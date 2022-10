Por problemas de salud, Justin Bieber canceló todos sus shows

Justin Bieber suspendió sus shows hasta 2023 (@justinbieber)

El cantante canadiense Justin Bieber anunció este jueves la suspensión de todas las fechas pendientes de su tour. De esta manera, permanecerá fuera de los escenarios hasta marzo de 2023 por cuestiones de salud.

La medida fue comunicada por la promotora de espectáculos española, Doctor Music, por medio de sus redes sociales y afecta a 28 fechas ya pactadas del “Justice World Tour”.

“Justin Bieber anuncia que su tour terminó en Rock In Rio. Todas las fechas pendientes de su gira mundial se posponen para el año que viene”, se lee en el flyer. Asimismo, remarca que se incluyen “todas las fechas hasta e incluyendo el 25 de marzo de 2023″.

Sin embargo, esta noticia no tomó por sorpresa a los seguidores del cantante ya que, el 6 de septiembre pasado, Bieber había comunicado que no continuaría con su gira en pos de priorizar su salud.

“Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, escribió Bieber en sus redes.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, remarcó.

En el último tiempo, se conoció que Bieber padece el Síndrome de Ramsay Hunt, que en oportunidades pasadas le había dejado la mitad de su rostro paralizado, y cuyos síntomas habían reaparecido con la exigencia y el ritmo de los conciertos.

Este anuncio se dio tras su show en Brasil, y a días de presentarse en Buenos Aires y Santiago de Chile. Posteriormente, el 15 de septiembre su productora decidió proceder con la cancelación de doce espectáculos más, hasta el 18 de octubre.

Ahora, en base a este comunicado, son 28 los shows afectados en Malasia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajo, Alemania, Suiza, Portugal, España e Italia, según el listado que aparece la página web del cantante.

El “Justice World Tour” tenía previsto comenzar en 2020, fecha que se vio aplazada por la pandemia del coronavirus. Tras meses, en febrero de este año se puso en marcha, con su primer show en San Diego, Estados Unidos. La gira llevó a Bieber por diez países en tres continentes.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Según explicó Rodolfo Vigo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, es la reactivación del virus de la varicela-zoster, también conocido popularmente como culebrilla.

Luego de cursar la enfermedad, el virus queda localizado en los ganglios del sistema nervioso y afecta el ganglio geniculado, que es una forma nerviosa asociada al nervio facial.

“Éste se encarga de la motricidad de los músculos de la cara y de los párpados, afecta el cierre de los párpados pero no la apertura, ya que la apertura está inervada por otros nervios”, detalló Vigo. Ésto explica las imágenes difundida por el joven en sus redes el pasado junio.

