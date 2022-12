La curiosa reacción de Jaime Bayly al saber que su esposa tuvo una ‘cita’ con Harry Styles

Jaime Bayly reveló que Silvia Núñez del Arco se encontró con Harry Styles en Chile.

El periodista Jaime Bayly dejó sorprendido a sus lectores al confesar en su reciente columna que su esposa Silvia Núñez del Arco se encontró con Harry Styles durante su estadía en un hotel chileno. El cantante británico había visitado dicho país como parte de su tour por Sudamérica, mientras que el conductor de TV y su pareja estaban de vacaciones.

Según relató el recordado ‘Francotirador’, la también escritora, su hija y él se encontraban en el aeropuerto de Santiago de Chile listos para regresar a Miami cuando Silvia se percató que había olvidado sus pertenencias en el hotel. Debido a ello, Barclays-como así se refiere Jaime Bayly a sí mismo en sus escritos-, retornó a casa sin la compañía de su mujer.

Silvia Núñez del Arco y Jaime Bayly contrajeron matrimonio en el 2011.

A la mañana siguiente, Núñez del Arco le informó que Harry Styles se estaba hospedando en la misma suite presidencial donde él había descansado la noche anterior. “¡Harry Styles está durmiendo en tu cama! ¡Harry Styles está durmiendo a unos pasos de mi cama! ¡No lo puedo creer!”, le dijo bastante emocionada a través de una llamada telefónica.

Bayly cayó en cuenta que, posiblemente, su esposa armó todo para quedarse unos días más en Santiago de Chile y así poder asistir al concierto del artista británico. “Estaba fascinada con él, enamorada de él, poseída por él y su arte, alocada como una quinceañera por él”, se lee en una parte de la columna. No obstante, Silvia le dejó en claro que esa jamás fue su intención.

Encuentro con Harry Styles

Como Silvia Núñez del Arco se hospedó en la habitación continua de Harry Styles, fue inevitable que la escritora de 34 años se topara con él en las instalaciones del hotel. “Había estado con Harry en la piscina, en el gimnasio. Habían conversado. Harry la había invitado al concierto”, relató el periodista peruano.

“No es nada creído. Es un divino. Y no es verdad que está medio calvo. Le vi el pelo de cerca. No tiene peluca”, le contó su esposa por medio de mensajes. Poco después, le informó que se encontraba con el intérprete de “As it was” en su suite presidencial. “No te preocupes, no estamos solos, estamos con varios músicos, todos divinos”, sostuvo.

El mismo Jaimy Bayly contó, a través del personaje James Barclays, que el encuentro entre su esposa y Harry Styles lo fastidió de sobremanera, pero intentó en todo momento ocultar sus sentimientos. Esto cambió cuando Silvia le envió un video del exintegrante de One Direction enviándole saludos y felicitándolo por su matrimonio. “Yo también me acostaría con Harry Styles”, reflexionó.

Jaime Bayly contó divertida anécdota de su esposa conociendo a Harry Styles.

