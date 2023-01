Justin Bieber vendió los derechos de sus canciones por USD 200 millones (Reuters)

El cantante canadiense Justin Bieber ha vendido los derechos de su catálogo musical a Hipgnosis por 200 millones de dólares, siguiendo así el camino de artistas como Bob Dylan y Bruce Springsteen, según ha informado la empresa y una fuente cercana al caso.

“Hipgnosis ha adquirido todas las participaciones de Justin Bieber en sus derechos editoriales (incluida la parte del autor correspondiente a la interpretación), grabaciones maestras y derechos conexos de todo su catálogo”, ha declarado Hipgnosis, la sociedad de gestión de derechos musicales que ya posee los de los Red Hot Chili Peppers.

El acuerdo es el último de una larga lista de compras de derechos de autor o derechos de publicación de catálogos de artistas, que se han convertido en activos valiosos, especialmente con la revolución del streaming.

La compra formaba parte de la asociación de Hipgnosis con la firma de gestión financiera Blackstone, que anunció a finales de 2021 una inversión de 1.000 millones de dólares para seguir comprando música.

A sus 28 años, “Justin Bieber es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos”, presume Hipgnosis.

El año pasado, Bieber canceló varios conciertos de su gira Justice World Tour” debido a sus problemas de salud relacionados con el Síndrome de Ramsay Hunt, que paraliza parte de su rostro.

Bieber saltó a la fama a los 13 años tras el éxito de su canción “Baby”. La estrella del pop reveló en junio que le habían diagnosticado el Síndrome de Ramsay Hunt, que le dejó paralizada la mitad de la cara y le obligó a cancelar sus actuaciones.

El también cantante Justin Timberlake vendió en mayo los derechos de sus canciones, entre ellas éxitos como “Cry Me A River” y “Rock Your Body”, a Hipgnosis Song Management.

Blackstone e Hipgnosis Song Management Ltd anunciaron en octubre una asociación para invertir unos 1.000 millones de dólares en la adquisición de derechos musicales y la gestión de catálogos.

El tour de Justin Bieber

En diciembre del año pasado, el minorista sueco de ropa H&M informaba que tenía los derechos para vender la ropa con imagen y letras de Justin Bieber que retiró de las tiendas después de que la estrella del pop dijera que no había dado su aprobación.

“El titular de la licencia de Justin ha confirmado que H&M tenía los contratos adecuados y siguió todos los procedimientos de aprobación apropiados para cada diseño seleccionado”, escribió H&M en un comunicado.

Bieber instó a sus 270 millones de seguidores de Instagram a no comprar la mercancía, calificándola de “basura” y dijo que estaba a la venta sin su aprobación. Al día siguiente H&M retiró los artículos de la venta.

“Por respeto a Justin, retiramos los productos de nuestra página web y tiendas, y estamos trabajando para encontrar la mejor manera de hacer uso de ellos”, dijo H&M, agregando que la compañía había sido socio de mercadería de Bieber desde 2016.

H&M, la segunda mayor minorista de moda del mundo, puso a la venta sudaderas y camisetas con fotos de Bieber o citas de sus letras como “I miss you more than life” de la canción “Ghost”.

