Por ejemplo, registros de este parasitismo, del cordyceps con las hormigas se sabe que existe desde hace 48 millones de años y solamente esa especie parasita a esa hormiga”, dijo y agregó:

“Nosotros hablamos de millones de años y se nos hace muchísimo tiempo, pero en era geológica esto es casi nada y realmente la humanidad se percató de este tipo de parasitismo en 1850 que fue relativamente hace poco tiempo. Entonces, yo no podría garantizar que pueda suceder, pero tampoco te puedo garantizar que no va a ocurrir, depende de todas las condiciones que se vayan dando”.

(Jovani Pérez/Infobae)

Ante esto, la científica dio a conocer algunas de las condiciones naturales que tendrían que ocurrir para que hongos como el Ophiocordyceps unilateralis pudieran mutar según lo planteado en el programa.

“Sí puede llegar (a pasar)... en algún momento los organismos en la naturaleza tienden a sobrevivir a como de lugar, entonces en el momento en que se les acabara el alimento, si se murieran las hormigas carpinteras y este hongo tuviera la necesidad de sobrevivir, pues a lo mejor se adapta y puede parasitar otros organismos animales o también si existe el hombre, también”.

La especialista reflexionó que algunas cosas que suelen plantearse en series o películas a lo largo de las décadas, no se han quedado únicamente en una producción cinematográfica o televisiva, sino que también han sucedido en la realidad.

(HBO)

“No es imposible, todo lo que antes se hablaba de ciencia ficción nos hemos dado cuenta en este tiempo corto donde la tecnología ha sufrido un avance muy grande que muchas cosas se dieron cuando antiguamente se hablaba de ciencia ficción, como crear un organismo vivo en una probeta y ya se dio, entonces la tecnología va a pasos agigantados (...) Lo que pasa es que hablamos de algo que probablemente pueda suceder, no tenemos elementos para asegurar que sí va a suceder”, puntualizó.

Finalmente, Elvira señaló que series como The Last Of Us son proyectos importantes, pues permiten a las nuevas generaciones interesarse en otros campos.

“(Los jóvenes) tienen la mente muy abierta y no creo que (este tipo de programas les) cause temor, más bien les causa curiosidad por este tipo de asociaciones tan particulares que pueden tener en la naturaleza y un interés en los organismos del reino fungi”, concluyó.