Shakira, Piqué, Cristiano Ronaldo e Irina Shayk: los romances más polémicos entre el mundo del fútbol y el entretenimiento

Las celebridades enloquecieron a sus fans cuando anunciaron su comienzo y su final. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante décadas ha existido un fuerte lazo entre el medio artístico y el mundo deportivo, pues estrellas de ambos mundos han protagonizado polémicos romances. Aunque la mayoría logró consolidar su relación formando una familia, no todos terminaron en un Felices por siempre, todo lo contrario, algunas parejas rompieron cualquier tipo de comunicación al grado de no querer encontrarse nunca más y desatar una batalla campal en redes sociales.

Los historias de amor entre actores, actrices, modelos, jugadores y entrenadores han dado de qué hablar por generaciones. Sus escándalos se convirtieron en partes imborrables de sus trayectorias y los perseguirán hasta el fin de sus días. Algunos de los noviazgos destacan por el impacto que tuvieron entre sus fans y las supuestas consecuencias que habrían impactado en su desarrollo profesional. A continuación te contamos algunos de los romances más impactantes:

La pareja tuvo dos hijos, Milan y Sasha. Tras confirmar su separación centraron sus esfuerzos en determinar quién se quedará con la patria potestad de los niños. ( REUTERS/Albert Gea)

Shakira y Gerard Piqué: un romance que comenzó y terminó en un Mundial

La intérprete colombiana y el futbolista del Barcelona se conocieron en 2010, durante las grabaciones del videoclip Waka Waka que fue canción principal -considerada como una de las más famosas en los últimos años- del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. El flechazo fue instantáneo, pues la cantautora de entonces 33 años quedó embelesada con la sonrisa del español, quien al mismo tiempo no pudo retirar su mirada de su belleza e icónicos movimientos de cadera.

Tras pasar varias semanas juntos comenzaron una relación que se formalizó con la llegada de su primogénito Milan en 2013. Todo mundo esperaba que las celebridades se casaran, pues sin lugar a dudas sería una fiesta espectacular, pero en su lugar prefirieron mantener su vida personal lejos de los reflectores. Ocasionalmente, la pareja mostraban un poco de su cotidianidad a través de sus redes sociales o durante eventos importantes.

El jugador del Barcelona anunció su retiro definitivo del fútbol antes de portar una playera con el logo de su ex pareja. (The Grosby Group)

Shakira compuso varias canciones inspiradas en el profundo amor que sentía por “el hombre de su vida”, mientras que el atleta le dedicaba sus mejores partidos. Así pasaron 12 románticos años hasta que apareció una tercera en discordia que determinó su futuro como pareja. Se trata de Clara Chía Martí, una joven de 23 años de edad que fue un factor determinante para que los famosos pusieran punto final.

Los famosos no han confirmado o desmentido una supuesta infidelidad, sin embargo, hicieron oficial su rompimiento en cuanto surgieron los rumores de que el deportista estaba saliendo con la chica española. A esto se sumaron dos controversiales temas que lanzó Shakira, Te Felicito y Monotonía, los cuales habrían dejado al descubierto la verdad detrás de su distanciamiento.

Fue así que Shakira y Gerard Piqué terminaron semanas antes de comenzar el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y se encuentran luchando ante las autoridades correspondientes por la custodia de sus dos hijos.

La pareja procreó dos hijos: Lucas y Martín. (IG: ikercasillas)

Iker Casillas y Sara Carbonero: la pareja ideal que le dio la vuelta al mundo con un beso

Otro tórrido romance que surgió durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica fue protagonizado por el reconocido ex guardameta y la presentadora de televisión. Y es que tras conocerse por temas laborales en la Copa Confederaciones de 2009, comenzaron una relación que por mucho tiempo fue considerada como un cuento de hadas tanto por los aficionados españoles como por los televidentes.

Después de que Iker Casillas sorprendió a Sara Carbonero en su cumpleaños 28, mantuvieron su amorío en secreto hasta que el jugador no aguantó más y durante una transmisión en directo para una cadena de televisión española rompió la barrera dándole un tremendo beso a su novia terminando así con los rumores sobre su noviazgo. En esa ocasión, el portero festejó con su pareja el triunfo de la selección española.

Aunque en ese entonces las redes sociales no tenían tanta presencia, el tierno momento se viralizó y desató suspiros en todo el mundo. Tras lo ocurrido ya no ocultaron su amor y en 2014 formalizaron su noviazgo con la llegada de su primogénito. Dos años después tuvieron a su segundo hijo y se casaron en una vida de ensueño. Lamentablemente, solo duraron cinco años casados, pues en 2021 anunciaron su separación en buenos términos.

Cristiano Ronaldo e Irina Shayk: conflictos familiares habrían permeado su compromiso

CR7 es considerado como uno de los futbolistas más importantes del siglo XXI, pues su dominio del balón ha conquistado las canchas más importantes de todo el mundo y, aunque ha procurado mantener su vida personal fuera de escándalos, sus romances siempre han estado envueltos en rumores.

Tras romper con Irina Shayk, Cristiano Ronaldo conoció a Georgina Rodríguez, su actual pareja. Los enamorados tuvieron unos mellizos, pero lamentablemente uno de los bebés murió a las pocas horas de nacido. (AP)

El portugués también se habría enamorado durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, cuando conoció a Irina Shayk en una campaña de publicidad que realizaron para Armani Exchange previo a la inauguración.

El atleta quedó impactado con la belleza de la modelo rusa y tan solo unos meses después le propuso matrimonio. Cabe mencionar que casi al mismo tiempo CR7 se convirtió en padre por primera vez, pero nunca ha revelado quién es la madre de su primogénito.

Los enamorados enfrentaron varios rumores al respecto sin hacer declaraciones. Así pasaron alrededor de cuatro años y, cuando todos pensaban que por fin se llevaría a cabo su boda, el evento nunca se realizó, pues terminaron tras supuestas diferencias familiares; al parecer la relación entre la modelo y la madre del jugador no era buena.

El deportista se casó con Michele Lacroix en 2017. (Reuters: Carl Recine)

Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois: una amistad que terminó por una infidelidad

Las traiciones entre compañeros también se han hecho presentes fuera de la cancha. Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois, dos futbolistas de la selección Bélgica, tristemente rompieron toda relación tras involucrarse en un lío de faldas. Su historia se remonta al año 2013, cuando la entonces novia del centrocampista de Manchester City, Caroline Lijnen, decidió tomar unas vacaciones con un grupo de amigos en España por el ajetreo que sentía de vivir en Alemania.

Fue ahí donde conoció Thibaut, quien en ese entonces se desempeñaba como portero del Atlético Madrid. De acuerdo con una entrevista que Caroline concedió para la revista Story, decidió comenzar una relación paralela con él porque “ofreció más que Kevin en tres años”, además de la infidelidad que sufrió por parte del jugador y una de sus mejores amigas.

El portero tuvo dos hijos con Marta Domínguez y, aunque no están juntos, tienen una buena relación. (REUTERS/Massimo Pinca/File Photo)

Se desconoce con precisión cuánto tiempo duró su aventura, pero salió a la luz cuando la prensa española publicó fotos comprometedoras. Como era de esperarse, De Bruyne enfureció y no solo terminó su noviazgo con Lijnen, también concluyó su amistad con el guardameta del Real Madrid.

Mauro Icardi y Wanda Nara: un divorcio que podría terminar en reconciliación

Tras confirmar su separación después de aproximadamente ocho años casados, el delantero y la modelo desataron rumores sobre una posible reconciliación, pues en medio del proceso legal decidieron disfrutar de un tiempo juntos en las paradisíacas playas de Océano Indico. Los argentinos se han dejado ver muy cercanos, por lo que podrían haber hecho un último intento por salvar su relación.

Cabe recordar que entre los principales motivos de su separación destacan problemas maritales porque: “A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”, declaró la empresaria para Vanity Fair y un supuesto nuevo romance que tendría el jugador con una, la actriz turca Devrim Özkan.

